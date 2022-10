팀명 바꾼 TFN "데뷔하는 마음, 목표는 음방 1위"

그룹 TFN이 팀명을 바꾸고 새롭게 데뷔하는 마음으로 돌아왔다.



26일 오전 서울 합정의 한 공연장에서 TFN의 새 미니앨범 <비포 선라이즈 파트 4(BEFORE SUNRISE Part. 4)>의 발매를 기념한 쇼케이스가 열렸다.



T1419에서 TFN으로 그룹명 바꿔



▲ 'TFN' 키오



TFN은 기존에 T1419라는 이름으로 활동했다. 왜 팀명을 바꿨을까. 건우는 "T1419로서도 저희의 많은 모습을 보여드렸지만, 아무래도 팀명에 숫자가 들어가기도 해서 이름 자체가 생소하게 느껴질 것 같았다"라며 "새 이름으로 바꾸다보니 데뷔하는 신인의 마음으로 임하게 되더라. 기존 이름의 철자를 따와서 T를 살렸다"라고 설명했다.



덧붙여 노아는 "기존 이름에 비해 더 많은 분들이 부르기 쉬울 거라 생각해 바꾼 게 굉장히 만족스럽다"라며 "(팀명을 바꾼 걸 계기로) 멤버 개개인이 가지고 있는 모습을 더 잘 보여드리고 싶다"라고 말했다. 새 팀명 TFN은 'Try For New(새로움을 시도하다)'라는 의미를 지닌다.



이번 앨범의 타이틀곡은 '아마존(AMAZON)'으로, 정글 같은 환경 속에서 치열하게 견디고 이겨내며 약육강식 세계를 살아가는 우리의 모습을 담은 곡이다. 레오는 "기존에는 리드미컬하고 부드러운 모습을 보여드렸다면, 이번에는 강렬한 모습을 보여드리고 싶었다"라며 "준비하면서 멤버들 모두 기대감이 있었다"라고 말했다.



포인트 안무에 대한 소개도 있었다. 일명 '스네이크 댄스'로, 건우는 "후렴구에 뱀 한 마리가 어딘가로 들어갔다가 빠르게 둥지로 돌아오는 모습을 닮은 안무가 들어간다. 뱀의 움직임을 곡에 녹아들게 하면 멋있는 안무가 나올 것 같아서 만들어봤다"라고 밝혔다.



오롯한 나를 찾기 위한 여정을 그린 '비포 선라이즈' 시리즈의 마지막 앨범인 이번 미니앨범에는 타이틀곡 외에도 TFN 멤버들이 직접 작사·작곡에 참여한 '딥 다이브(Deep dive)', '블룸(BLOOM)', '슬레이트(SLATE)' 등 총 다섯 곡이 담겼다.



목표는 음악방송 1위





온은 "'비포 선라이즈' 시리즈 4부작의 마지막 앨범인 만큼, 지금까지 오롯한 나를 찾는 과정을 마무리하는 현시점에서는 보다 성숙해진 모습을 보여드릴 수 있도록 신경썼다"라고 밝히기도 했다.



이들의 목표는 무엇일까. 이 질문에 건우는 "타이틀곡 '아마존'을 처음 들었을 때 마치 밀림에 있는 느낌이 들었고, 특별했다. 뭄바톤 리듬이어서 몸이 자연스럽게 바운스를 타게 되더라. 우리가 지금까지 보여드린 퍼포먼스와 음악적 색을 살려 이번 노래도 우리가 멋있게 보여드리면 음악방송 1등도 할 수 있지 않을까 생각했다"면서 "음악방송 1등을 목표로 하고 있다"라고 답했다.



글로벌한 활동을 보여주고 있는 이들은 최근 남미 시상식, 미국 프로모션, 미국 행사 등 비행기 탈 일이 많아졌다. 온은 "이번 '아마존' 활동으로 좋은 성적을 보여드리면 대표님이 비즈니스석을 태워주셨으면 좋겠다"라고 재치 있게 말하기도 했다.



끝으로, 앞으로 도전하고 싶은 음악 장르를 묻는 질문에 대해 이들은 "내년이면 막내 키오까지 전부 성인이 된다. 그래서 수록곡이든 타이틀곡이든 상관없이 섹시한 콘셉트를 해보고 싶다"라고 말했다.



▲ T1419에서 'TFN'으로! TFN(티에프앤. 노아, 시안, 케빈, 건우, 레오, 온, 제로, 카이리, 키오)가 26일 오전 서울 마포구의 한 공연장에서 열린 미니 4집 < BEFORE SUNRISE Part. 4(비포 선라이즈 파트 4) > 발매 쇼케이스에서 포토타임을 갖고 있다. TFN는 기존 팀명인 T1419의 뜻인 'Teenager Fourteen Nineteen'에 'Try For New(새로움을 시도하다)'를 더해 새롭게 이름을 변경한 보이그룹이다. ⓒ 이정민