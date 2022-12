84년생 안요스, 지치지 않는 UFC 작은 거인

[웰터급] 스티븐 톰슨 vs 케빈 홀랜드

[웰터급] 브라이언 바베레나 vs 하파엘 도스 안요스

[플라이급] 마테우스 니콜라우 vs 맷 슈넬

[헤비급] 타이 투이바사 vs 세르게이 파블로비치

[미들급] 잭 허맨슨 vs 로만 돌리제

[미들급] 에릭 앤더스 vs 카일 다커스