'3번은 없다' 천적 허윤동 공략에 성공한 롯데 타선

큰사진보기 ▲ 롯데에게 강했던 허윤동, 30일 경기에서 크게 무너지고 말았다 ⓒ OSEN

큰사진보기 ▲ 캡틴 전준우의 투런홈런을 시작으로 천적 허윤동 공략에 성공한 롯데 타선 ⓒ 롯데자이언츠

큰사진보기 ▲ 롯데 캡틴 전준우, 천적 허윤동 공략의 선봉장 역할을 톡톡히 해냈다 ⓒ 롯데자이언츠

롯데 타선이 허윤동(삼성)만 만나면 유독 고전하는 모습이다. 허윤동은 통산 롯데 상대로 2차례 만나 1승 무패 평균자책점 0.90 출루허용률 1.30으로 꽤 강한 모습이었다. 피안타율도 0.211에 불과했다.허윤동과 롯데의 첫 대면은 2020년 5월 28일로 사직에서 5이닝 동안 안타 4개와 사사구 5개를 뽑았음에도 무득점에 그쳤다. 그 결과, 허윤동에게 프로 무대 첫 승 제물이 되는 씁쓸함을 맛봤다.이번 시즌에도 허윤동과 1차례 상대를 했다. 6월 9일 사직에서 5이닝 4피안타(1피홈런) 1볼넷 3실점(1자책)으로 애먹는 모습을 보였다. 게다가 최근 등판이었던 24일 키움전에선 6이닝 무실점으로 호투하며 승리투수가 됐다.설상가상 롯데는 바로 이전 경기에서 삼성에게 7vs8 끝내기 패를 당하면서 7연패의 늪에 빠진 상태다. 이로 인해 팀 분위기도 좋지 않은 상황이어서 천적 공략이 쉽지 않을 것으로 보였다.하지만 허윤동에게 3번은 당하지 않았다. 초반부터 롯데 타선은 천적 허윤동을 무자비하게 폭격하며 그를 조기 강판시켰다.이날 허윤동은 4이닝 10피안타(2피홈런) 3사사구 8실점(8자책)으로 크게 무너지면서 통산 롯데전 첫 패를 떠안았다. 통산 0.90의 평균자책점도 5.79까지 크게 올라갔다.1회초 캡틴 전준우의 투런홈런을 시작으로 정훈의 1타점 적시타, 황성빈과 정보근의 1타점 희생 플라이, 이학주의 투런홈런까지 무려 7점을 뽑아냈다. 1회에만 롯데 타선은 허윤동을 상대로 7안타(2홈런)를 뽑아냈다. 4회초에는 무사 1, 3루에서 정훈이 1타점 희생 플라이를 치면서 8 vs 0을 만들었다.5회말 피렐라에게 1타점 적시타를 허용하며 실점했지만, 곧바로 6회초 2사 3루에서 정훈이 장필준을 상대로 1타점 적시타를 치면서 9 vs 1을 만들며 승기의 쐐기를 박았다.마운드에선 롯데 선발 박세웅이 5.1이닝 11피안타 5실점(3자책), 마무리 김원중이 1이닝 3실점(3자책)을 기록하는 등 불안함을 많이 보였다. 다행히 9 vs 8로 이기면서 후반기 첫 승과 함께 7연패에서 벗어났다.여러 선수들의 활약도 있었지만, 캡틴 전준우의 공을 빼놓을 수 없다. 전준우는 2번 타자 좌익수로 출전해 4타수 1안타(1홈런) 2타점 1득점 3볼넷을 기록하며 준수한 모습을 보여줬다. 특히 허윤동 상대로만 3출루(투런홈런, 2볼넷)를 기록하며 천적 공략의 선봉장 역할을 톡톡히 해냈다.경기 종료 후 전준우는 "경기 전에 전력 분석팀과 이야기를 해본 결과, 허윤동이 우리랑 붙을 때 직구를 자신있게 던진다고 나왔다. 그래서 초구부터 직구를 노렸는데, 운이 좋게 직구 실투가 나와서 홈런으로 연결된 것 같다"라고 했다.실제로 허윤동이 이전 2차례 맞대결에서 직구 비중이 각각 56.7%, 65.2%로 가장 많이 던졌다. 그 결과, 피안타율이 각각 0.182, 0.231로 낮은 수치를 보여줬다. 이번에도 허윤동의 직구 비중은 63.2%로 가장 많았다.하지만 이번에는 전준우를 포함한 롯데 타선이 허윤동의 직구를 어느 정도 대비했다. 그 결과, 직구 피안타율이 무려 0.455나 됐다. 허윤동의 직구를 적극적으로 공략하라는 롯데의 전력 분석이 성공적으로 들어맞았다.마지막으로 전준우는 "이제 1승이지만, 아직 50경기 정도 남았다. 다시 시작할 수 있다고 본다. 좀 더 집중해서 좋은 경기를 치를 수 있도록 최선을 다하겠다"라며 포부를 밝혔다.한편 31일 선발로 롯데는 올해 1차 지명을 받은 신인 이민석이 나온다. 이에 맞서는 삼성은 지난 시즌까지 롯데에서 뛰었던 최하늘을 예고했다.