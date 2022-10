100일 만남 후 결혼? 사랑은 속도가 아닌데...

'인생은 속도가 아니라 방향이다.'



독일의 대문호이자 철학자 '요한 볼프강 폰 괴테가 남긴 어록이다. 여기서 인생을 '사랑'이나 '결혼'이라는 단어로 바꿔도 의미는 통한다. 결혼은 평생 인생을 함께할 동반자를 만나는 여정이다. 결혼 그 자체를 얼마나 빨리 하느냐가 중요한 게 아니라, 함께 교감하고 확신을 가지는 과정이 더 중요하다.



전혀 모르던 두 남녀가 첫 만남 이후 100일 만에 사랑에 빠져서 결혼까지 꿈꾼다는 것은 얼마나 현실성이 있을까. 최근 러브라인에 푹 빠진 방송가에서 또 한 편의 연애 리얼리티가 새롭게 출격했다.



10월 13일 첫 방송된 JTBC <결혼에 진심>(이하 결심)에서는 본격적인 '결심남녀'들의 첫 만남을 통하여, 연애를 넘어 '결혼'에 초점을 맞춘 초현실-고속 연애 리얼리티의 탄생을 예고했다. MC로 실제 100일 만에 결혼에 골인햇던 초고속 로맨스의 산증인이자 유일한 기혼자 안현모를 비롯하여, 결혼을 꿈꾸는 싱글남녀 성시경, 이진혁, 유정(브레이브걸스)이 출연했다.



<결심>은 '남녀가 만난지 100일만에 결혼할 수 있을까'라는 궁금증을 콘셉트로 출발한다. 출연한 청춘남녀들은 모두 진지하게 결혼상대를 찾겠다는 마음가짐을 가지고, 제작진은 나이·연봉·자녀계획 등 자신들이 원하는 배우자의 구체적인 조건까지 고려하여 최대한 현실적인 커플 매칭을 추진한다. MC들은 실제로 결혼하는 커플이 나올 경우, 성시경과 유정은 축가, 이진혁은 사회, 안현모는 부부상담을 각각 약속하며 기대감을 드러냈다.



출연자들의 첫 만남은 2022년 6월 제주 우도에서 시작됐다. 남성 출연자들이 랜덤으로 선택한 차를 타고 여성을 픽업하는 방식이었다. 정우해-지주희, 정경모-박서희, 김준연-정윤비, 김광석-이유라가 첫 만남을 가졌다.



드라이브 데이트부터 각 남녀들의 각기다른 개성이 극명하게 드러났다. 정윤비는 첫 만남부터 김준연에게 호감을 드러내는 등 거침없이 솔직한 직진 멘트가 돋보였다. 정경모는 듬직한 체격과 달리 섬세한 매너남의 면모를 선보이며 박서희와 MC들의 호감을 샀다.



반면 김광석은 훈훈한 외모와 달리 픽업 장소를 제대로 파악하지 못하여 엉뚱한 곳을 헤메거나, 땅콩 아이스크림을 먹고 싶다는 이유라에게 쭈쭈바를 사주는 등 다소 서툴고 센스가 떨어지는 연애하수의 모습으로 MC들의 안타까움을 자아냈다.



결심남녀들은 7일간 함께 생활하게 된 러브타운으로 이동했다. 푸른 바다와 맑은 하늘이 한눈에 담기는 아름다운 러브타운의 풍광에 모두 감탄을 금하지 못했다. 지주희는 "이런 장소에서는 사랑에 빠질 수밖에 없겠다. 운명의 상대를 꼭 만났으면 좋겠다"며 설레임을 드러냈다. 초반 다소 서먹해하던 남녀들은, 활발한 성격의 정윤비가 출연자들의 매력포인트를 하나씩 짚어내는 것으로 대화의 물꼬를 트며 인싸 기질을 과시했다. MZ세대답게 남녀들은 서로의 MBTI 정보를 공유하며 분위기를 풀어나갔다.



남녀는 각자의 공간으로 이동하여 잠시 휴식시간을 가지는 동안 첫 인상에 대하여 이야기를 주고받았다. 김준연은 첫 드라이브 데이트를 함께한 정윤비에 대하여 "주도적인 사람을 좋아한다. 이 사람은 나에 대해서 어떻게 생각할까 궁금하다"며 호감을 드러냈다.



한편 정윤비는 여자들간의 대화에서 과거에 교제한 옛사랑과 비슷한 스타일로 정경모를 꼽아 눈길을 끌었다. 정윤비와 정경모는 여덟 남녀가 모두 모인 첫 만남에서부터 서로 "구면인줄 알았다."면서 묘한 분위기를 연출한바 있다. 정윤비는 정경모같은 스타일을 많이 만나봤다면서 "남자답고 매너있고 귀여운 사람"을 이상형으로 꼽았다.



결심남녀는 저녁 식사를 준비하기 위하여 한데 모였다. 정우해는 적극적이면서도 다정다감한 모습으로 여성들의 호감을 샀다. 김준연은 정윤비에게 다가가 대화를 걸며 은근히 호감을 표시했다. 남녀들이 요리를 하면서도 하나둘씩 짝을 이루서 조금씩 호감을 쌓아갈동안, 연애하수 김광석은 홀로 떨어져 숯불을 피우느라 고군분투하는 모습으로 MC들의 탄식을 자아냈다. 김광석에게 호감이 있던 이유라와 박서희가 가까이 다가와 도움을 주려다가 이유라가 먼저 자리를 떠났다.



남녀들은 근육맨 정경모의 주도로 요리를 완성해 나갔다. 정경모는 직접 불을 피우고 고기를 구우는 등 궃은 일을 앞장서서 해결하며 리더십을 보여줬다. 정경모는 "다들 주방에서 꽁냥꽁냥하기만 하더라."고 돌직구를 날리며 "아무도 일을 제대로 안하려고 해서 조금 화가 났다"는 속내를 밝혔다.



문제는 1절로 끝나지 않았다는 것이다. 정경모는 식사를 하는 내내 자신이 고생한 것에 대놓고 생색을 내는 모습으로 다른 남녀들을 불편하게 했다. MC들은 "해주고 생색내면 안하느니만 못하다"며 안타까워 했다.



저녁식사중에 아홉 번째 멤버로 뒤늦게 도착한 권조이가 깜짝 합류했다. 남녀들의 어색함이 풀어지고 분위기가 서서히 무르익을만 할때쯤 갑작스럽게 등장한 '뉴페이스'의 존재에 출연자들은 모두 다시 묘한 긴장감과 설레임에 휩싸였다. 남자 4명, 여자 5명으로 엇갈린 성비 불균형은 자연히 또다른 남성 출연자의 추가 등장도 예상하게 했다.



결심남녀들은 식사를 마치고 실내로 이동하여 술자리를 가지며 서로에 대하여 알아나갔다. 이번에도 정윤비가 사실상 MC 역할을 하며 활발하게 대화를 주도했다. 남녀들은 서로 마음에 맞는 사람이 있으면 언제든 결혼하고 싶다는 마음을 밝히며 프로그램 출연에 대한 진정성을 드러냈다.



제작진이 준비한 '연애관 밸런스 토크'가 진행됐다. '얼굴 VS 몸매', '5분에 한번 연락 VS 5일에 한번 연락' '1명과 10년 연애한 애인 VS 1년에 10명과 연애한 애인' '연인이 내 친구에게 새우를 까줘도 된다 VS 안 된다' 등 각자의 연애관을 확인할 수 있는 질문에 출연자들은 물론이고 MC들까지 점점 과몰입하여 열띤 토론을 이어가며 웃음을 자아냈다.



출연자들은 첫날의 마지막 일정으로 매일밤 호감가는 이성의 화병에 본인의 꽃을 꽂아주는 '플라워룸 호감도 투표'를 진행했다. 정우해와 김준연은 나란히 정윤비를 선택했다. 정우해는 "밝은 성격과 공감을 잘해주는 모습에 호감을 느꼈다"고 고백했고, 김준연은 정우해를 의식하며 "신경이 더 쓰인다. 내일부터 전쟁일 것 같다" 농반진반으로 치열한 경쟁을 예고했다. 이어진 다음주 예고편에서는 첫날 호감도 투표의 결과와, 본격적인 첫 취향 데이트를 예고하며 기대감을 높였다.



'진정성' 통할까



연애 프로그램 홍수 속에 후발주자로 등장한 <결혼에 진심>은 남녀 출연자들이 모두 가벼운 연애보다는 실제 반려자를 찾기 위한 '결혼'을 진지하게 고려하고 있다는데 차별점을 맞췄다. 최근 연애 리얼리티가 진부한 연출의 재탕- 일반인 출연자들의 사생활 논란 등으로 여러 차례 구설수에 휩싸인 가운데 진짜 결혼을 목표로 한다는 남녀들의 '진정성'이 얼마나 통할지가 관건이다.



하지만 뚜껑을 열자 첫 회는 기존에 선보인 수많은 일반적인 연애 리얼리티들과 별다른 차별화를 느낄 수 없었다. 자동차 데이트, 저녁식사, 새 멤버의 중간 투입, 호감도 투표, 취향 데이트로 이어진 구성은 이미 다른 연애 리얼리티에서 숱하게 봤던 진부한 내용 일색이었다.



또한 <나는 솔로>,<돌싱글즈>같은 프로그램들이 이미 실제 커플까지 다수 배출하며 진지한 만남과 결혼이라는 요소만으로는 더 이상 차별화 포인트가 되기도 어렵다. 아직 젊은 선남선녀들을 모아놓고 굳이 결혼이라는 결과에 초점을 맞춰 '100일'이라는 시간 제한까지 두고 선택을 요구해야만 했던 개연성도 공감대가 떨어진다.



실제 연애와 결혼을 전제로 한만큼 일반적인 연애리얼리티에서의 '최종선택'보다는 무게감이 높아진 것은 사실이지만, 그만큼 가뜩이나 공개연애를 감수해야 하는 일반인 출연자들에게는 굳이 부담만 더 주는 구성이 될 수 있다.



사랑은 속도가 아니라 방향에 달렸다. 단지 출연자들이 얼마나 빨리 사랑에 빠지느냐보다 중요한 것은, 얼마나 굳건하게 사랑을 오래 이어갈 수 있느냐일 것이다. 단지 결혼 그 자체가 목적이 아닌 이상은, 결국 '사랑에 진심'이냐가 가장 먼저여야 할테니.

