초심으로 돌아간 솔로 미연 "위로와 위안 드리고파"

"이번 앨범에는 미연 그 자체를 담고 싶었다. 제가 하고 싶은 음악, 보여드리고 싶었던 것을 다양하게 담아봤다. 그렇다고 난 이런 걸 꼭 보여줄 거야 하는 강박은 없었고, 편안하게 나를 보여주고 싶었다. 초심으로 돌아가서 내가 뭘 보여드릴 수 있을까를 생각했는데, 위안과 위로가 되는 음악을 하고 싶었다."

"편안한 모습으로 위로와 위안이 되어드리고 싶다. 저도 그런 선배 가수분들의 에너지를 받아왔기 때문에 저 역시도 사람들에게 환기가 되어주면 좋겠다. 데뷔하고 좋은 일들이 제게 정말 많이 생긴 것 같고, 그래서 더욱 긍정적이고 밝게 변한 것 같다. 신곡 '드라이브'가 이런 에너지와 잘 어울리는 것 같다."

(여자)아이들의 메인 보컬 미연이 첫 솔로 앨범을 발매하고 오롯한 자신만의 색깔을 선보이게 됐다. 총 6곡이 수록된 미니앨범 < MY >를 통해 미연 그 자체를 보여주겠다는 각오다.27일 오후 서울 합정동의 한 브런치 카페에서 미연의 첫 미니앨범 < MY >의 발매를 기념한 기자간담회가 열렸다.미니앨범 < MY >는 미연의 이름 약자 MY와 '나'라는 의미를 담은 중의적인 표현으로, 미연만의 정체성으로 가득 채운 앨범이다. 이번 솔로 앨범을 통해 새로운 모습을 보여드리고 싶었다는 미연은 "일부러 지금까지 보여드렸던 음악 스타일을 좀 지양했다"라고 밝혔다.타이틀곡은 'Drive(드라이브)'로 자신의 색을 지키며 흔들림 없이 곧게 나아가는 마음을 표현한 노래다. 미연은 "새롭게 출발하는 지점에서 스스로에게 하는 다짐과 같은 곡"이라고 이 곡을 소개하며 "보다 편안한 모습을 보여드리기에 알맞은 곡이고, 지금의 봄 날씨에도 잘 어울리는 곡이라고 생각해서 선택했다"라고 말했다.미연은 "다른 누군가를 위해서가 아닌 나 자신을 위해서 나의 길을 가겠다는 내용의 가사가 특히 좋았다"라고 말했다. 그 역시도 이번 첫 솔로 앨범을 출발점으로 삼아 자신의 길을 가겠다는 포부였다.(여자)아이들은 멤버 소연이 만들고 프로듀싱한 타이틀곡으로 활동하는데, 이번 미연의 솔로 앨범은 소연의 참여가 없었다. 이에 대해 미연은 "이번에는 그렇게 됐지만, 앞으로 시간과 여건이 된다면 멤버들이 만든 곡으로도 솔로 활동을 하고 싶다"라고 바람을 전했다. 이어 "아무래도 소연이의 프로듀싱을 늘 받다가 다른 프로듀서 분과 함께 하니까 새로운 점도 있었다"라고 말했다.소연은 이번에 참여하지 않았지만 멤버 우기는 여섯 번째 트랙 '소나기'의 작곡에 참여했다. 미연은 "멤버들이 곡을 고를 때부터 많이 도와줬다"라며 "항상 예쁘다고 칭찬을 많이 해주고, 타이틀곡 좋다며 많이 따라 불러주기도 해서 고마웠다"라고 돈독한 우정을 드러내보였다.(여자)아이들로 데뷔해 활동한 지 벌써 5년차가 된 미연은 "우리가 하는 일에 대해서, 우리가 잘 하고 있다는 자부심을 전보다 더 가지게 됐다"라고 고백하기도 했다. 그도 그럴 것이 팀 멤버가 정비되고, 긴 공백기까지 가진 후 나온 최근 앨범이 이전 앨범들을 뛰어넘는 큰 사랑을 받았고 타이틀곡 '톰보이'는 음원차트에서 지금도 상위권을 유지하며 히트했다.이런 큰 사랑의 이유, (여자)아이들의 힘이 무엇이라고 생각하느냐고 묻는 질문에 미연은 "솔직하고 당당한 20대들이 하고 싶은 이야기를 저희가 하기 때문이 아닌가 싶다"라고 답변했다. 그러면서 "앞으로 보여드리고자 하는 음악도 지금까지 해왔던 것들과 다르고 예상하지 못한 장르일 수 있겠지만 변하지 않는 건 저희가 하고 싶은 이야기를 계속 해나가겠다는 것"이라고 밝혔다.끝으로 그에게 솔로 가수로서 대중에 보여주고 싶은 게 어떤 모습인지 물었고 다음과 같은 대답이 돌아왔다.