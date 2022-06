37년 전 발매된 팝송의 역주행, 이런 이유 있다

큰사진보기 ▲ 케이트 부시의 'Hounds Of Love'(1985) ⓒ 워너뮤직코리아

큰사진보기 ▲ 넷플릭스 오리지널 '기묘한 이야기 시즌 4' ⓒ 넷플릭스

오래전에 발매된 노래가 새로운 인기의 바람을 타는 '역주행' 현상은 더 이상 새롭지 않은 일이다. 소셜 네트워크와 틱톡, 유튜브 시대의 개막 이후, 어떤 시대의 노래든 새로운 활력을 얻을 기회가 생겼다. 하지만 크리스마스 캐럴이 아닌 이상, 37년 전에 발표한 노래가 최신곡을 제치고 빌보드 핫 100 차트 8위에 진입하는 것은 흔치 않은 일이다.기록적인 역주행의 주인공은 바로 영국의 싱어송라이터 케이트 부시(Kate Bush)의 'Running Up That Hill(A Deal With God)'이다. 넷플릭스의 인기 SF 드라마인 <기묘한 이야기> 시즌 4에 'Running Up That Hill'이 삽입되면서, 젊은 세대 사이에서도 인기를 끌게 된 것이다. 이 곡은 지난 6월 빌보드 핫 100 차트에 8위로 재진입했다. 1985년 발매 당시의 순위(30위)를 추월했다.<기묘한 이야기>는 1980년대를 배경으로 삼은 넷플릭스의 SF 드라마다. 가장 성공한 넷플릭스 오리지널 시리즈 중 하나로, ''Running Up That Hill'은 이번 시즌 극중 인물 맥스 메이필드(셰이디 생크 분)의 테마곡으로 쓰였다. 출연 배우 위노나 라이더의 추천으로 삽입된 이 곡은 단순히 배경 음악에 머물지 않고, 극의 흐름에 있어 중요한 역할을 했다. 80년대의 향수를 자극하는 작품의 분위기, 그리고 1985년에 발매된 뉴웨이브 'Running Up That Hill'의 궁합은 절묘했다.'Running Up That Hill'은 신과의 거래를 통해 남자와 여자의 관계를 바꾼다면 서로를 이해할 수 있을 것이라는 메시지를 담았다. 극적인 순간에 활용된 이 곡은 극적인 차트 진입 역시 이뤄냈다. 이 곡이 <기묘한 이야기>에 삽입된 이후, 미국 아이튠즈 차트에서 1위를 차지했으며 전세계 여러 국가에서 상위권에 올랐다.스트리밍 플랫폼인 스포티파이에서는 해리 스타일스의 'As It Was', 배드 버니의 'Me Porto Bonito' 등을 제치고 글로벌 주간 차트 1위를 차지했다. 'Running Up That Hill'의 인기는 현재진행형이다. 빌보드 핫 100 차트에서도 앞으로 더 높은 순위를 기록할 것으로 예측된다.1958년생인 케이트 부시는 대중음악 역사에서 손꼽히는 여성 싱어송라이터 중 한 사람이다. 실험 정신과 매혹적인 음색을 모두 갖췄다. 케이트 부시의 음악은 록과 뉴웨이브, 클래식, 민속 포크 등 다양한 장르의 범주를 넘나들었다. 'Running Up That Hill' 외에도 'Wuthering Heights', 'Babooshka', 'Cloudbusting', 'This Woman's Work' 등 여러 명곡을 남겼다.케이트 부시는 비요크, 사라 맥라클란, 로드 등 수많은 여성 뮤지션들에게 영향을 끼친 존재다. 대영제국훈장을 받았고, 매년 로큰롤 명예의 전당 헌액 후보로 거론된다. 그러나 역사적인 위상과 별개로, 현세대 젊은이들 사이에서의 인지도는 저조했다. 긴 시간 활동을 중단하기도 했고, 2014년 공연 이후 이렇다 할 노출이 없었기 때문이다. 하지만 케이트 부시는 단 며칠 만에, 세계에서 가장 인기가 많은 팝송의 주인공이 되었다.37년짜리 역주행의 주인공이 된 케이트 부시는 성명을 내고 "나의 노래가 드라마의 젊은 팬들 덕분에 새로운 활기를 얻고 있다. 노래를 좋아해 주시는 모든 분들에게 감사를 표한다"라고 말했다. 두문불출을 반복하던 케이트 부시가 새로운 인기에 힘입어, 활동을 재개할지 여부에도 관심이 집중된다.