목표는 1등, '주특기'로 팬들 사로잡겠다는 아스트로

▲ '아스트로' 아스트로(ASTRO)가 16일 오후 비대면으로 열린 3rd 정규 앨범 < Drive to the Starry Road(드라이브 투 더 스태리 로드) > 발매 기념 온라인 미디어 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다. < Drive to the Starry Road >는 팬들과 함께 걸어온 과거와 현재, 그리고 미래에 대한 이야기와 희로애락을 표현하며 자신들만의 청춘을 노래한 앨범이다. ⓒ 판타지오