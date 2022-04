"심장 떨리는 무대" '뜨싱즈' 우미화-서이숙이 보여준 열정

큰사진보기 ▲ JTBC <뜨거운 싱어즈>의 한 장면. ⓒ JTBC

큰사진보기 ▲ JTBC <뜨거운 싱어즈>의 한 장면. ⓒ JTBC

큰사진보기 ▲ JTBC <뜨거운 싱어즈>의 한 장면. ⓒ JTBC

뜨거운 씽어즈>가 명품 배우들의 인간적인 매력과 열정 가득한 도전 정신으로 잔잔한 감동을 일으키고 있다. 4월 11일 방송된 JTBC 예능 <뜨거운 싱어즈> 5회에서는 '듀엣 미션'의 두 번째 이야기가 그려졌다.앞서 방송된 우현-김영옥, 권인하-박준면 듀엣에 이어, 전현무-윤유선의 '얄개뮤지션'팀이 세 번째로 무대에 올랐다. 전현무가 하필 코로나19로 격리기간을 거치면서 두 사람은 다른 팀에 비하여 듀엣 연습으로 호흡을 맞출 시간이 부족했다. 윤유선은 같은 드라마에 출연중인 이준혁-김재중 등 동료 배우들의 도움을 받아가며 화음 연습에 고군분투했다.윤유선-전현무가 선택한 곡은 장범준의 '흔들리는 꽃들 속에서 네 샴푸향이 느껴진 거야'였다. 듀엣팀 중 유일하게 달달한 분위기의 커플송이었지만, 인이어를 끼고 있던 전현무가 박자가 연이어 밀리는 실수를 저질렀다. 전현무는 노래가 끝나자마자 곧바로 자신의 실수를 자진납세하며 웃음을 자아냈다.노래 평가는 저조했지만 그래도 몇몇 단원들은 안타까움과 윤유선에 대한 격려 의미로 '뜨' 버튼을 눌러줬다. 김광규는 "내가 박치인데도 어느 부분에서 틀린지 알겠더라"고 꼬집었고, 김문정은 "놀라운 경험을 했다. 그렇게 진지하게 불러도 웃길 수 있다는 게"라며 전현무를 연이어 당황하게 했다. 하지만 김문정은 윤유선의 성장에 대해서는 "연습량을 증명한 무대"였다며 호평을 보냈다.우미화와 서이숙은 실제 공식인증한 술친구답게 '술꾼도시언니들'로 한팀을 이뤘다. 두 센 언니의 선택은 놀랍게도 쥬얼리의 댄스곡 '슈퍼스타'였다. 언니들은 노래뿐만 아니라 안무와 랩까지 소화하는 데 도전장을 던졌다. 하지만 의욕과 달리 언니들은 제대로 말을 듣지않는 관절, 제멋대로 따로 노는 박자감각 때문에 본의 아니게 몸개그를 연발하며 안무가조차 진땀을 빼게 만들었다.무대에 오른 우미화와 서이숙은 우려와 달리 숨이 턱끝까지 찰 만큼 모든 에너지를 발산하여 멋진 공연을 완성해냈다. 두 사람이 합을 맞춘 안무 하나하나에 그동안의 부단한 노력과 열정이 느껴졌다. 정영주는 두 사람의 공연을 보고 "심장과 손이 떨렸다. 이런 무대가 나이 어린 친구들만의 특권이 아니라는 걸 보여줬다. 지금이 아니면 못내는 에너지를 증명해냈다"며 극찬했다.김문정은 "지금까지의 팀들 중 화음이 가장 풍성했다. 한 분은 멜로디를 하고 한 분은 다른 화음을 하는 카운트 멜로디(주 멜로디와 다른 음의 멜로디를 병행하며 화음을 쌓는 선율 진행)를 하더라. 우미화는 소프라노에서 큰 부분을 감당해줄 수 있을 것 같고, 서이숙은 무엇이든 맡겨도 될 것 같다"고 호평했다.장현성-김광규-이종혁은 '쉰사의 품격'으로 유일한 3인조 무대를 꾸몄다. 미중년 트리오가 꾸민 무대는 솔리드의 R&B 명곡 '이 밤의 끝을 잡고'였다. 찐친답게 세 사람은 무대에 오르기 전부터 서로간에 티격태격 디스전을 펼치며 웃음을 자아냈다.세 남자는 솔리드의 무대 의상과 소품, 안무까지 그 시절 추억의 감성을 그대로 재현했다. 노력으로 박치를 극복해낸 김광규의 열창과 세 사람의 안정된 케미가 기대 이상의 무대를 만들어냈다. 쉰사의 품격팀은 듀엣 미션 2번째로 '올-뜨'를 받는 데 성공했다.특히 스포트라이트는 센터 김광규에게 쏠렸다. 정영주는 "김광규의 재발견이다", 서이숙은 "몰입하는 모습이 너무 예뻤다"며 찬사를 보냈지만, 드라마 속 전 부인 윤유선은 처음에 '뜨' 버튼을 눌렀다가 김광규의 고음 애드립 파트에서 잠시 '뜨-오프'를 했었다는 사실이 밝혀지며 김광규를 서운하게 했다. 김문정은 "세 사람이 팀 활동을 해도 좋을 것 같다. 배려와 화합이 돋보였던 무대"였다며 화음의 안정감에 높은 점수를 줬다.다음 무대는 나문희가 한영애의 '누구없소'를 준비했다. 원래는 파트너인 최대철과 함께 연습까지 했었지만 갑작스러운 코로나19 확진으로 결석하게 되면서 현장에서 대타로 음악감독인 최정훈이 투입됐다. '훈이와 문희' 두 사람은 연습없이 본 무대에서 처음으로 합을 맞추게 됐다.나문희는 자신만의 색깔로 나이를 잊게 만드는 락 보컬을 매력적으로 해석해냈다. 살짝살짝 박자가 밀리는 느낌이 있었지만 배우답게 오히려 프로가수가 일부러 박자를 밀어타는 기교처럼 자연스러운 소화력이 돋보였다. 노래 중간에 흥에 취하여 본인도 모르게 어깨를 흔들며 리듬에 온몸을 맡기기도 했다.나문희는 딸로부터 "내가 잘해야 대한민국의 어른들이 다 합창한다"고 격려를 받았던 일화를 공개하며 그래서 더욱 책임감을 느꼈다고 고백했다. 절친인 김영옥은 "혼자 연습했는데도 저 정도 맞춰서 해낼 수 있다는 건 엄청나게 연습하고 노력한 증거"라며 칭찬을 아끼지 않았다.김문정은 "같은 노래도 표현하는 사람이 달라지면 듣는 이들이 더욱 열린 생각을 할 수 있구나라는 데 놀랐다"고 고백하면서 "가사 하나에 의미를 전해주는 나문희를 우리의 합창에서 어떻게 활용해야할지 더욱 확신이 들었다"는 소감을 밝혔다.함께 공연한 최정훈은 "중간중간 눈을 마주쳤는데 자신감에 불타오르는 것을 느꼈다. '나는 처음 함께 노래하는 너와 눈을 마주쳐도 전혀 흔들리지 않아' 하는 느낌을 받았다"고 고백했다. 나문희는 연이은 극찬에서 수줍어하면서도 "그냥 몰입하니까 (되더라)"라며 미소를 지었다.이병준과 이서환은 특유의 교직원 이미지에 걸맞게 '교장과 처장' 팀을 구성했다. 두 사람의 선곡은 국민MC 유재석의 무명 시절을 희망적인 가사로 풀어내 공감을 자아냈던 '말하는 대로'였다. 두 사람은 근엄해보이는 이미지와 달리 연습 중간중간에도 깨알같은 교직원 상황극으로 콩트를 선보이며 웃음을 자아냈다.두 사람은 친목을 다지기 위하여 함께 회식을 하며 나란히 배우로서 걸어온 지난 날을 회상했다. 32세의 늦은 나이에 뮤지컬 앙상블로 배우 생활을 시작했던 이서환은, 오랜 세월 무명으로 무대 뒤편에서 주연배우들이 하는 모습을 지켜보며 묵묵히 노력해왔던 과정을 고백했다. 이서환은 "이제는 오히려 너무 평범해서 먹히는 것 같다"며 자신이 주목받게 된 비결을 겸손하게 밝혔다. 평범한 만큼 어떤 이미지로도 자연스럽게 스며들 수 있다는 것이 역설적으로 배우로서의 가장 큰 장점이 된 것.이병준은 한때 젊은 시절에는 억지로 돋보이기 위하여 자신을 꾸며대던 시절이 있었지만 2006년 영화 <구타유발자> 출연 이후 "다 내려놓고 있는 그대로의 나를 표현하기 시작했다"고 고백했다. 실제로 그 뒤로 작품이 끊임없이 들어오기 시작했다고. 이병준은 비슷한 길을 걷고 있는 후배 이서환에게 애정어린 조언을 아끼지 않았다.이서환은 최근까지도 배우의 길을 포기할까 고민했으나 아내의 믿음과 응원 덕분에 버틸 수 있었다고 고백했다. 듣고있던 이병준 역시 비슷한 공감대에 눈시울을 붉혔다. 자기소개 무대 때를 회상하며 김문정의 "고생하셨습니다"라는 위로를 듣고 눈물이 핑 돌아서 애를 먹었다고 밝히며 또다시 눈가가 붉어졌다. 조연으로 시작하여 오랜 무명과 인고의 시간을 거쳐 뒤늦게 빛을 발한 두 명품 배우의 진솔한 이야기는 마치 극중극으로 한 편의 드라마를 본 듯한 뭉클한 감동을 자아냈다.이병준과 이서환은 실제 무대에서도 교장과 처장으로 분하여 대사와 내레이션을 가미한 무대를 선보였다. 이병준의 묵직하고 기품있는 저음과 이서환의 부드럽고 섬세한 고음이 완벽한 하모니를 이루며 그야말로 한 편의 뮤지컬같은 무대에 단원들 모두가 '올-뜨' 버튼을 누리며 찬사를 보냈다. 배우들의 자전적 이야기가 녹아있는 가사와 이병준-이서환의 전달력에 공감한 많은 동료배우들은 눈시울을 붉혔다.김문정은 "저도 눈물이 났다. 두 분의 노래가 울컥하게 만드는 건 '진정성'이라는 무기를 잘 활용했기 때문이다"라고 평가하며 "슈퍼베이스(이병준)와 하이 테너(이서환)의 조합인데 전혀 다른 소리임에도 옥타브 차이를 두고 쌓은 화음이 완벽하게 어우러졌다"고 극찬했다.정영주는 "음악이 주는 위대한 힘을 다시 한번 느낀 순간이었다. 누군가에게 말하는 대로 생각하는 대로 되더라는 말을 들어본 일이 없다. 된다는 것을 매번 의심하고 사는데 그렇지 않다고 이야기해주는 게, 지금 시대 우리 모두에게 필요한 메시지가 아닐까 싶다. 그래서 두 분에게 고맙다"는 소감을 전했다.모든 공연을 마치고 결과 발표가 이어졌다. 3위는 쉰사의 품격, 2위는 옥우옥우, 1위는 술꾼도시언니들 팀이 차지했다. 예상 못한 1위에 서이숙와 우미화는 깜짝 놀라 눈물을 흘리며 기쁨을 감추지 못했다.김문정은 "다들 훌륭했지만 무대에 익숙하지 않은 분들이 어떻게 긴장감을 이겨내고 노력하고 극복해내는지에 초점을 맞췄다"며 선정 이유를 밝혔다. 다음 주에는 본격적인 'This is me' 합창 연습에 돌입한 단원들과, 합창단이 공연하게 될 최종무대 발표가 예고되며 기대감을 높였다.