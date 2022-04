스피리추얼라이즈드 새 앨범, 코로나가 전환점 됐다

큰사진보기 ▲ 스피리추얼라이즈드의 세 번째 앨범 ⓒ spiritualized.com

올해 창간 25주년을 맞은 영국 음악 매거진 언컷(Uncut)이 '지난 25년간 발매된 최고의 앨범 300장'을 선정했다. 1위에 오른 데이비드 보위(David Bowie)의 < Blackstar >가 가장 눈에 띄었지만, 언컷은 4위에 오른 이 앨범에도 많은 지면을 할애했다. 매거진 창간호가 나온 1997년, 영국 밴드 스피리추얼라이즈드(Spiritualized)가 발표한 세 번째 앨범 < Ladies and Gentlemen We Are Floating in Space >다.25년이 지난 2022년, 언컷은 통권 300호를 발행했으며 마지막을 암시했던 스피리추얼라이즈드는 아홉 번째 스튜디오 앨범 < Everything Was Beautiful >을 세상에 공개했다. 세월의 풍파를 겪은 매체와 밴드는 무너지지 않고 살아남았다.밴드를 이끄는 제이슨 피어스(Jason Pierce)는 2018년 앨범 < And Nothing Hurt >를 작업하면서 상당한 고립감과 두려움을 느꼈다. 아직 남아있는 게 많았지만, 더는 레코딩에 이렇게 많은 시간을 쏟을 수 없겠다고 생각했다. 그렇게 투어를 끝낼 무렵 팬데믹이 시작됐고 영국 정부는 강력한 락다운을 시행했다.양측 폐렴으로 죽음 문턱까지 간 경험이 있는 제이슨은 숨쉬기 힘든 고통을 누구보다 잘 알고 있었다. 1918년 인플루엔자 범유행과 관련한 엄청나게 많은 자료를 읽으며 사람들이 어떤 교훈도 못 얻었다는 걸 인지했다. 그의 심각한 반응을 본 주변 사람들은 대부분 "말도 안 돼, 그냥 독감이잖아!"라고 반응했다.겁에 질린 사람들이 당황하고 현실을 부정할 때 제이슨은 지금 할 수 있는 게 무엇인지 아주 잘 알고 있었다. 락다운 직전 원격으로 새 앨범 작업을 시작하며 흩어진 것들을 합쳤다. 황량한 런던을 거닐고 같은 일을 반복하는 일상은 창작의 원천이 됐다. 최근 인터뷰에서 "걷는 것은 같은 연주를 반복하는 음악과 비슷하다"라고 밝힌 제이슨은 또다시 아름답고 새로운 길을 발견했다. 초기 앨범 네 장을 다시 손본 재발매 캠페인도 함께 시작했다.음반 제작공정 문제로 2개월 넘게 발매일을 연기한 앨범엔 총 일곱 곡을 수록했다. 앨범 발매를 앞두고 가장 먼저 공개한 톱 트랙 'Always Together With You'는 크리스마스 선물 같은 가스펠로 < Ladies and Gentlemen We Are Floating in Space > 오프닝과 방식이 유사하다. 슬프면서 이상하게 낙관적인 노래는 격렬한 흔들림에도 아랑곳하지 않고 안착한다. 2014년 처음 완성한 데모는 멀고 낯선 게 많아진 현시대와 어울리는 노래가 됐다.두 장의 앨범 타이틀을 아우르는 "Everything was beautiful and nothing hurt"라는 구절은 미국 소설가 커트 보니것(Kurt Vonnegut)의 '제5도살장'에서 가져왔다(본래 더블 앨범을 계획했다). 제이슨은 톱 트랙을 포함한 여러 곡에서 작가 특유의 냉소와 풍자를 공유한다.'블랙 라이브스 매터' 운동을 촉발케 한 조지 플로이드 사망 사건에서 영감을 얻은 'The Mainline Song'은 요란한 블루스다. 노래에서 들을 수 있는 기차 소리는 제이슨이 시카고, 로스앤젤레스를 잇는 미국 66번 국도 주변에서 여러 번 녹음한 것이다. 키보드 중심의 노래였다면 도어즈(The Doors)의 'L.A. Woman'을 떠올렸을 거 같다.미국 컨트리 싱어송라이터 니키 레인(Nikki Lane)과 협업한 'Crazy'는 컨트리 레코드를 만들고 싶었던 제이슨의 열망을 반영했다. 아름답다는 말을 반복하게 하는, 페달 스틸 기타로 완성한 발라드다. 가스펠, 로큰롤 사이에서 표류하는 'Best Thing You Never Had (The D Song)', 느리고 뭉클한 블루스 'Let It Bleed (For Iggy)'는 그간 꾸준히 사랑받은 익숙한 사운드를 계승한다.앨범 말미는 더 실험적이다. 세차게 몰아치는 'The A Song (Laid In Your Arms)'을 지나 10분에 가까운 엔딩 트랙 'I'm Coming Home Again'에 도달한다. 가스펠, 재즈, 로큰롤을 오가는 누구도 모방할 수 없는 사운드다. 같은 수준의 셀 수 없이 많은 다른 방식을 시도하며 확신을 가진 제이슨은 25년 뒤에도 유효하여질 앨범을 완성해냈다.그렇다면 < Everything Was Beautiful >가 마지막 스피리추얼라이즈드 앨범이 되는 걸까? 아니다. 락다운 기간 내내 많은 걸 만든 제이슨은 더는 뭔가를 끝낼 생각이 없다. 고독한 창작이 익숙했던 음악가가 팬데믹 시대에 새로 시작할 힘을 얻었다.