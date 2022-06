작정하고 돌아온 '마녀2', 한국형 히어로물 신기원 열까

큰사진보기 ▲ 영화 <마녀 Part2. The Other One >의 공식 포스터. ⓒ NEW

큰사진보기 ▲ 영화 < 마녀 Part2. The Other One >의 한 장면. ⓒ NEW

큰사진보기 ▲ 영화 < 마녀 Part2. The Other One >의 한 장면. ⓒ NEW

한줄평: 마블과 DC코믹스가 부럽지 않은 한국 히어로 시리즈의 가능성을 보다

평점: ★★★☆(3.5/5)

영화 <마녀2> 관련 정보

제목: 마녀 Part2. The Other One

감독: 박훈정

출연: 신시아, 박은빈, 서은수, 진구, 성유빈, 그리고 조민수, 이종석, 김다미

제공 및 배급: NEW

제작: ㈜영화사 금월

공동제작: ㈜스튜디오앤뉴, ㈜페퍼민트앤컴퍼니

러닝타임: 137분

관람등급: 15세 이상 관람가

개봉: 2022년 6월 15일



4년 만에 돌아온 <마녀>의 속편은 작정한 듯 그 세계관을 더욱 확장하는 모양새였다. 7일 오후 서울 용산 CGV에서 언론에 선공개 된 < 마녀 Part2. The Other One >(아래 <마녀2>)는 전편의 특징을 따오면서 다음 속편을 계속 이어가겠다는 감독의 복심이 담긴 작품이었다.2편은 1편의 중심 캐릭터였던 자윤(김다미)이 행방을 감춘 이후 그의 쌍둥이 동생으로 추정되는 새로운 소녀의 서사를 다룬다. 한국을 뛰어넘어 전 세계 곳곳에서 진행되고 있던 일명 '마녀 프로젝트'의 단서가 등장하는데, 해당 프로젝트의 창시자 백총괄(조민수)의 지시로 소녀를 제거하려는 요원 조현(서은수) 일행, 소녀를 우연히 만난 이후 보살피게 되는 경희(박은빈), 그리고 상해에서 날아와 또다른 이유로 소녀를 노리는 토우 일당들의 삼파전이 이야기의 핵심이다.이야기의 뿌리는 일종의 생체실험이다. 한 연구소의 주도로 시작된 해당 프로젝트에서 은폐된 사건이 바로 기이한 초인류인 소녀의 탄생인 셈이데 선과 악 어느 편에도 서지 않은 이 소녀의 존재 자체로 극적 긴장감을 담보해 나가는 식이다.2편에서는 자윤의 능력치를 훨씬 상회하는 것으로 보이는 소녀(신시아)가 등장한다. 그녀를 노리는 세력들은 각자의 목적에 따라 연합종횡을 이룬다. 크게는 초인류 세력과 유니언 세력으로 영화에서 살짝 설명된다. 이들이 소녀를 중심으로 무자비한 대결을 벌이는 과정에서 일종의 액션의 묘미가 극대화되고, 소녀를 순수한 마음으로 환대했던 경희와 그의 동생 대길(성유빈)은 휴머니즘을 통해 감동 코드를 담보한다.박훈정 감독은 그간 특유의 누아르 감성을 장르 영화에 접목시켜 온 바 있다. <신세계>나 <브이아이피>로 대표되는 그의 필모그래피와 비교해 볼 때 <마녀> 시리즈는 성별을 여성으로 바꾼 것일 뿐 기존에 그가 펼쳐온 액션과 판타지 요소의 연장선으로 볼 수 있다. 그 중간 거점이 넷플릭스 <낙원의 밤>일 텐데, 소녀성에 기댄 누아르 감성이 제주도 풍광과 만나 묘한 느낌을 자아냈다.<마녀2> 또한 주요 배경이 제주도다. 백총괄의 거처가 제주도로 설정돼 있기도 하고, 아크를 탈출한 소녀를 품어 준 경희네의 삶의 터전이기도 하다. 섬이라는 닫힌 공간에서 벌어지는 여러 캐릭터의 혈투는 어쩌면 끝내 자유로워질 수 없는 초인류와 유니온들의 운명을 상징하는 것처럼 보이기도 한다.1편보다 2편은 훨씬 만화적이다. 자윤의 능력을 뛰어넘어야 했기에 액션 또한 컴퓨터 그래픽과 특수효과를 대거 활용했으며, 카메라 워크 또한 상하좌우에 제한을 두지 않고 속도감 있게 펼쳐진다. 다만 1편 이후 4년이나 지나 등장한 속편이고 꽤 방대한 서사인 만큼 이야기를 관객들이 쉽게 따라갈 수 있을지는 미지수다.이 영화를 제대로 즐기려면 1편의 복습이 필요하다. 또한 1편의 러닝타임인 125분보다 길어진 137분이라는 분량이 체감적으로 훨씬 길게 다가올 법하다. 여러 캐릭터가 등장하고 이들의 전사를 제법 충실히 다루고 있기에 관객에 따라서는 다소 늘어진다고 느낄 수도 있겠다. 이와 별개로 경희를 괴롭히는 동네 건달 용두 역의 진구는 분위기를 환기시키는 데 혁혁한 공을 세운다. <낙원의 밤>의 주연이었던 엄태구가 깜짝 등장하거나, 성유빈의 전작 <대호>의 한 장면이 순간 지나가는 것도 잔재미가 될 법하다.신시아라는 신선한 얼굴을 발탁한 감독의 노고는 충분히 박수받을 만하다. 1408대 1이라는 경쟁률을 뚫고 발탁된 신시아는 1편의 김다미처럼 그 역할을 충분히 해냈다. 기성 이미지를 활용하지 않고, 영화에 맞는 새로운 이미지를 찾는다는 점에서 박훈정 감독은 창작자의 본령을 나름 이행했다고 할 수 있다.관건은 자신감 있게 세계관을 펼친 <마녀> 시리즈를 관객들이 얼마나 공감하며 따라올 수 있을지다. <마녀2>는 일단 3편으로 가는 가교 역할을 하는 데엔 무리가 없어 보인다.다만 이 대형 프로젝트를 꾸준히 지원할 주체의 의지가 변수다. 1편을 투자배급한 워너브러더스 코리아가 한국 사업을 접었고, 국내 주요 투자배급사 중 하나인 NEW가 이를 이어받았는데 어느 선까지 받쳐줄 수 있을지 지켜봐야 겠다.