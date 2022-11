속옷 공유하던 엄마와 딸, 법정까지 간 사연

영제: The Apartment with Two Women

연출 및 각본: 김세인

출연: 임지호, 양말복, 양흥주, 정보람

러닝타임: 140분

상영등급: 15세이상관람가

제작: 한국영화아카데미 KAFA

배급: 찬란

개봉: 2022년 11월 10일