"뮤지션인 나의 롤 모델은 무라카미 하루키예요"

큰사진보기 ▲ 싱어송라이터 박수진 1집 정규 앨범 "Come Away With Me" 발표한 여성 아티스트 ⓒ 단가행

큰사진보기 ▲ 싱어송라이터 박수진 <슈퍼스타K 7> 출신 데뷔 6년 차 뮤지션 ⓒ 단가행

지난 3월 '바람이 불어와 내 맘에 닿으면'을 타이틀 곡으로 수록한 첫 번째 정규 앨범 < Come Away With Me (컴 어웨이 위드 미) >를 발표한 여성 싱어송라이터 박수진은 2017년 하반기 음원 데뷔를 하며 가요계 활동을 시작한 6년 차 아티스트다.매년 디지털 싱글 발매는 물론 몇 편의 드라마 OST에 참여하면서 대중에게 존재감을 드러내 왔다. 꽤 오랜 작업 기간을 거쳐 공개한 이번 음반에는 팝·알앤비·재즈 등 여러 장르의 곡들이 수록됐다.더욱이 7년 전 인기 음악 오디션 프로그램 <슈퍼스타7>에 교복을 입고 경연장에서 노래했던 고등학생 참가자 박수진의 모습을 기억하고 있었기에, 어느 덧 숙녀가 된 프로 음악인 박수진을 만나는 감회가 남다르게 다가왔다.음악을 하는데 있어 가장 중요한 롤 모델이 뮤지션들이 아닌 일본의 소설가 무라카미 하루키이며, 자신도 그처럼 꾸준하게 창작활동을 할 수 있었으면 하는 바람이 담겨 있다고 말하는 박수진.긍정의 기운이 가득했던 만남이었다. 지난 13일 오후 2시 서울 영등포구 영등포동에서 싱어송라이터 박수진과 인터뷰를 진행했다. 아래는 그와 나눈 일문일답."2017년 11월 'Blue Wave (블루 웨이브)'란 곡으로 음원 데뷔를 한 6년차 가수다. 작사와 작곡도 하는 싱어송라이터로서 가능한 여러 장르의 음악을 선보이려 하고 있다. 지난 3월엔 첫 정규 앨범 < Come Away With Me >를 발표하고 활동 중이다. 음악을 매우 사랑하기에 그 뒤에서 살아가고 싶어 하는 아티스트다.""그런가? (웃음) 원래는 더 일찍 발매하려 했지만 코로나19로 2년 넘게 더 시간을 갖고 준비를 했다. 계획은 첫 싱글을 공개한 후부터 시작했고, 올해 완성을 해 드디어 세상에 나오게 됐다.""마음이 홀가분해져서 하고 싶어 했던 것들을 여유롭게 즐길 수 있을 줄 알았다. 그런데 막상 음반이 나온 후 밀려오는 공허함에 상당기간 힘들었다. 그러면서 언젠가 새로운 곡들을 내놓아야 하기에 '이제 다시 시작해야지!'라고 마음을 다잡아 나갔다.""고향을 떠나 타지에서 실용음악과 보컬 전공학생으로서 대학생활을 하며 성장해 가는 20대 초반의 나, 그리고 내 삶의 테두리에서 만나게 된 사람들과의 여러 이야기들을 녹아내고 싶었다. 앨범 발매 전 공개됐던 4곡과 그 동안 꾸준히 작업해 완성한 나머지 6곡까지 총 10개 트랙에 고스란히 담겨있다.""세 번째 트랙 '바람이 불어와 내 맘에 닿으면'이 타이틀곡이다. 작곡가 두 분의 협업 곡으로 아름답고 섬세한 스트링 연주가 더 해져 완성도가 높아졌다. 내가 직접 출연한 뮤직비디오를 많은 분들이 보셨으면 좋겠다. (웃음) 모든 수록 곡에 애정이 있지만, 이번 앨범의 명함 역할을 하는 1번 트랙 'Monet (모네)'와 4번 째 곡 '흔들리는 세상'에 조금 더 점수를 주고 싶다. 자작곡들이라 내 이야기를 더욱 진솔하게 담아낼 수 있었기 때문이다.""대학생활을 하면서 내가 쓴 노랫말과 멜로디로 '나의 이야기'를 한다면 '듣는 분들에게도 더 와닿지 않을까!'란 생각을 했고, 2017년부터 본격적으로 곡 작업을 하게 됐다. 그 해 11월에 나온 첫 싱글 '블루 웨이브'의 가사를 썼다.""음악 하는 것을 후회한 적은 단 한번도 없다. 물론 노래가 마음대로 잘 안 될 때, 노랫말이나 멜로디가 제대로 떠오르지 않을 때 괴롭고 힘겹다. 하지만 그런 과정은 창작자들이라면 겪고 견뎌 내야할 부분 아닐까?""대구에서 예술고등학교를 다녔고, 당시 선생님의 추천으로 2015년 <슈퍼스타K> 일곱 번째 시즌에 출전할 기회를 얻었다. 그 프로그램을 봤던 시청자들 가운데 윤종신·백지영·규현·에일리 심사위원 앞에서 교복을 입고 기타를 치며 '서울여자'란 곡을 부른 여고생을 기억하고 있을지 궁금하다. 그게 바로 나다(웃음). 당시 빡빡한 일정을 감당할 수 없을 정도로 건강이 안 좋아 중도하차를 했다. <슈스케> 출연 이후 현재 소속사 대표님이 학교로 연락을 주셔서 인연을 맺었고, 대학에 진학한 후 가수로서 활동을 시작하게 됐다.""내 음악을 들어주는 분들이 있다는 것을 알고 신기하면서도 감사했다. 게다가 가요계 유명 아티스트들이 좋은 평가를 주셨던 순간들은 잊을 수가 없다. 누군가를 위해 노래 할 수 있는 존재가 될 수 있다는 자신감을 가져다 준 소중한 시간이었다. 몇몇 참가자들과는 직접 보지는 못하지만 SNS를 통해 서로 소식을 전하고 있고, 특히 천단비 언니와는 연락도 자주한다.""상상도 못할 일이겠지만 여성 아티스트는 김연자 선생님, 남성 음악인 중에서는 나훈아 선생님과 곡 작업을 할 수 있는 기회가 생겼으면 하는 꿈을 꾼다. 정말 두 분이 펼쳐내는 각각의 음악세계는 말로 표현할 수 없는 경지의 수준이다. 몇 해 전 열렸던 두 선생님의 콘서트 티켓 구매에 실패했던 아픈 기억이 떠오른다.(웃음)""가을 쯤 이번 정규 앨범 수록 곡들 보다 더 쉽게 다가갈 수 있는 선율의 노래를 발표할 예정이다. 가사는 내가 쓸 수도 있을 것 같고, 멜로디 부분에 관해서는 많은 논의를 해야 할 듯하다. 여건이 허락되면 규모에 관계없이 노래할 수 있는 라이브 무대를 자주 갖고 싶다.""전부다. 오롯이 음악을 하기 위해 살아 왔고, 노래를 하고 곡을 쓰는 순간순간이 즐겁고 행복하다. 그래서 보여주기 위한 것이 아닌 내 본연의 모습을 음악으로 표 현해 내려한다. 10년 뒤, 20년 뒤에도 '음악을 정말 사랑하는 진정한 뮤지션 박수진'으로 기억되었으면 하는 바람이다."