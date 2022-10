한국합창의 진수 마음껏 느껴보아요

큰사진보기 ▲ 2022대한민국합창대제전 마지막 원주시립합창단 연주후 이날팀의지휘자들이 인사하고 있다. 노기환, 이상훈, 허부연, 김돈, 박영호, 이병직, 정남규 지휘자 ⓒ 박순영

큰사진보기 ▲ 한복풍 의상을 입은 홍난파합창단 단원이 포즈를 취하고 있아. ⓒ 박순영

2000년부터 시작된 대한민국합창대제전이다. 코로나로 2년 쉬고 올해 다시 화려하게 컴백했다. 올해는 서산시립합창단, 서울영레이디스싱어즈가 이번 축제에 새로이 참가해 18일에 공연을 펼쳐보인다.17일부터 18일까지 양일간 서울 잠실 롯데콘서트홀에서 저녁 8시에 펼쳐지고 있는 2022대한민국합창대제전의 첫날 공연은 그야말로 합창의 다채로움과 매력, 그리고 한국합창의 진수를 한껏 선보이고 있었다.이틀간 15개 팀이 공연을 펼치는데 시립합창단부터 선교합창단 시니어단체 등 다양하다. 첫날인 17일 첫팀인 광양시립합창단(지휘 노기환)은 'Lafa-lafa', 'kyrie', 'Angnus dei'의 세 곡을 맑은 음색과 화음으로 연주하며 축제의 시작을 잘 열어주었다. 미가엘선교합창단(지휘 이상훈)은 '주의 성전에 거하리라', 'Alleluia' 등 세 곡을 선보였는데 호른(연주 최경일)과도 어우러지는 곡의 배치로 특색을 주었다.이날 각 단체의 단원숫자는 20명에서 40명 사이에 혼성합창이 주를 이루었다. 의상도 여성의 흰색드레스나 검정드레스, 남성의 정장, 연미복, 그리고 한복 등으로 다양했다. 헤어스타일도 여성의 포니테일스타일로 통일한 팀도 있었고, 반묶음 형태로 차분하게 연출한 팀도 있었다.홍난파합창단(지휘 허부연)은 한복을 응용한 초록에메랄드 드레스가 눈에 띄었으며 '고향의 봄(조혜영 편곡)', '동심초(오병희 편곡)'를 편곡해 합창의 맛깔스러움을 살렸다. 합창단도 명확하고 응집력있는 소리로 '고향의 봄'에서는 첫 솔로가 시작부를 잘 연주해 곡의 이미지를 잘 전달했으며, '동심초'는 처음에 우수어린 분위기로 진행하다가 중간부터 세 대의 호른과 타악기와 더불어 재즈풍의 곡으로 동심초를 재해석해서 경쾌함을 주었다.경주시립합창단(지휘 김돈)은 '대니보이'에서 17명 남성합창의 힘이 돋보였으며, '풍년가'에서 흥겨운 혼성합창의 민요에의 적용을 입증했다. '아리랑판타지'는 그렇게도 많은 아리랑의 편곡이지만, '아리아리'의 끊임없는 숙연한 반복이 그토록 매력적이고 또 필요한 우리만의 외침이구나를 경주시립합창단의 조화된 합창에서 다시금 느낄 수 있는 기회였다.운경遊(유)앙상블(지휘 박영호)은 등장부터 관객들의 탄성을 자아냈다. 왜냐하면 44명 대규모합창단이 파스텔톤 오색한복을 갖춰입었는데 게다가 시니어그룹 연령대였기 때문이다.이들의 의지가 모습에서도 느껴졌는데, '상화의 라일락(운경遊(유)앙상블 위촉곡, 문무학작시 이순교 작곡)'의 백색이 느껴지는 순수한 모음부터, '신고산 타령'과 '밀양아리랑'에서 중간중간 깜찍한 율동으로 포인트도 주고, 각 곡 사이에 대형을 바꿀 때 피아노 전주로 이끌어 적절히 시간배치를 했기 때문에 대구중구시니어클럽이 운영하는 이 단체의 저력을 느낄 수 있었다.더보이스챔버콰이어(지휘 이병직)는 이날 참여 단체 중에 특별히 악상기호와 강세를 잘 살린 팀으로 기억된다. 첫 곡 'Even when He is silent'에서 교회음악다운 교요함 속에 절정으로 향하는 크레센도를 몰아서 감정선을 이끌었다. '네 음 별곡(임주섭 작곡)'은 얄리얄리얄라셩이 주요가사인데, 곡 앞 부분의 강세에서 합창의 힘이 느껴졌으며, 계속 변주되던 가사가 마지막에도 '얄리'라며 속삭이며 끝나서 더욱 운치있었다.원주시립합창단(지휘 정남규)는 맑고 곧은 음색이 공연장에 쭉 뻗게되는 발성훈련이 특히 잘 된 느낌이 들었다. 2016년부터 바흐모테트 전곡을 연주하며 매해 바흐시리즈를 진행한 내공이 첫 곡 'O sanctissima Maria'로부터 드러나보였다. 다음 곡 '먼곳'에서는 우리말 내용을 차분하게 눌러짚으며 조화된 음색으로 노래를 들려주었다. 특히 남성합창이 저음을 안정되게 잘 잡아주어 노래의 형태를 격식있게 갖춰주는 점에서 실력이 가늠할 수 있었다.축제는 18일에도 더욱 가열찬 무대로 계속된다. 서산시립합창단, 아가도스싱어즈, 여수시립합창단, 서울영레이디스싱어즈, 인천시립합창단. 이화챔버콰이어, 장신콘서트콰이어, 청주시립합창단 이렇게 여덟개 팀이 합창의 매력과 그간 갈고 닦은 실력을 마음껏 뽐낼 것이다.