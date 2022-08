하드 록으로 돌아온 빌리... 강렬하게 변신했다

그룹 빌리(Billlie)가 하드 록 장르로 돌아왔다. 강렬한 변신이다.



31일 오후 서울 광진구 예스24라이브홀에서 빌리(시윤·수현·츠키·션·하람·문수아·하루나)의 세 번째 미니앨범 < the Billage of perception: chapter two(더 빌리지 오브 퍼셉션: 챕터 투) >의 발매를 기념한 쇼케이스가 열렸다.



스토리를 확장하다



▲ '빌리' 삶의 변곡점에서 빌리(Billlie. 시윤, 수현, 츠키, 션, 하람, 문수아, 하루나)가 31일 오후 서울 광진구의 한 공연장에서 열린 미니 3집 < the Billage of perception: chapter two(더 빌리지 오브 퍼셉션: 챕터 투) > 발매 기념 쇼케이스에서 타이틀곡 'RING ma Bell (what a wonderful world) (링 마 벨 (왓 어 원더풀 월드))'를 선보이고 있다. 'RING ma Bell (what a wonderful world)'은 어른으로 성장하며 마주한 삶의 변곡점에서 느끼는 감정과 새로운 시작에 대한 다짐을 표현한 곡이다. ⓒ 이정민



총 6곡이 수록된 새 앨범 <더 빌리지 오브 퍼셉션: 챕터 투>는 데뷔 앨범과 이어지는 시리즈로, 빌리만의 대서사 스토리텔링이 특징이다. 데뷔 앨범부터 빌리는 음악, 가사, 뮤직비디오, 아트워크, 퍼포먼스, 스타일링을 하나로 연결하는 스토리텔링을 선보여 왔는데, 이번 앨범 역시 그 연장선인 것.



6개월 만에 컴백한 이들은 새 앨범을 통해 한층 넓어진 음악 세계를 선보이겠다는 각오를 전했다. 수현은 "여러 방면에서 한층 더 성장한 빌리의 모습을 보여줄 앨범이다. 하드 록, 신스 팝, 알앤비 팝 등 다양한 장르를 담았다"라고 소개했다.



이어 션은 "저희가 선보이는 서사가 방대하다 보니 연기에서부터 오브제 등 디테일한 부분까지 신경 써서 만들어가고 있다. 이런 디테일한 부분을 팬분들이 하나하나 찾아내실 때마다 뿌듯함을 느낀다"라고 밝혔다.



"앞으로 저희가 선보일 넓은 세계관을 기대해 달라." (션)



하람은 "저희의 이전 앨범의 콘셉트 필름과 뮤직비디오를 보시고 이번 타이틀곡 '링 마 벨'의 뮤직비디오를 보시면 빌리의 세계관에 관한 힌트를 얻기 쉬우실 것이다. 연결고리가 있다"라고 귀띔하기도 했다.



타이틀곡은 하드 록 'RING ma Bell'





이번 타이틀곡은 '링 마 벨(RING ma Bell)'로, 정통 하드 록 장르라는 점에서 눈길을 끈다. 가사에는 우리가 아이에서 어른으로, 혹은 학생에서 사회인으로 성장하면서 마주하게 되는 삶의 변곡점에서 느끼는 감정이 담겼다. 새로운 시작에 대한 강렬한 다짐 또한 그려졌다.



이날 '링 마 벨(RING ma Bell)' 무대를 파워풀하게 선보인 빌리. 무대가 끝난 후 문수아는 "처음으로 선보이는 무대인 만큼 긴장이 됐지만 설레는 마음이 더 컸다"라며 "정말 열심히 준비한 만큼 좋은 모습, 좋은 무대 앞으로 선보이겠다"라고 말했다.



이들은 이번 타이틀곡 안무에 대해서도 소개하며 "호루라기를 부는 듯한 동작이 포인트다"라는 설명과 함께 다시 한 번 안무의 일부를 시연해 보이기도 했다.



멤버들은 지난 앨범에 이어 이번 앨범에도 모두가 작사에 참여했다. 'B@ck 2 where we Belong(백 투 웨어 위 빌롱)'이 그렇게 탄생한 곡이다. 하람은 이 곡에 관해 "저희가 팬분들을 위해 준비한 곡"이라고 밝히며 "만일 힘든 시간이 오더라도 서로를 응원하던 모습을 떠올렸으면 좋겠다는 마음을 담았다"라고 말했다.



▲ '빌리' 스토리텔링 아이돌 빌리(Billlie. 시윤, 수현, 츠키, 션, 하람, 문수아, 하루나)가 31일 오후 서울 광진구의 한 공연장에서 열린 미니 3집 < the Billage of perception: chapter two(더 빌리지 오브 퍼셉션: 챕터 투) > 발매 기념 쇼케이스에서 포토타임을 갖고 있다. < the Billage of perception: chapter two >는 데뷔 앨범과 이어지는 시리즈로, 스토리텔링 방식으로 그려지는 대서사를 확장시킨 앨범이다. ⓒ 이정민