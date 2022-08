'뱅크시 찾기' 광풍... 거리예술가의 자책

뱅크시 - 무법예술의 출현

Banksy and the Rise of Outlaw Art

2020|영국|스트릿 아트 다큐멘터리

2022.08.11. 개봉|112분|전체관람가

감독 엘리오 에스파나

출연 뱅크시(기록화면), 벤 아인, 스티브 라자리데스, 존 네이션, 펠릭시 'FLX' 브론,

알란 KET, 스케이프 마르티네즈, 켈리 RISK 그라벨

내레이션 마크 홀게이트

뱅크시 목소리(재연) 조지프 프라우스

음악 피트 위츠

번역 김경준

수입 (주)마노엔터테인먼트

배급 (주)마노엔터테인먼트