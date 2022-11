'금의환향' 알렉사 "'콘셉트 여왕'으로 불리고 싶어"

<아메리칸 송 콘테스트> 우승자 알렉사가 한국 K팝 무대로 돌아왔다.



11일 오전 서울 강남구 청담동 일지아트홀에서 가수 알렉사의 새 미니앨범 <걸스 곤 보그(GIRLS GONE VOGUE)>의 발매를 기념한 쇼케이스가 열렸다.



ASC 우승 후 첫 앨범



▲ 알렉사, 두려움 없이 있는 그대로 알렉사(AleXa) 가수가 11일 오전 서울 강남구의 한 공연장에서 열린 첫 번째 미니앨범 < GIRLS GONE VOGUE(걸스 곤 보그) > 발매 쇼케이스에서 타이틀곡 'Back In Vogue(백 인 보그)'를 선보이고 있다. 미국 NBC 경연 프로그램 '아메리칸 송 콘테스트' 우승 이후 처음 발매하는 앨범인 < GIRLS GONE VOGUE >는 시대를 넘나드는 크로스오버 콘셉트로, 10개월 만에 발표하는 신보이자 데뷔 4년 만에 발매하는 앨범 단위 작업물이다. 타이틀곡 'Back In Vogue'는 내면의 여성스러움과 있는 그대로의 자신을 표현하는 것을 두려워하지 않는 주체적인 새 여성상에 대한 메시지를 담고 있다. ⓒ 이정민