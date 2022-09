'200-200' 대기록 달성 황재균 "300-300이요? 솔직히..."

큰사진보기 ▲ 개인통산 200홈런 황재균 4일 광주기아챔피언스필드에서 열린 프로야구 2022 KBO리그 kt wiz와 KIA 타이거즈의 경기에서 kt 황재균이 5회초 2사 2루에서 투런홈런을 날리고 1루를 향해 뛰어나가고 있다. 황재균은 이 홈런으로 개인통산 200홈런을 달성했다. ⓒ 연합뉴스

이번 홈런으로 황재균은 KBO리그 역대 3번째로 200-200 클럽에 가입했다

박재홍(MBC SPORTS+ 해설 위원), 박용택(KBSNSPORTS 해설 위원) 이후 3번째 200(홈런)-200(도루) 주인공이 탄생했다. kt의 주전 3루수 황재균이 그 주인공이다.kt는 4일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KIA와의 경기에서 황재균의 활약에 힘입어 6 vs. 2 승리를 거뒀다. 이로써 kt는 KIA와의 2연전을 모두 승리로 장식했다. 3위 키움과의 격차도 1.5게임까지 좁혔다.황재균은 3번타자 3루수로 선발 출전해 5타수 1안타(1홈런) 3타점 1득점을 기록했다. 1회초 1사 3루 상황에서 KIA 선발 임기영을 상대로 1타점 유격수 땅볼을 기록하며 선취점을 만들어냈다.2 vs. 1로 앞선 5회초에는 승리를 결정짓는 쐐기포를 쏘아올렸다. 2사 2루 상황에서 KIA 선발 임기영의 135km 직구를 공략해 좌측 담장을 넘기는 투런홈런을 치며 스코어는 4 vs. 1이 되었다.홈런에 대해 황재균은 "처음부터 몸쪽 직구를 계속 노리고 있었다. 그런데 운 좋게 노리던 공이 와서 이런 결과가 나온 것 같다"라며 당시 상황을 설명했다.이번 홈런이 황재균의 시즌 9번째 홈런이자 통산 200호 홈런이었다. 하지만 단순한 통산 200홈런이 아니다. 이번 홈런으로 황재균은 KBO리그 역대 3번째 200(홈런)-200(도루) 클럽에 가입했다. 이는 호타준족을 입증하는 대기록이다. 박재홍(전 SK, 300홈런-267도루)과 박용택(전 LG, 213홈런-313도루)을 제외하면 아무도 달성하지 못했다.현재까지 황재균은 200홈런과 223도루를 기록했다. 아직 현역 신분인 황재균은 KBO리그에서 아무도 하지 않은 300(홈런)-300(도루)에 도전이 가능한 후보이기도 하다. 하지만 황재균은 "(내가) 적은 나이가 아니다. 솔직히 그 기록은 어려울 것 같다. 내가 할 수 있는 범위 내에서 열심히 최선을 다하겠다"라고 말했다.실제로 황재균은 올해 KBO리그 15번째 시즌을 맞이하는 35세의 베테랑 타자다. 나이도 적은 편이 아니다. 20-20 달성도 1차례(2016년, 27홈런-25도루)에 불과했다. 쉽지 않은 것은 사실이다.게다가 주력도 해를 거듭할수록 점점 떨어지고 있다. 현재 13년 연속 두 자릿수 도루를 기록한 황재균이지만, 이번 시즌에는 도루가 4개에 불과하다.이에 대해 황재균은 "몸 상태가 좋지 않은 것도 있고, 도루를 시도하면 많이 죽는 것 같다"라며 씁쓸한 웃음을 내비췄다. 실제로 황재균은 올해 도루 실패가 3차례나 있었다. 이어서 "올해는 도루 사인도 많이 나오지 않아서 아마 (기록이) 끊길 것 같다"라고 말했다.마지막으로 "팬들의 응원 덕분에 광주에서의 2연전을 모두 이기고 다시 수원으로 갈 수 있게 되었다. 다음 주는 특히 3위 키움과의 맞대결이 있는데, 준비 잘해서 좋은 결과 만들 수 있도록 열심히 하겠다"라며 포부를 밝혔다.황재균은 이번 주 20타수 9안타(3홈런) 6타점 5득점 2볼넷 타율 0.450 OPS 1.500로 물오른 타격감을 보여줬다. 이 타격감을 계속 유지해 kt의 상승세를 이어가게 해줄지 주목된다.