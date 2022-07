메탈리카의 명곡, 36년 만에 빌보드로 간다

큰사진보기 ▲ 메탈리카의 'Master Of Puppets'(1986) ⓒ 유니버설뮤직코리아

'메탈' 하면 가장 먼저 록팬들이 떠올리는 밴드는 누구일까? 단연 메탈리카(제임스 햇필드, 라스 울리히, 커크 해밋, 로버트 트루히요)일 것이다. 직관적인 이름의 덕도 있겠지만, 메탈리카는 세계에서 가장 유명한 메탈 밴드다. 특히 이들의 상업적인 성공은 동시대의 스래시 메탈 밴드인 메가데스, 슬레이어, 앤스랙스, 테스타먼트 등을 아득히 넘어섰다. 여섯 장의 앨범을 빌보드 앨범 차트 1위에 올렸고, 싱글에서 빛을 보기 어려운 장르적 특성을 극복하고 빌보드 핫 100 차트에 열여섯 곡을 진입시켰다.메탈리카는 지금까지 네 차례 한국을 찾았다. 내한 공연 때마다 화제가 된 장면이 있다. 바로 기타 솔로 파트를 입으로 따라 부르는 수만 관중의 모습이었다. 바로 그 곡이 'Master Of Puppets'다. 동명의 앨범인 < Master Of Puppets >에 실린 이 곡은, 강렬한 인트로와 기타 솔로 등 극적인 구성으로 강렬한 인상을 남긴다. 제임스 헷필드가 작사한 이 곡은 약물 중독자에 관한 노래로 알려져 있다. 마약에 의해 인간이 조종당하고 통제받는 과정을 그렸지만, 다양한 해석의 여지도 남긴다.'Master Of Puppets'는 모두가 인정하는 메탈리카의 대표곡이지만, 발표 당시에는 빌보드 핫 100 차트에 진입하지 못 했다. 그러나 2022년 7월, 'Master Of Puppets'은 발매 이후 처음으로 빌보드 핫 100 차트 40위에 진입했다. 2008년 'Cyanide' 이후, 14년 만에 밴드가 배출한 빌보드 핫 100 차트 진입곡이다. 'Master Of Puppets'은 넷플릭스 드라마인 <기묘한 이야기> 시즌 4의 마지막 에피소드에 삽입되었다. 이 에피소드에서 'Master Of Puppets'는 극중 인물인 에디 먼슨(조셉 퀸 분)이 주인공들을 공격하는 '데모뱃'을 유인하기 위해 연주하는 곡으로 활용된다.<기묘한 이야기>는 <오징어 게임>과 함께 시청 시간 10억 시간을 돌파한 넷플릭스 최고의 오리지널 시리즈다. 1980년대를 배경으로 한 이 작품에서, 음악의 역할은 매우 중요하다. 해당 에피소드가 공개된 이후, 'Master Of Puppets'는 음악 스트리밍 플랫폼인 스포티파이 차트 상위권에 진입했다. 아이튠즈 록 노래 차트에서는 1위에 올랐다. 직접적인 수혜자인 메탈리카는 공식 소셜 네트워크를 통해 '이 곡이 <기묘한 이야기>에서 큰 부분을 차지할 수 있어 영광'이라며 화색을 표했다. 메탈리카 멤버들은 이 곡이 활용된 장면에 맞춰, 에디가 극중에서 활약한 동아리인 '헬파이어 클럽'의 티셔츠를 입고 연주하는 모습을 게시하기도 했다.메탈리카의 역주행을 보면서 떠오르는 곡은 역시 같은 드라마에 삽입된 케이트 부시의 'Running Up That Hill(A Deal With God)'이다. 1985년에 발표된 이 곡은 여러 국가의 싱글 차트에서 1위를 차지했고, 빌보드 핫 100 차트에서도 3위까지 올라갔다. 심지어 영국에서는 해리 스타일스의 인기곡 'As It Was'를 제치고 UK 싱글 차트 1위를 차지했다. 1959년생인 케이트 부시는 환갑을 넘긴 나이에 갑작스러운 제 2의 전성기를 맡게 되었다.메탈리카 역시 케이트 부시의 길을 걷게 될 가능성이 높다. 'Master Of Puppets'는 첫 진입 순위인 40위보다 더 높은 순위를 기록할 것으로 예상된다. 수년간 활동을 중단했던 케이트 부시와 달리, 메탈리카는 엄연한 현재진행형 밴드라는 점도 중요하다. 메탈의 거장이 펼치는 거대한 콘서트에 새로운 10대 관객들이 록 티셔츠를 입고 몰려올지도 모르겠다. 수십 년 전의 음악조차도 유행의 중심으로 끌어오는, '콘텐츠의 힘'이 무섭다.