복지국가 '핀란드 록키'에게 그날 일어난 일

올리 마키의 가장 행복한 날

The Happiest Day in the Life of Olli Mäki, Hymyilevä mies

2016|핀란드, 스웨덴, 독일|로맨스/멜로/드라마

2022.06.02. 개봉|93분|12세 관람가

감독 유호 쿠오스마넨

출연 자코 라티(올리 역), 우나 아이롤라(라이야 역), 에로 밀로노프(엘리스 역)

수입 ㈜디오시네마, 게이트식스

배급 ㈜디오시네마

공동배급 게이트식스



2016 제69회 칸영화제 주목할 만한 시선 대상

2016 제52회 시카고국제영화제 골드 휴고 신인감독상

2016 제29회 유럽영화상 유러피안 디스커버리상

2016 제12회 취리히영화제 골든아이상

제37회 마나키브라더스국제영화제 골든카메라 300상

제71회 유시어워드 8관왕

(작품상/감독상/남우주연상/여우조연상/촬영상/편집상/의상상/분장상)