큰사진보기 [오마이포토] 이채연, 내가 먼저 똑똑 ⓒ 이정민



이채연 가수가 12일 오후 서울 광진구의 한 공연장에서 열린 미니 2집 < Over The Moon > 발매 기념 쇼케이스에서 포토타임을 갖고 있다. < Over The Moon >은 당당하게 자신의 마음을 고백하는 진취적인 모습을 담은 앨범이다.









큰사진보기 이채연, 내가 먼저 똑똑 이채연 가수가 12일 오후 서울 광진구의 한 공연장에서 열린 미니 2집 < Over The Moon > 발매 기념 쇼케이스에서 포토타임을 갖고 있다. < Over The Moon >은 당당하게 자신의 마음을 고백하는 진취적인 모습을 담은 앨범이다. ⓒ 이정민







큰사진보기 이채연, 내가 먼저 똑똑 이채연 가수가 12일 오후 서울 광진구의 한 공연장에서 열린 미니 2집 < Over The Moon > 발매 기념 쇼케이스에서 포토타임을 갖고 있다. < Over The Moon >은 당당하게 자신의 마음을 고백하는 진취적인 모습을 담은 앨범이다. ⓒ 이정민







추천 0 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기