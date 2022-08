"JTBC 잔인해"... '순한 맛' 경연에 가수들이 원성 쏟은 이유

큰사진보기 ▲ JTBC '두번째 세계' ⓒ JTBC

큰사진보기 ▲ JTBC '두번째 세계' ⓒ JTBC

큰사진보기 ▲ JTBC '두번째 세계' ⓒ JTBC

큰사진보기 ▲ JTBC '두번째 세계' ⓒ JTBC

큰사진보기 ▲ JTBC '두번째 세계' ⓒ JTBC

음악 예능 신흥 명가 JTBC가 새로운 경연 예능을 선보였다. 지난 30일 첫 방영된 JTBC <두번째 세계>는 케이팝 아이돌 걸그룹 멤버들의 보컬 경연을 주 내용으로 꾸몄다. 과거 JTBC는 지난 2016년 비슷한 형식의 <걸스피릿>을 시작으로 <믹스나인>(2017년) 등을 방영한 바 있었지만 이 분야의 원조격인 엠넷에 비해선 큰 영향력을 발휘하지 못했다.두 예능 모두 큰 화제성, 시청률 측면에선 아쉬움을 남긴 데다 특히 후자는 당초 약속된 프로젝트 그룹의 데뷔 자체가 무산되는 당황스러운 결말을 맺기도 했다. 오랜만에 아이돌을 중심에 등장시킨 경연 예능 <두번째 세계>에 대한 기대보다 걱정이 앞선 이유다.​이러한 우려를 감안했는지 <두번째 세계>는 "래퍼들의 보컬 경연"을 전면에 내세웠다. 인기 걸그룹 멤버들의 보컬 경합은 6년전 <걸스피릿>과 비슷했지만 본인의 포지션이 아닌 영역을 놓고 경쟁을 펼친다는 점에선 묘한 감흥을 일으켰다. 케이팝 아이돌 경연 예능이 큰 재미를 보지 못했던 징크스를 과연 JTBC는 깰 수 있을까?<두번째 세계>의 첫 회는 다소 독특했다. 일반적인 경연 예능이라면 출연자들을 한 자리에 먼저 소환한 후 저마다의 소개 등으로 시작하는 경우가 많다. 그런데 <두번째 세계>에선 시작과 동시에 참가자 8인이 이번 예능을 위해 준비한 자작곡 발표에 바로 돌입했다. 마치 순서를 뒤바꿔 놓은 듯한 구성을 도입한 것이다.거칠고 투박하면서도 묘한 매력을 뽑낸 문수아(빌리)의 'The Magician'을 시작으로 올해로 데뷔 15주년을 맞은 원더걸스 출신의 유빈('두번째 세계'), 예능 멤버로만 인식되었던 모모랜드의 주이('Decaffeine') 등은 저마다의 개성을 살린 곡들로 존재감을 부각시켰다.2008년생 최연소 참가자 클라씨 김선유는 자신이 속한 그룹명을 가사 곳곳에 담은 'Fifteen'으로 패기 넘치는 무대를 꾸몄다. 이어 다수의 솔로 음반을 발표한 바 있는 마마무 문별은 'On My Way'을 선보였는데 풍부한 무대경험을 한껏 장점으로 발휘했다. 최근 tvN <뿅뿅 지구오락실>에서 독특한 예능감을 뽐내고 있는 오마이걸 미미, <퀸덤2> 우승팀 우주소냐의 리더 엑시 또한 각각 'sunset', 'Diamonds'로 보컬 멤버 못잖은 실력을 과시했다.이 프로그램의 등장과 관련해 가장 큰 관심을 모은 인물은 전 AOA 멤버 신지민이었다. 동료 멤버와의 괴롭힘 논란으로 팀을 탈퇴하고 연예계에서 잠시 모습을 감췄었기에 그의 복귀는 <두번째 세계>의 가장 큰 화제거리였다.신지민은 ​'VVWD'라는 자작곡을 통해 녹슬지 않은 기량을 선보였다. "보고 싶었다는 말을 듣는 순간 너무 감사하고 이래도 되나 싶을 정도로 행복했다"라며 눈시울을 붉힌 신지민의 등장은 이 프로그램이 준비한 비장의 카드임이 분명해 보였다.​촬영 당일 코로나 확진으로 불참한 엑시를 제외하고 7명이 한자리에 모인 가운데 MC 폴킴의 진행으로 기본적인 규칙, 경연 방식이 소개되었다. 본격적인 1라운드는 '타이틀 매치'로 꾸며지며 주제는 'I', 나를 소재로 무대를 구성하게 된다. 대결 방식은 1대1, 참가자 한 사람이 다른 참가자를 지목해 경합을 펼치게 되는 것이다. 이에 미미를 비롯한 출연진들은 "JTBC 잔인해"라는 말로 경연의 부담감을 드러냈다.​JTBC의 음악 경연 예능의 특징 중 하나는 바로 자극적인 요소의 배제를 손꼽을 수 있다. 악마의 편집이라 부를 만한 내용이 극히 드물었고 신인 혹은 경력직 참가자들이 저마다 빼어난 기량을 선보이면서 감동의 무대를 연출해 온 터라 그간 방영된 프로그램은 비교적 편한 마음으로 지켜볼 수 있었다.​그렇다면 <두번째 세계>는 과연 어떨까? 사전 점수 획득 같은 장치 없이 단순히 본인들의 출연을 알리는 프리퀄 무대만 놓고 보면 자극적 양념이 모두 제거된 담백한 음식을 맛본 기분이었을 것이다. 상대방을 자극하고 서로 견제하는 날선 대결의 현장 대신 훈훈한 선후배들의 만남을 연출하면서 가볍게 화면을 지켜봤다는 분들이 적지 않았다.​물론 1라운드 경연에 대한 내용을 소개하는 폴킴의 멘트에 출연진들이 불만 아닌 불만을 쏟아내기도 하지만 이는 마치 귀여운 투정처럼 비쳤다. 래퍼들의 보컬 대결이란 차별화된 주제에 덧붙여 <두번째 세계>가 '순한 맛'으로 방향성을 잡은 느낌이었다.한편 <두번째 세계>의 출연진들은 "노래로 입사했는데 회사에선 랩을 시켰다", "사람들은 마치 실력이 없어서 보컬이 아닌 랩을 하고 있다고 생각하더라" 등 저마다의 사연과 불만을 털어놓았다.지금은 사정이 나아지긴 했지만 여전히 걸그룹 래퍼에 대해선 색안경 낀 시선으로 바라보는 이들이 존재하는 게 사실이다. ​본인의 전담 파트가 아닌 보컬을 전면에 내세운다는 건 숨겨진 재능을 대중들에게 알릴 수 있다는 점에서 긍정적으로 평가될 만하다.반면 "출연진들 정말 좋은데...왜 래퍼들한테 굳이 보컬 대결을 시키는지?"라는 불만을 표하는 참가자의 팬도 적지 않은 편이다. 서로 상반된 시선에 존재하는 상황에서 <두번째 세계>가 어떻게 균형을 맞출지 궁금해지다. 독한 분위기를 탈피하고 '순한 맛'으로 시작된 <두번째 세계>의 제법 무모하지만 의미있는 도전이 막을 올렸다.