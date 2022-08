조연은 필요없다, 주인공으로 시작해 주인공으로 마무리한 이대호

큰사진보기 ▲ 문학 은퇴투어에서 4번 지명타자로 선발 출전한 이대호, 5타수 2안타 2타점으로 좋은 모습을 선보였다 ⓒ 롯데자이언츠

조연은 필요가 없었다. 본인의 은퇴투어에서 본인의 힘으로 팀 승리를 이끌었다. 롯데의 자존심 이대호가 그 주인공이다.롯데는 28일 인천 SSG 랜더스필드에서 펼쳐진 SSG와의 경기에서 이대호의 활약에 힘입어 4 vs. 2 승리를 거뒀다. 이로써 은퇴투어 성적은 2승 2패 승률 5할이 되었다.4번 지명타자로 선발 출전한 이대호는 5타수 2안타(1홈런) 2타점 1득점을 기록하며 중심 타선에서 제 역할을 선보였다.1회부터 이대호에게 1사 1, 2루의 득점권 찬스가 왔었다. SSG 선발 김광현의 초구 체인지업을 공략했으나 우익수 뜬공으로 물러나며 타점에 실패했다. 3회에는 1사 상황에서 김광현의 6구 체인지업을 공략해 좌전 안타를 치며 출루에 성공했지만, 득점과는 연결되지 않았다.하지만 7회 2사 1루 상황에서 이대호는 김택형의 3구 포크볼을 공략해 좌측 담장을 넘기는 투런홈런을 만들었다. 1 vs. 2로 지고 있는 상황에서 3 vs. 2로 순식간에 분위기를 뒤집는 역전 홈런이었다.당시 상황에 대해 이대호는 "2볼의 좋은 카운트였는데, 사실 직구만 생각했었다. 그런데 포크볼이 또 왔는데, 다행히 타이밍이 좋아서 홈런으로 연결된 것 같다"라고 설명했다.은퇴투어 경기에 대해서는 "떠나기 전에 열심히 좋은 모습을 보이려고 준비를 하고 있지만, 사실 후배들이 나 때문에 너무 많이 신경을 쓰는 것 같다. 그럴 때마다 똑같은 경기라고 말하면서 심리적으로 압박을 받지 말라고 이야기해주고 있다"라고 말했다. 그 여파인지 롯데는 은퇴투어 경기에서 2연패 후 2연승을 기록하고 있다.이번 경기를 포함해 8월 타율이 0.338, OPS가 0.930으로 성적이 매우 좋다. 7월 성적(타율 0.256, OPS 0.758)과 비교하면 판이하게 차이가 난다. 이에 대해서는 "올스타전 끝나고 체력적으로 많이 힘들었다. 그런데 점점 날씨가 시원해지면서 타격감이 좋아지는 듯하다. 그러다보니, 안타도 나오고 홈런도 나오면서 성적도 점점 오르는 것 같다"라고 말했다.전체 성적을 놓고 보면 타율 3위(0.330), 안타 공동 4위(143개) 등 대부분의 타격 지표에서 상위권에 위치하고 있다. 이에 대해 "마지막 시즌이라서 시즌 전부터 준비를 많이 했었다. 좋은 성적이 나와서 뿌듯하지만, 아직 경기가 많이 남았다. 끝까지 좋은 모습이 나왔으면 좋겠다"라며 나태해지지 않으려는 모습을 보여줬다.마지막으로 "(팬들에게) 너무 감사하다. 이번 경기에서도 (팬들이) 많은 응원을 해주는 게 타석에서 느껴졌다. 나 역시 타석에서 전율을 느끼고 있다. 마지막까지 좋은 모습만 (팬들에게) 보여줄 수 있도록 열심히 하겠다"라며 팬들을 향한 메시지를 남겼다.이로써 은퇴투어의 4번째 여정이 마무리되었다. 남은 은퇴투어는 6차례, 그와 헤어지는 시간이 점점 가까워지고 있다. 다음 은퇴투어는 8월 31일 고척 키움전이다.