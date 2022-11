'현 시대 최고의 남자 솔로', 마침내 한국 온다

큰사진보기 ▲ 오는 2023년 3월 20일, 서울 KSPO 돔(구 체조 경기장)에서 해리 스타일스의 첫 내한공연이 열린다. ⓒ 라이브네이션코리아

마침내, 팝 팬들의 오랜 숙원 중 하나가 해결될 예정이다. 해리 스타일스의 첫 내한 공연이 확정되었기 때문이다. 해리 스타일스의 첫 내한 공연은 오는 2023년 3월 20일 오후 8시, 서울 올림픽공원 KSPO 돔(구 체조경기장)에서 열린다. 이번 공연은 코로나 팬데믹을 지나 2021년 9월부터 재개된 'LOVE ON' 투어의 일환으로 치러지는 공연이다. 올해 북미 투어를 진행 중인 해리 스타일스는 내년부터 한국을 포함해 일본, 싱가포르, 태국, 필리핀 등을 순회하는 아시아 투어를 연다.공연 소식이 발표되자, 팬들 사이에서는 '아티스트의 인기에 비해 공연장이 너무 작다'는 볼멘소리도 나온다. 해리 스타일스는 현시대 최고의 남성 솔로 팝스타다. 특히 해리 스타일스가 올해 발표한 'As It Was'는 2022년 최고의 히트곡으로 우뚝 섰다. 발매 첫날, 스포티파이에서 가장 많이 스트리밍된 노래로 기록되었다. 빌보드 핫 100 차트에서는 무려 15주(비연속) 1위에 올랐고, 현재 스포티파이에서는 15억 회 이상 재생되었다.해리 스타일스의 음악적 여정은 2010년 영국의 오디션 프로그램 엑스 팩터(The X-Factor)에서 시작된다. 이 오디션 프로그램에 참가한 해리 스타일스가 심사위원의 제안을 받아들여 다른 참가자인 나일 호란, 제인 말릭 등과 함께 보이 그룹 원디렉션을 결성하게 된다. 원디렉션은 2010년대 초중반, 세계 최고의 보이 그룹으로 자리매김했다. 특히 데뷔곡 'What Makes You Beautiful'은 국내에서도 큰 사랑을 받았다.2016년 원디렉션이 무기한 활동 중단을 선언한 이후, 해리 스타일스는 솔로 활동에 돌입했다. 그가 내놓은 첫 솔로 앨범 'Harry Styles'는 많은 음악 팬들을 놀라게 했다. 하드 록과 포크 음악의 영향을 받은 이 앨범에서, 그는 더 이상 10대들을 위한 틴에이지 팝스타의 막내에 머무르지 않았다. 비틀스와 롤링스톤즈, 조니 미첼, 플리트우드 맥, 퀸 등을 동경했던 그는 첫 솔로 앨범에서 20세기 음악에 대한 진지한 구애를 보냈다. 특히 대표곡 'Sign Of The Times'에서는 그가 스케일이 큰 대곡을 소화할 수 있는 뮤지션이라는 사실을 증명했다.2집 < Fine Line > 역시 디스코와 싸이키델릭 등 다양한 장르를 오가면서도, 매혹적인 팝 음악으로 귀결되었다. 특히 'Watermelon Sugar'는 역주행 끝에 그의 첫 빌보드 핫 100 차트 1위 곡이 되었다. 이 앨범은 롤링스톤 매거진이 선정한 역사상 가장 위대한 500개의 앨범 순위에 등재되었다. 심지어 올해 발표한 3집 < Harry's House >는 전작들을 상회하는 흥행을 거뒀다. 특히 최근에는 2023 그래미 어워드 올해의 앨범상, 올해의 레코드상, 올해의 노래상을 비롯 여섯 개 부문의 후보에 올랐다. 해리 스타일스의 매력은 무대 바깥에서도 빛난다. 젠더리스한 스타일을 빛내는 패셔니스타로도 사랑받고 있으며, '보그'와 같은 패션지의 표지 모델을 장식한다. 크리스토퍼 놀란 감독의 영화 <덩케르크>의 주연을 맡은 영화계의 스타이기도 하다.2022년 4월 미국 캘리포니아에서 펼쳐진 코첼라 페스티벌에서 해리 스타일스는 메인 헤드라이너를 맡아 공연했다. 화려한 옷을 입고 밴드 사운드에 맞춰 몸을 흔드는 그의 모습은 록스타 그 자체였다. 미국의 저명한 음악 평론가 롭 셰필드는 "해리 스타일스는 믹 재거의 음, 폴 매카트니의 양을 모두 갖추고 있다"고 말했다. 그의 말대로 해리 스타일스는 전설들의 족적을 착실히 따라가고 있는 중이다. 첫 내한 공연은 현 시대 최고의 팝스타, 그리고 차세대의 록스타를 만날 수 있는 기회다.