임신 때문에 한 결혼... 불륜 끝에 결국 파국적 결말

우리가 말하지 않은 것

All the Things We Never Said, 生きちゃった

2020|일본|드라마

2022.09.01. 개봉|92분|15세 관람가

감독 이시이 유야

주연 나가노 타이가(아츠히사 역), 오오시마 유코(나츠미 역), 와카바 류야(타케다 역)

출연 박정범(히데 역), 오타 유노(스즈 역), 야규 미유(사치코 역), 마이구마 카츠야,

시마다 큐사쿠, 이사야마 히로코, 하라 히데코, 츠루미 신고, 키타무라 유키야,

세리자와 타테토

제작 이시이 유야

각본 이시이 유야

촬영 카토 테츠히로

음악 코노 타케히로

편집 후시마 신이치

수입 (주)디오시네마

배급 (주)디오시네마



2020 25회 부산국제영화제 인터내셔널 프리미어

2020 21회 샌디에이고아시안영화제 마스터즈

2021 45회 홍콩국제영화제 칼레이도스코프

2020 42회 피아필름페스티벌 개막작 월드 프리미어