수원의 밤을 화려하게 수놓을 '발레축제' 개막

큰사진보기 ▲ 수원특례시가 오는 18일부터 21일까지 수원 제1야외음악당에서 ‘2022 수원발레축제’를 개최하는 가운데, 지난 5일 영통역 중심상가 횡단보도에서 수원발레축제 사전행사 '발레 IN 횡단보도'가 진행돼 발레리나와 발레리노들이 횡단보도에서 공연을 펼치고 있다. ⓒ 수원시

큰사진보기 ▲ 수원특례시가 수원제1야외음악당에서 개최하는 '한여름밤의 발레축제' ⓒ 수원시

수원특례시(시장 이재준)가 국내 최정상급 발레단들의 수준 높은 발레 레퍼토리로 한여름 밤을 화려하게 물들인다.수원시는 오는 18일 전야제를 시작으로 21일까지 4일간 수원 제1야외음악당에서 '2022 수원발레축제'를 개최한다고 17일 밝혔다.수원시가 주최하고 발레STP협동조합과 수원발레축제 조직위원회가 주관하는 '제8회 2022 수원발레축제'는 수원특례시 원년과 민선 8기 출범을 기념해 더욱 풍성하게 꾸며질 예정이다.발레STP협동조합 소속 7개 민간발레단(유니버설발레단, 서울발레시어터, 이원국발레단, 서발레단, 와이즈발레단, 김옥련발레단, 정형일발레크리에이티브)을 주축으로 국립발레단, 광주시립발레단, 유니버설발레단 주니어컴퍼니, 예원학교 등이 초청돼 함께 공연한다.팔달구 인계동 수원 제1야외음악당에 마련된 메인 공연장은 시민 누구에게나 무료로 개방된다. 현장을 찾지 못한 시민들은 온라인으로 생중계되는 네이버TV(https://tv. naver. com/suwonballetfestival)를 통해 실시간으로 메인공연을 즐길 수 있다.오후 8시 시작되는 메인 공연은 총 3일간 클래식&모던(19일), 발레 마스터피스(20일), 발레 갈라 스페셜(21일) 등의 프로그램으로 총 7~8개의 작품을 선보인다. 매일 다른 출연진과 레퍼토리가 펼쳐지고, 각 발레단 단장들이 직접 작품 해설을 하면서 이해와 흥미를 더한다.코로나19 이후 3년 만에 야외에서 개최되는 수원발레축제는 다양한 부대행사도 함께 진행된다.먼저 누구나 쉽게 발레를 경험하고 매력을 느낄 수 있도록 일반인 성인(취미) 대상 '발레체험교실'(15~19일)을 운영해 시민들이 참여하는 기회를 제공했다. 메인 공연 하루 전인 18일에는 발레를 전공하는 학생과 성인 취미 대상자들의 '자유 참가작'으로 전야제 무대를 꾸며 시민들의 참여 폭을 넓힌다.또 행사장인 수원 제1야외음악당 분수 광장에는 대한민국 대표 발레리나들의 사인 토슈즈 전시회를 열고, 메인 공연이 시작되기 전에는 발레의 기본 움직임을 토대로 한 '발롱' 체조 배우기와 어린이 발레리나·발레리노와 인증샷 찍기도 체험할 수 있다. 발레 의상 입어보기 및 토슈즈 체험, 움직이는 발레 조각전 등도 함께 진행돼 공연을 기다리는 시간도 지루하지 않도록 배려했다.이와 함께 초·중·고등학생 전공자들이 모나코 왕립 발레학교 수석교사 올리비에 루체아와 프리랜서 발레마스터 일리야 루웬의 레슨을 받을 수 있는 '마스터클래스'(13~17일)와 학생들의 더 많은 무대 경험을 위한 'One point on Stage(14일)'도 올해 처음으로 진행했다.특히 주말을 이용해 시민들이 밀집되는 시내 곳곳에서 발레축제의 시그니처라고 할 수 있는 '발레 IN 횡단보도'를 총 12회 진행, 수원발레축제를 홍보하는 한편 일상에서 발레를 즐길 기회를 제공했다.수원시 관계자는 "수원특례시의 여름밤을 더욱 특별하게 만들기 위해 다채로운 레퍼토리의 공연과 특별한 부대행사를 마련한 제8회 수원발레축제에 많은 시민이 참여해 주시길 바란다"고 말했다.