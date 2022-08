'삶의 숙제' 피해 사랑으로 도망친 당신에게

큰사진보기 ▲ 사랑할 땐 누구나 최악이 된다 ⓒ 그린 나래 미디어

"난 내 삶의 구경꾼인 기분이야. 내 인생인데 조연 역할을 하는 것 같아."

기자는 스물 다섯에 결혼을 했다. 당시로서도 이른 나이의 결정이었다. 삶이라는 막연한 항해에서 안정적인 '교두보'를 마련하고픈 선택이었다. 하지만 교두보는 내 삶에 온전한 안정을 주지 않았다. 불확실한 관계로부터 오는 두려움에서 나를 지켜주었지만 여전히 나는 막연하고 답답했다. '관계'만으로 충족되지 않은 '나'에 대한 갈증이었다. 지난 8월 25일 개봉한 <사랑할 땐 누구나 최악이 된다>를 보니 그 오래전, 하지만 여전히 끝나지 않은 숙제를 새삼 마주한 기분이다. 요즘의 젊은 세대들은 이 숙제에서 자유로울까?우리 말로 번역된 <사랑할 땐 누구나 최악이 된다>(아래 사랑할 땐)는 얼핏 영화 제목만 보면 '관계성'에 대한 영화처럼 보인다. 그런 면에서 원제 Verdens verste menneske, 영어로 The Worst Person in the World가 영화가 말하고자 하는 걸 정확하게 전달한다. 제목을 그대로 질문 형식으로 만들자면, '세상에서 가장 최악인 사람이 누구일까?'이다. 거기서 한 발 더 나아가, 우리 말 원제에 맞추면, '왜 사랑을 하는데 최악이 되는 걸까?'이다.여러분은 이 질문에 각자 어떤 답을 가지고 계신가? 우리는 이런 질문을 대하면 쉬이 어떤 사람이 최악이더라? 하고 인생에서 만난 이들을 더듬게 된다. 사랑을 하는데 최악이라는 질문에도 마찬가지다. 사랑을 최악으로 만든 이가 누구더라? 이렇게 되지 않는가? 하지만 영화는 그렇게 우리가 익숙하게 '타인'에게 돌린 시선을 '나'로 향하라 권한다. 2021 미국 비평가 협회상을 수상하고, 아카데미 각본상과 국제 장편영화상에 노미네이트 된 이유이다.영화를 여는 건 오슬로의 한 의과 대학을 다니는 스물 아홉의 여성 율리예(레나테 레인스뵈 분)이다. 이른바 '열공'으로 우수한 학과 성적을 유지하던 율리예, 어느 순간 자신이 '이과적'인 인간이 아니지 않은가 라는 회의에 빠진다. 그래서 율리예는 '이과적'이지 않은 심리학과로 진로 방향을 바꾼다. 하지만 그 역시 그녀의 길이 아닌 듯하다. 그렇다면? 학자금 대출을 받은 돈으로 그녀는 카메라와 장비를 산다. 그리고 대학에 다니는 대신, 서점에서 일하며 사진을 배운다.이 롤러코스터와 같은 율리예의 삶의 궤적은 그녀의 사랑과 쌍곡선을 그리며 간다. 의대에서도, 심리학과에서도, 그리고 사진을 배우며 늘 그녀는 새로운 연인과 함께 한다. 그리고 '악셀(안데스 다니엘슨 리 분)'을 만났고 그의 집으로 그녀의 짐을 옮겼다. 그녀에게 허락된 두 칸의 서가, 그리고 서로 겹치는 두 권의 책 중 하나를 버리는 것, 그렇게 두 사람의 '공동의 삶'은 시작되었다.마흔 무렵의 악셀은 만화가였다. 그만의 독특한 캐릭터를 구축해낸 그의 만화는 고정 독자층이 있었고, 그는 매일 자신의 작품에 몰두한다. 자신이 하고자 하는 바가 분명한 악셀과 달리 율리예는 그와의 '사랑'말고는 이렇다 하게 자신의 것을 구축하지 못했다. 여전히 서점에 다니고 있지만, 그녀의 사진기는 작동되지 않았고, '섹스'로부터 시작된 그녀의 개방적인 담론은 일회성을 넘어서지 못했다.악셀의 친구들과의 휴가, 친구의 자녀들과 즐겁게 어울리던 악셀은 자연스레 두 사람의 아이에 대한 이야기를 꺼냈다. 하지만 율리예에겐 그저 너무나 먼 미래의 이야기처럼만 여겨지고 그로 인해 두 사람은 다투게 된다. 서른이 되었고, '언젠간는 아이를 낳겠지만'이라고 했지만 율리예에겐 아직 아이를 논할 마음의 준비가 되어있지 않다. 그녀에게 필요한 준비는 무엇일까?안정적인 삶을 추구하는 악셀, 그리고 새로운 작품을 발표하는 악셀과 지내며 어느덧 율리예는 소외감을 느끼기 시작한다. 더구나 그녀보다 나이가 많은 악셀은 그가 살아온 경험을 바탕으로 언제나 율리예가 느끼는 답답함과 불안감에 대해 그만의 '라테는 말이야'식 해석을 덧붙인다.하지만 율리예는 그녀가 느끼는 소외감과 답답함을 또 다른 관계를 통해 풀어내고자 한다. 악셀의 출판 기념회날 우연히 만난 에이빈드(헤르베르트 노르드룸 분), 그가 자기처럼 부성의 결핍을 가지고 있다는 면에서 공통점을 찾으며 그와의 새로운 생활을 시작한다. 하지만 여전히 율리예는 스스로 만족스럽지 않다. 심지어 어느날 그녀가 쓴 글을 극찬하는 에이빈드에게 '나는 너처럼 베이커리 알바나 하며 평생을 보내고 싶지 않다'며 막말을 하기에 이른다. 에이빈드와의 서먹서먹해져가는 생활, 그렇다면 또 다른 '관계'를 찾아나서야 할까.핑계를 대며 딸과의 만남을 거부하는 아버지에 대한 결핍감, 뜻하지 않은 임신, 결국 늘 만족스럽지 않은 관계, 무엇하나 끈기있게 해내지 못하는 것 같은 율리예 자신, 도대체 무엇이 문제일까? 그녀와 맞지 않은 상대들? 비겁한 아버지? 미숙했던 피임? 그도 아니면 그녀의 끈기 부족? 우치다 타츠루의 말처럼 사랑은 자아의 죽음과 함께 찾아오는 환희이기 때문일까?결국 영화가 말하는 바 세상에서 가장 최악인 사람은 '자기 삶의 숙제'를 방치하는 사람이다. 사랑이 '최악'이 되는 이유는 사랑이 나로부터의 '도피'가 되기 때문이다. 제 아무리 그와의 사랑이 달콤해도 여전히 내가 해결하지 못한 숙제가 남겨져 있다. 그건 내가 해결하지 않는 한 내 삶이 다하는 그날까지 미완성이다. 다행히 율리예는 다하지 못한 자신의 숙제를 받아든다. 샤워를 하다 피를 흘린 다음, 그녀가 보인 미소는 그런 면에서 의미심장하다. 모성성이라는 또 하나의 울타리 안으로 영화는 율리예를 가두지 않는다. 즉 사랑이든 모성이든 그녀가 자기 삶의 주체가 되지 못했을 때 그것들이 그녀 삶의 허들이 될 수 있음을 영화는 의미심장하게 보여준다.칸 영화제에서 여주주연상을 수상한 레나테 레인스뵈는 율리예의 여러 얼굴을 자연스럽게 표현해 낸다. 또한 우리에게는 소개되지 않았지만 율리예의 이야기로 요아킴 트리에 감독은 <리프라이즈> <오슬로, 8월 31일>에 이어 오슬로를 배경으로 한 3부작을 완성한다. 영화는 북유럽의 오슬로를 배경으로 한 이십대 여성의 이른바 '웃픈' 로맨틱 코미디의 외형을 띠고 있다. 하지만 그 안에 담고 있는 주제는 진지하다. '관계중심성'에 천착한 여성의 정체성에 대한 진지한 모색이자 성장 서사이다. 북유럽이라는 낯선 배경의 이야기라는 편견을 넘어 많은 이들이 보며 자신의 삶을 반추할 수 있는 계기가 되었으면 좋겠다.