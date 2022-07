"포로되느니 차라리 죽음을"... 우크라이나 감독의 일갈

큰사진보기 ▲ 막심 나코넥니 감독 <버터플라이 비전>은 막심 나코넥니 (Maksym Nakonechnyi) 감독의 장편영화 데뷔작이다. ⓒ Volodymyr Favorsky

-영화제목이 <버터플라이 비전>이다. 본인에게 나비는 무엇을 상징하는지 궁금하다.

-이 영화 내러티브에 영감을 준 계기가 있다면.



-극영화이지만 다큐멘터리 분위기가 물씬 풍기는 것 같다. 이전에 다큐멘터리 작업을 많이 했던 경력 때문이 아닐까 생각이 들었다.

-여주인공의 트라우마가 섬세하게 묘사되었다. 영화제작을 위한 사전조사는 어떤 과정으로 진행되었는지.

-소셜미디어에서의 반응을 영화에서 많이 차용했는데 특별한 의도가 있다면.

-현재로서는 차기작 구상이 쉽지 않을 것 같다.

-현재 우크라이나 정부가 전쟁 지출 때문에 영화 제작지원을 위한 재정에 여력이 없는만큼, 이 전쟁이 우크라이나 영화계에 미치는 영향이 클 것 같다.

-체코 칼로비바리영화제에서 우크라이나의 오데사국제영화제의 프로젝트 지원사업 (work-in-progress)을 대신 주관하고 브랜던스튜디오에서 상도 수여했다. 유럽의 다른 영화제에서도 유사한 지원행사를 했는지, 전반적으로 유럽 영화계에서 충분히 연대하고 있다고 느끼는지.

-올 2월 러시아의 우크라이나 침공 이래로 러시아 정부의 구 소련 국가들을 향한 지속적인 문화 탄압및 동화정책과 아울러 이들 약소국들의 목소리에 귀를 기울여야 한다는 주장들이 수면위로 떠오르고 있다. 우크라이나 프로듀서 데니스 이바노프가 아래와 같은 평가를 했는데 본인의 의견도 궁금하다.

-러시아 푸틴 정권은 물리적인 전쟁 뿐만 아니라, 대대적인 허위정보전을 전개하고 있고, 우크라이나에 대한 심각한 역사왜곡 캠페인도 하고 있다. 현 상황에서 영화감독으로서의 본인의 역할을 어떻게 보고 있나.

56회 칼로비바리국제영화제에서 특별한 게스트를 만났다. 막심 나코넥니 (Maksym Nakonechnyi) 감독은 자신의 첫 장편 데뷔작인 극영화 <버터플라이 비전 (Butterfly Vision)>의 동유럽 프리미어를 위해 이 달 체코의 온천도시 칼로비바리를 찾았다. 평상시에는 불과 몇 시간에 불과한 비행이지만, 전쟁이 한창인 우크라이나에서 유럽 도시로의 이동은 결코 수월치 않다. 복잡한 우크라이나 정부의 출입국 허가서를 받고 기나긴 여정을 거쳤다. 그의 신작은 올해 5월 깐느영화제 '주목할만한 시선' 부문에서 첫 월드 프리미어를 마친 후 유럽의 여러 영화제에서 소개되고 있다.막심 나코넥니는 2013년 수도 키이우에서 알리나 고르로바 감독및 리자 스미스 감독과 함께 제작사 '타보르 프로덕션 (TABOR production)'을 창업한 이래 다수의 다큐와 극영화를 창작해왔다. 그가 프로듀서로 참여한 대표작으로는 동료, 알리나 고르로바 감독이 연출한 다큐 < This Rain Will Never Stop >(2020)으로 우크라이나 분쟁지역으로 이주한 시리아 난민의 삶을 깊이있고 섬세하게 그려내 독일의 동유럽-중앙아-러시아 전문영화제인 goEast영화제와 암스테르담국제다큐영화제등 10개 영화제에서 수상한 바 있다.이외에도 그가 제작하고 리자 스미스 감독이 연출한 다큐, <스쿨 넘버 3 (School No. 3)>는 2017년 베를린영화제 제너레이션 부문에서 그랑프리를 수상했다. 이 작품은 분쟁지역 돈바스에서 성장하는 13명의 십대 청소년의 삶을 이야기하고있다. 나코넥니 본인이 연출한 단편으로는 우크라이나 군대내 성소수자 4명의 목소리를 담은 다큐, <세컨드 프런트 (2nd front)>(2020)가 있다.막심 나코넥니는 그간 편집, 시나리오 작가, 프로듀서로 활동해온 다재다능한 영화인이자, 여러 이슈의 인권활동을 지원해왔다. 그는 현지의 집시및 성소수자, 난민등 사회 소수자들의 목소리에 귀를 기울여왔다. 또한 돈바스의 청소년들을 위해 영상작업을 가르치는 엘로우 버스 (Yellow Bus) 프로젝트에서 자원봉사를 하기도 했다.<버터플라이 비전>은 러시아군에 포로로 체포 감금되었던 한 우크라이나 여성 군인이 주인공이다. 사회에 복귀한 후에도 과거 성폭력으로인한 임신과 전쟁 트라우마는 그녀의 평온했던 일상을 파괴한다. 하지만 그녀는 자신의 불운을 회피하지 않고 정면 돌파하는 강인함을 보인다.그간 코로나19 팬데믹, 전쟁, 재정 부족 등 삼중고의 어려움에도 불구하고 끝내 장편 신작 <버터플라이 비전>을 세상에 선보이는데 성공한 그를 만나봤다. 이하 내용은 필자가 지난 6일 칼로비바리 영화제 기간 감독과 직접 만나 대화를 나눈 것과 이번주에 서면으로 추가 인터뷰한 내용을 요약한 것이다."나비는 연약한 존재지만 동시에 인간에겐 없는 독특한 능력도 가지고 있다. 제가 '나비 비전'이라는 제목을 고려하고 있을때 나비의 시야가 사람보다 더 스펙트럼이 넓고 더 많은 컬러를 볼 수 있다는 사실을 알게 되었고 이 점에 크게 매료되었다. 또한 나비는 전통적으로 정신, 영혼, 자아의 내면을 상징한다고 생각한다.""전에 우크라이나의 여성 병사와 퇴역 군인에 관한 TV 다큐멘터리 <보이지 않는 대대 (Invisible Battalion)>를 편집한 적이 있는데 이때 전쟁 중 여성의 관점이 무척 인상 깊었다. 특히 어느 주인공이 러시아군에게 포로로 잡히는 것이 가장 큰 공포라며 차라리 죽음을 선택하겠다는 말을 했는데 두고두고 제 뇌리를 강타했다. 그래서 왜 죽음보다 포로상태가 더 두려울까 고민을 했는데 여성에게는 신체적 고통이외에도 정신적인 트라우마, 삶을 산산조각 낼수도 있는 여러 논쟁적 윤리문제를 초래할 수도 있다는 것을 깨닫게 되었다.이 영화의 아이디어가 떠올랐을 때 노트에 적으면서 제게 왜 이 문제가 중요한지도 생각해봤다. 이 문제는 현재 우리 사회에 아주 중요한 의미를 가진다는 것을 깨달았다. 비록 우리가 적을 직면해 생존이 위협받는 상황에서 서로 단합하고는 있지만 그렇다고 해서 우리 사회와 각자 개인에게 존재하는 모든 도덕적 도전들 자체가 다 없어지지는 않는다.""우리가 2013년 제작사 '타보르 프로덕션'을 창업할때 참 젊었다. 당시 마이단집회를 통해 혁명이 시작되고 있었기에 우리가 할 수 있는 유용한 일들을 고민했고 무조건 촬영을 시작했다. 우리가 딱히 의도했던 것은 아니지만 현실이 압도적으로 지배하는 상황이었기에 우리가 시대에 부응하기 위해서는 마땅히 해야 할 일이었다.지금 돌이켜 생각해보면 다큐멘터리 영화는 극영화보다 훨씬 강하고 정직하다. 또한 더 많은 삶의 조각들을 담아낸다. 제 소견으로는 영화인들은 SF영화, 판타지나 실험영화를 만든다고 할지라도, 이것이 무에서 돌출되는 것이 아닌만큼, 현실에 그 뿌리가 존재한다는 것을 망각하지 말아야 한다고 생각한다. 현실은 항상 모든 공간, 인간관계에 상존하기에 우리는 상호관계에 대해 계속 고민해야 할 것이다.""베테랑군인 출신인 제 여성 친구들과의 대화가 제게 도움이 되었다. 그리고 연구를 하는 과정에서 성폭력을 포함한 전쟁범죄를 경험했거나 목격했던 당사자들을 수없이 만났고, 트라우마를 전문으로 다루는 심리학자들의 의견도 참고했다. 여주인공 캐릭터는 일반적인 전형이라고 볼 수 없지만 이 영화는 실제 인물과 사건들에 큰 영향을 받은 게 사실이다. 현실에서 유사한 사례들이 아주 비일비재하다.""우선 이것이 우리의 현실이다. 그리고 영화라는 매체가 현실에 기반한 중요한 예술로 계속 존재하려면 우리가 현실을 감지하는 방식도 고려해야 한다고 본다. 우리는 현재 우크라이나 전쟁을 온라인으로 팔로우할 수 있다. 마리우폴의 전투에 참가하는 군인도 매일 현 상황에 대해 온라인에서 언급할 수가 있었다.두번째로 저는 미디어 프리즘을 통한 지나친 단순화가 어떻게 우리의 의견을 훼손하고 사회 구성원들의 인격및 운명을 손상하는지에 아주 관심이 많다. 무엇보다도 제일 중요한 점은 여주인공이 자신만의 삶의 비전을 갖는 과정에서의 몸부림을 강조하기 위함이다. 특정인을 단순하게 판단하고 낙인화하는 것같은 외부에서부터 그녀를 향한 시선을 포함시킬 필요를 느꼈다. 예를 들자면, 그녀가 맞이할 복잡한 운명에도 불구하고, 모두들 그녀를 전쟁포로였다는 그 단순한 사실에만 관심을 보인다. 외부의 관점이라는 것은 언제나 충분치 않다. 어쨌건 현실의 온전한 형체를 훼손하는 건 언어의 속성같다.""일단 우리 제작사와 동료 영화인들은 이 시대를 기록하기 위해 현재 발생하고 있는 일들을 촬영하고는 있다. 하지만 극영화는 제작을 위한 재원이 전무하기 때문에 상황이 무척 어렵다. 게다가 미사일이 언제 어디서 날아 올지 모르는 상황에서 영화 스태프를 모으는 것도 위험 부담이 크다.""지금 우크라이나 정부의 재정이 모두 군사부문에 집중되고 있기 때문에 영화계 투자는 전무하다. 이미 정부와 계약을 마친 프로젝트나 현재 제작중인 영화도 마찬가지로 전혀 재정지원이 없다. (우크라이나의 영화진흥위원회에 해당하는) 정부영화에이전시(State Film Agency)는 2022년 예산 지원을 받지 못했고 계좌가 동결된 것으로 안다. 참고로, 전쟁 전에는 정부의 지원이 많았다. 자국 영화의 제작및 배급, 홍보 지원을 위한 일년 예산이 대략 5백만 흐리브니아 (약 천7백만 유로, 한화 230억원)정도였다.""깐느 영화마켓에서 '우크라이나 필름 나우 (Ukrainian Films Now)' 프로그램을 통해 현재 제작중인 9편의 장편 영화를 소개하는 행사를 주관하기도 했고, 우크라이나 영화계 대표단을 초청하기도 했다. 영국의 세필드국제다큐영화제도 우크라이나의 '다큐데이즈 유에이 (Docudays UA)' 국내 경쟁부문을 대신 상영하고 제작중인 영화들을 소개했다. 폴란드의 크라쿠프영화제 또한 '키이우에서 영화제가 정상적으로 열릴 수 없는 상황을 고려해 대신 우리가 상영한다'며 Docudays UA의 선정작들을 초청하기도 했다.칼로비바리영화제에서는 올 3월 러시아군에 납치된후 살해된 리투아니아 감독, 만타스 크베다라비치우스의 유작 <마리우폴리스 2 (Mariupolis 2)>가 상영되었고 허라이즌 섹션에 4편의 우크라이나 영화들이 초청되었다. 독일과 체코에서는 우크라이나 영화인들에게 구직지원을 위해 페북 그룹이 만들어지기도 했다.참고로 만약 해외의 시네필들이 우크라이나 영화인들을 지원하고자 한다면 아래 Takflix.com (https://takflix.com/en/films)에서 영화를 봐주셔도 큰 도움이 될 것 같다. ""1920-30년대 '처형당한 르네상스 사태 (Executed Renaissance)'에서 스탈린은 무수한 우크라이나의 저명한 작가, 연극 연출, 시인들을 잡아가 시베리아에서 처형했다. 1960년대 재능있는 우크라이나 예술가들이 새롭게 출현했을때도 예술창작 직업에서 이들을 배제하고 감옥이나 정신병원에 감금시켰다. 러시아는 항상 식민국가들을 문화적으로 동화시키려고 노력하는 가운데, '러시아의 위대한 문화' 개념에 속하지 않는다고 판단되는 모든 개별 국가들의 독특한 문화는 억압되고 침묵당했다. 러시아 정부는 자국의 대중문화를 이용해 자국의 '위대한 러시아 문화인들'에 비해 다른 구소련 국가들의 국민이 멍청하거나 이상하다는 이미지를 생산해왔다.저는 이런 문화적 탄압과 동화정책은 러시아의 제국과 연방을 거치며 현재까지도 일관성 있게 지속된 정책이라는 것을 덧붙이고 싶다. 아무도 관심을 두고 있는 주제는 아니지만 저는 복잡한 문화전용의 문제도 함께 제기하고 싶다. 수많은 러시아의 위대한 예술가들은 사실 식민국가 출신이다. 러시아가 이들 국가들을 침략해 식민지화하지 않았더라면 이들은 러시아의 예술가로 역사에 기억되지는 않을 것이다.물론 이는 지나간 과거의 역사일 뿐이지만 현재와 어떤 끈을 새로 만들 수는 있을 것 같다. 즉 이제 세계는 우크라이나의 목소리에 귀를 기울일 시간이 되었다고 본다. 우크라이나 뿐만이 아니라 몰도바, 벨라루스, 조지아, 아르메니아, 발트해 국가들의 목소리에도 귀를 기울이자. 아울러 중앙아시아 국가들의 목소리에도 귀를 기울이자. 카자흐스탄, 우즈베키스탄, 타지키스탄, 키르기스스탄, 투르크메니스탄, 아제르바이잔 모두 개별적인 문화를 가지고 있다. 국제 사회는 여태껏 이들을 모두 평평하게 '옛 소련 국가들'로 퉁치지 않았나.""훌륭한 영화는 항상 관객에게 비판적인 관점을 가지도록 한다. 현재 우리는 모든 문제에 비판적이어야 한다. 가장 감정적인 사안 뿐만 아니라 가장 단순한 결론을 내릴 수 있는 문제에 대해서도 말이다. 지금 이 전쟁에서 선과 악이 명확하고 상황이 단순함에도 불구하고, 우리는 비판적인 입장을 견지하고 감정이 사라진 이후에도 계속 고민을 해야한다. 결론적으로 말해서 시네마의 역할은 시민들에게 비판적인 사고를 하는 것이 냉정하고 합리적인 관점을 가지게되는 열쇠라는 것을 상기시키는 것 아닐까. 항상 깨어있는 것 말이다."