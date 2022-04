우크라이나를 위하여, 다시 뭉친 핑크 플로이드

큰사진보기 ▲ 록밴드 핑크 플로이드의 신곡 'Hey Hey Rise Up'은 우크라이나 시민에 대한 연대와 지지를 담은 곡이다. 음원 수익은 모두 우크라이나를 위해 쓰인다. ⓒ Sony Music

▲ Pink Floyd - Hey Hey Rise Up (feat. Andriy Khlyvnyuk of Boombox) ⓒ Pink Floyd

"우리의 영광스러운 우크라이나는 슬픔에 잠겨 있다.

우리는 우리의 영광스러운 우크라이나를 응원하리라."



- 'Hey Hey Rise Up' 중

영국의 록 밴드 핑크 플로이드(Pink Floyd)가 지난 4월 7일, 신곡 'Hey Hey Rise Up'을 발표했다. 2014년 발표된 연주 앨범 'The Endless River' 이후 8년 만의 재결합이며, 신곡을 창작하는 것은 28년 만이다. 이 재결합은 러시아의 침공으로 고통받고 있는 우크라이나를 지지하기 위한 노래를 발표하기 위해 일시적으로 이뤄졌다. 이 곡의 수익금은 우크라이나에 대한 인도적인 지원에 쓰일 예정이다.1965년 데뷔한 핑크 플로이드는 록 역사상 가장 위대한 밴드로서, 프로그레시브 록을 대표하는 존재다. 전위적인 음악적 실험과 비판적 문제 의식으로 무장한 밴드지만, 상업적으로도 거대한 성공을 거뒀다. 특히 'The Dark Side Of The Moon'은 총 958주 이상 빌보드 200 차트에 머물렀고, 세계에서 가장 많이 팔린 영국 뮤지션의 음반으로 기록되었다. 이외에도 'Wish You Were Here', 'The Wall' 등 대중음악사에 굵직한 명반을 남겼다.핑크 플로이드의 원년 멤버인 기타리스트 데이비드 길모어와 드러머 닉 메이슨이 주축으로 2008년 세상을 떠난 키보디스트 릭 라이트의 딸 갈라가 아버지의 자리를 대신했고, 2000년대 이후 함께 활동을 이어 온 베이스 세션인 가이 프랫과 키보디스트 니틴 쇼니 역시 힘을 보탰다. 신곡의 보컬은 우크라이나 밴드인 붐박스(BoomBox)의 리더 안드리 흘리우뉴크가 직접 맡았다. 데이비드 길모어는 2015년 붐박스와 합동 공연을 펼친 적이 있다.신곡에 영감을 준 주인공 역시 안드리 흘리우뉴크다. 흘리우뉴크가 우크라이나 키이우의 성 소피아 성당 앞에서 민중가요를 부르는 모습이 영상으로 퍼져 나갔고, 이 영상은 데이비드 길모어에게 직접적인 영감을 주었다. 우크라이나 민중 가요를 차용한 이 곡에서, 핑크 플로이드는 흘리우뉴크의 목소리를 빌려 우크라이나에 대한 지지를 보낸다. 밴드 측은 이뿐 아니라 1987년 이후 발표한 핑크 플로이드의 모든 앨범, 그리고 데이비드 길모어의 모든 솔로 앨범이 러시아와 벨라루스의 음원 플랫폼에서 삭제될 것이라고 선언했다.일시적인 재결합을 선언한 핑크 플로이드 외에도 전 세계의 여러 뮤지션이 우크라이나 시민에 대한 연대를 선언하고 있다. 데이비드 길모어와 함께 밴드의 주축을 이뤘던 로저 워터스는 재결합에 참여하지 않았다. 그러나 워터스는 최근, '우크라이나 사태에 대한 입장을 밝혀 달라'라는 우크라이나 팬의 편지에 답장을 보내면서, '푸틴의 우크라이나 침공은 역겨운 행위이며 갱단과 같다'라고 말했다. 동시에 '부시 정권의 이라크 침공, 이스라엘의 팔레스타인 침공과 같은 일이다'라며 서방 세계에 대한 비판 역시 높였다.스팅은 1985년 구소련을 비판하면서 불렀던 'Russian'을 다시 불렀다. 밴드 고릴라즈, 마일리 사이러스, 영블러드, 프란츠 퍼디난드, 빌리 아일리시, 엘튼 존, 케이티 페리, 스티비 원더, 마돈나 등 많은 뮤지션들도 일제히 러시아 정부를 규탄하고 우크라이나 시민들에 대한 지지를 보냈다. 지난 4월 3일 열린 제64회 그래미 어워드 당시에서는 가수 존 레전드가 우크라이나 출신 뮤지션들과 'Free'를 공연했다.각자 분노를 표현하는 방식은 조금씩 다르지만, 전 세계 음악인들의 시선이 우크라이나를 향해서 모이고 있다는 것은 분명하다. 그래미 어워드에 등장한 볼로미디르 젤렌스키 우크라이나 대통령의 호소처럼, '음악이 흐르고 있지 않은 우크라이나'를 위한 음악들이 우크라이나를 향하고 있다.