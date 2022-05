'뜨씽즈' 감동의 축하공연... 김영옥 "헤어질 시간 무서워"

큰사진보기 ▲ 지난 23일 방영된 JTBC '뜨거운 씽어즈'의 한 장면 ⓒ JTBC

"나 때문에 너무 염려들을 했던 것 같아 가지고..." (김영옥)

"너무 자랑스러웠어요. 진짜..." (김문정)

"우리가 해내네...결국" (전현무)

배우들의 진솔한 합창 이야기, JTBC <뜨거운 씽어즈>가 이제 막바지에 도달했다. 지난 23일 방영된 <뜨거운 씽어즈>에선 지난 6일 열린 백상예술대상 시상식 축하공연을 위해 마지막 구슬땀을 흘리는 합창단원들의 모습이 그려져 뭉클한 감동을 선사했다.수개월여에 걸쳐 호흡을 맞추고 각자의 능력을 최대한 살려 오르게 된 꿈의 무대였지만 생방송 진행, 수많은 동료 연예인 앞에서 선다는 건 초보 합창단에겐 큰 부담으로 다가왔다. 뿐만 아니라 연기 활동 때는 전혀 경험해보지 못한 초대형 공연장의 낯선 환경은 베테랑 배우들조차 각종 실수를 유발하게끔 만들었다.본 행사에 앞서 한자리에 모인 합창단원은 익숙지 않은 인이어 착용, 거대한 무대 환경으로 인한 소리의 울림이 맞물리다보니 잦은 실수를 남발하고 만다. 과연 <뜨거운 씽어즈>는 무사히 공연을 끝마칠 수 있을까?백상예술대상 시상식에 앞서 합창단은 총 두 차례의 리허설을 진행하고 실전 공연을 치르게 되었다. 그런데 막상 준비를 위해 들어선 공연장은 그들이 상상했던 것 이상으로 넓고 거대했기에 수십년 연기 경력의 노배우조차 긴장하게 만들었다. 실내 공간 특성상 소리가 울리다보니 이어폰을 착용했음에도 불구하고 그 속을 뜷고 들어오는 소리로 인해 멤버들은 박자를 놓치는 실수를 곳곳에서 범하고 만다.​이렇다보니 그동안 착실하게 동료들을 이끌어왔던 나문희, 김영옥 등 대선배 뿐만 아니라 우현, 윤유선 등 착실하게 연습을 진행하던 단원들조차 박자가 빨라지거나 밀리는 등의 모습을 보이게 된 것이다. 그렇게 첫 번째 리허설은 우왕좌왕 하는 등 어수선하게 마무리되었다.​이에 김문정-최정훈(잔나비) 감독은 특단의 조치로 2가지 '플랜B'를 가동하기로 했다. 첫 번째, 도입부 나문희의 박자가 밀린다면 다음 파트인 이병준이 제 박자에 맞게 치고 들어온다. 두 번째, 김영옥의 박자가 밀렸을때 다음 합창 파트는 원래 박자에 맞게 치고 들어온다. 이제 본 공연의 시간은 얼마 남지 않았다.이날 방송에선 초조하게 자신들의 공연을 기다리던 합창단원들을 격려하기 위한 동료 배우들의 응원 행렬이 눈길을 모았다. 서현을 시작으로 박주현, 염혜란, 오나라, 문소리 뿐만 아니라 단원 이종혁의 두 아들 등 가족들까지 대기실을 찾아 힘을 북돋아 주는 훈훈한 광경이 줄을 이었다.​나문희의 잔잔한 목소리와 이병준의 묵직한 베이스 울림으로 시작된 공연은 앞선 리허설의 실수를 잊게 할 만큼 완벽에 가까운 내용으로 채워졌다. 열정적인 합창이 분위기를 고조시키자 객석을 가득 메운 연예인 관객들은 손뼉으로 박자를 맞추며 호응을 아끼지 않았다.​그렇게 <뜨거운 씽어즈>의 축하 공연은 큰 사고 없이 끝을 맺었다. 지난 100일간의 노력을 생각하면 너무나 짧은 단 몇 분의 시간이었지만 멤버들은 후회 없이 노래를 불렀고 서로를 칭찬하면서 뿌듯함 속에 무대를 내려올 수 있었다.성공적으로 공연을 마친 합창단은 대기실로 돌아와 각자의 소감을 피력하면서 벅차 오르는 감정들을 감추지 못했다. 사소한 실수가 있긴 했지만 미리 준비했던 대비책을 적절히 사용하면서 <뜨거운 씽어즈>는 백상예술대상 시상식을 가장 멋지게 장식해줬다.​멤버들은 입을 모아 말한다. 우리에게 'This Is Me'는 서로에게 힘을 주고 나에게 또 다른 시작을 할 수 있게 해준, 오랜만에 심장을 뛰게 해준 노래였다고. 리허설 도중 잦은 실수로 의기 소침하던 멤버들에게 "그게 중요한 것 같다. 노래 제목이 뭐냐. 'This Is Me'이다. 하시면 된다. 나를 보여주시면 된다"라고 격려한 김문정 감독의 말처럼 이날 공연은 오랜 기간 준비한 나 자신의 모든 것으로 바깥으로 쏟아낸 좋은 기회가 되어줬다.그런데 "헤어질 시간이 돌아온다는 게 좀 무섭네"라는 김영옥의 언급 마냥 <뜨거운 씽어즈>는 마침표를 남겨두었다. 좋은 사람, 좋은 음악을 함께 할 수 있는 시간도 이제 단 한 주 밖에 남지 않았다. 합창단원 뿐만 아니라 시청자 모두에게도 <뜨거운 씽어즈>는 그리움으로 남을 것이다.