샤이니 온유 "좋은 메시지와 영향력 주고 싶어"

"키, 민호, 태민 모두가 뮤직비디오 현장에 찾아와서 응원과 격려를 보내줬다. 덕분에 큰 위안과 힘이 됐다. 키는 선물도 사왔더라. 멤버들이 나를 이렇게까지 생각해주는구나 하고 느꼈다."

"좋은 메시지와 영향력을 줄 수 있는 가수가 되고 싶다."

샤이니의 멤버 온유가 지난 2018년 첫 솔로 미니앨범 < 보이스(VOICE) >를 발매한 이후 3년 4개월여 만에 새로운 앨범으로 컴백했다.11일 오후 온유의 두 번째 솔로 미니앨범 < 다이스(DICE) >의 발매를 기념한 기자간담회가 열린 가운데, 샤이니 멤버 민호가 간담회의 진행을 맡았다.무척 오랜만에 솔로 앨범을 발매하는 만큼 설레기도 하고 긴장도 된다고 말하는 온유. 그는 이번 두 번째 솔로앨범을 통해 더 성숙해진 음악과 색다른 본인의 모습을 보여드리겠다고 포부를 밝혔다. 특히 솔로가수로서의 다양성을 보여줄 것이라고 강조했다.다양성을 보여주기 위해 온유는 이번 앨범을 다채로운 느낌의 곡들로 채웠다. 청량한 분위기의 곡부터 쓸쓸한 분위기의 곡까지 총 여섯 곡이 담겼으며, 타이틀곡은 앨범과 동명인 '다이스'다. '다이스'는 리드미컬한 기타 사운드와 청량한 신스 사운드가 조화롭게 어우러지는 팝 장르 노래로, 사랑에 빠진 마음을 게임에 비유한 가사가 인상적이다. 본인이 지는 게임이란 게 뻔한데 그걸 알면서도 사랑하는 상대에게 모든 걸 걸겠다는 내용의 노랫말이다.온유는 타이틀곡에 대해 "처음 데모 버전을 들었을 때 팍 터져 나오는 리듬을 듣고서 타이틀감이라고 생각했다"라고 밝히며 "청량한 게 매력인 곡"이라고 소개했다. 안무는 가사 내용에 맞춰서 주사위를 던지기도 하고 받기도 하는 동작으로 포인트를 줬다. 온유는 "안무 중 손가락 모양을 보고 닭발이라고 생각하실지도 모르겠다"라고 웃으며 "닭발이 아니라 주사위를 든 모양을 표현한 것이니 유심히 봐주셨으면 한다"라고 말했다.신보에는 타이틀곡 외에도 '선샤인(Sunshine)', '온 더 웨이(On the way)', '러브 포비아(Love Phobia)', '여우비(Yeowoobi)', '인 더 웨일(In the whale)' 등이 수록됐다. 그중 팝 장르인 '인 더 웨일'의 작사에는 온유가 직접 참여했다. 온유는 "사실 수록곡 전곡 작사에 참여를 시도했는데 이 곡만 채택된 것"이라고 털어놓았다.온유는 기자간담회의 진행을 맡은 민호에게 감사의 마음을 전하기도 했다. 그는 "민호가 촬영장에 커피차도 보내주고, 새벽까지 남아서 카메라 앵글 등 많은 부분을 신경써줬다"라고 밝혔다. 민호뿐 아니라 다른 샤이니 멤버들에 대해서도 고마운 마음을 드러냈다.온유는 이번 앨범을 한 단어로 표현해달라는 부탁에 '다이스'라고 답했다. 그는 "주사위가 6까지 있는데, 샤이니가 (고 종현을 포함해) 5명이지 않나. '샤이니 월드'(팬덤 이름)까지 합치면 6명이니 주사위의 정점인 6과 같다"라며 의미를 부여했다.덧붙여 그는 이번 활동으로 이루고자 하는 바를 언급했다. 그는 "잔잔한 노래만 하는 온유가 아닌 퍼포먼스를 포함한 다양한 것을 할 수 있다는 것을 보여드리고 싶다"라며 "스펙트럼을 넓힐 필요가 있다는 생각으로 준비했다"라고 밝혔다.끝으로 온유에게 솔로 가수로서의 목표를 물었고, 이 질문에 그는 "메시지를 전하는 것"이라고 답변했다. 온유는 "사소한 것에서도 행복을 느낄 수 있지 않나. 서로 교류하는 공동체 안에 사소하지만 예쁜 것들이 많다는 메시지를 전하고 싶다"라고 덧붙였다.