'봄바람 순례단'이 그린 18편 전국 투쟁지도

봄바람 프로젝트 - 여기, 우리가 있다 Spring Wind Project - We are here

2022|한국|다큐멘터리, 옴니버스|114분

감독 김선구, 김설해, 김성은, 김현석, 김환태, 노은지, 박명훈,

박배일, 박상헌, 박영길, 박배일, 배혜원, 신효진, 안창규,

양동민, 오이, 윤가현, 이마리오, 이혜주, 장민경, 정원석, 하샛별

(이상 <다른 세상을 잇는 현장 미디어 프로젝트 '봄바람'> 21명)

기획 김설해

연출 김환태

PD 김설해, 김환태인터뷰 출연 오두희, 문정현, 딸기, 선지현



※ 작품 관련 추가정보

◆ 봄바람 프로젝트 트레일러 (봄바람 유튜브 채널) https://youtu.be/v99-rwKVtlA

◆ 봄바람 프로젝트 작품소개 https://bit.ly/3NZFVpM

◆ 봄바람 상영회 개최 신청 https://forms.gle/1yCdTMixTX7SesdD6