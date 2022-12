격동의 인도네시아 근현대사, 여성 판타지로 조명하다

나나 Before, Now & Then (Nana)

2022|인도네시아|드라마

2022.12.15. 개봉|103분|15세 관람가

감독 카밀라 안디니

출연 해피 살마(나나 역), 라우라 바수키(이노 역)

수입 및 배급 엠엔엠인터내셔널㈜



2022 72회 베를린국제영화제 은곰상-조연상(라우라 바수키)

2022 15회 아시아 태평양 스크린 어워드 최우수작품상

2022 40회 브뤼셀국제영화제 심사위원상

2022 페스티벌 필름 인도네시아 최우수 작품상 등 5개 부문 수상