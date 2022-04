"실패할 자유" 첫 발 내디딘 독수리 군단의 리빌딩

큰사진보기 ▲ 왓챠 오리지널 <한화이글스:클럽하우스> 포스터가 공개되자마자 야구팬들의 반응이 뜨거웠다. ⓒ 왓챠

큰사진보기 ▲ 지난 달 31일 2022 신한은행 SOL KBO 미디어데이에 참석한 한화 카를로스 수베로 감독 ⓒ 한화 이글스

큰사진보기 ▲ 지난 달 31일 2022 신한은행 SOL KBO 미디어데이에 참석한 한화 내야수 하주석 ⓒ 한화이글스

2019년 말부터 이듬해 초까지 방영된 SBS 드라마 <스토브리그>는 야구 팬들뿐만 아니라 야구계 관계자들의 칭찬이 끊이지 않았다. 선수들보다는 구단을 함께 이끌어가는 프런트를 조명한 작품으로, 시청자들이 오로지 내용에만 집중할 수 있게 로맨스와 같은 불필요한 요소를 넣지 않아 완성도를 더 높였다는 평가를 받았다.다만 실화를 바탕으로 한 드라마가 아니다보니 현실과는 조금 거리가 먼 설정도 있었던 게 사실이다. 그런데 그보다 더 '리얼한' 작품이 탄생했다.2021년 1월부터 정규 시즌 최종전까지 1년 가까이 선수들을 밀착 취재해 덕아웃과 구단 사무실에서 일어나는 일을 그대로 담아낸 왓챠 오리지널 다큐멘터리 <한화 이글스: 클럽하우스>가 그 주인공이다.2020시즌 팀 18연패 등 여러모로 최악의 시즌을 보낸 한화는 새로운 시즌을 준비하는 과정에서 대표이사와 단장을 모두 교체했다. 변화가 필요했던 팀을 이끌게 된 박찬혁 대표이사와 정민철 단장은 2021시즌 지휘봉을 국내 감독이 아닌, 카를로스 수베로 감독에게 맡겼다. 처음 선수들을 마주한 수베로 감독이 선수들에게 거듭 강조한 것은 '실패할 자유'였다.하위권을 전전하던 팀이 하루 아침에 강팀으로 거듭날 수 없다는 것을 누구보다도 잘 알고 있었다. 그렇기에 실패을 경험하는 횟수보다는 그 실패로 선수들이 얼마나 성장하느냐가 중요하다는 게 수베로 감독의 생각이었고, 시즌 내내 선수들에게 이러한 메시지를 전달했다.기록으로도 그대로 나타났다. 지난해 한화의 도루 시도 횟수는 무려 165회로, 10개 구단 가운데 전체 1위였다. 도루성공률이 66.1%(9위)로 시도한 것에 비해 떨어지는 수치를 나타냈지만, 결과적으로 본다면 수베로 감독이 원했던 방향성대로 선수들이 따라간 것이다.그러나 시즌 내내 수베로 감독이 웃을 수만은 없었다. 때로는 불같이 화를 내야 하는 상황이 있었고, 이 역시 이번 다큐멘터리에 고스란히 담겨있다. 출전 기회가 왔을 때 주눅이 들어있거나 경기를 지는 것에 익숙해지려고 하는 어린 선수들의 모습을 볼 때면 안타까움을 금치 못했다.수베로 감독은 시즌 초반부터 퇴장을 당하는가 하면, 문화적 차이에서 비롯된 일이 이따금씩 벌어졌다. 심판과 실랑이를 적지 않았다. 그럼에도 불구하고 그 장벽을 어떻게든 넘으려는 수베로 감독의 '진심'이 선수들과 많은 한화 팬들에게 전해진 시즌이었다.2주에 걸쳐 공개된 <한화 이글스: 클럽하우스>는 총 6편의 에피소드로 구성돼 있으며 분량은 총 230분(3시간 50분)이다. 144경기, 그리고 그밖에 벌어지는 일을 모두 담아내기에는 시간적인 제약이 따를 수밖에 없었지만, 팬들이 궁금해 하거나 알고 싶은 것들을 전하려는 노력이 돋보였다.특히 임종찬, 박정현 등 향후 한화의 미래를 책임질 젊은 야수들의 성장 과정과 시즌 도중에 주장을 맡게 되면서 한층 성숙해지는 하주석의 이야기 등 눈여겨볼 만한 포인트가 많다. 여기에 구단 사무실에서 바쁜 나날을 보내는 프런트의 업무 모습도 엿볼 수 있다.다큐멘터리의 엔딩을 장식한 장면은 2021년 10월 30일, 홈 구장에서 열린 두산 베어스와의 정규시즌 최종전이었다. 팬들에게 승리로 보답하지 못했으나 마지막날까지 최선을 다한 어린 선수들의 활약으로 희망을 보았고, 한화는 화려한 불꽃놀이를 바라보며 더 나은 내일을 기약했다.수베로 감독이 올해는 '이기는 야구'를 선언했다. 지난해보다 많은 승수를 쌓으면서 순위도 끌어올리겠다는 게 한화의 목표다. 현실적으로 쟁쟁한 팀들과의 경쟁을 뚫고 가을야구를 하는 게 쉽지 않다는 것을 모를 리가 없지만, 호흡을 길게 가져간다는 생각으로 시즌 개막을 앞두고 있다.지난 시즌 'This is our way'를 캐치프레이즈로 선보인 한화는 'Our time has come'을 올 시즌 캐치프레이즈로 확정했다. 한화 구단은 "작년 슬로건의 연장선으로, 지난해 팀의 주축으로 성장한 선수들이 이제 주역이 되어 각자 이번 시즌을 자신의 시간으로 만들어 나간다면, 올 시즌은 반드시 '우리의 시간이 올 수 있다는 결연한 의지를 담아냈다"고 설명했다. 이제 그 목표를 향한 수베로호의 여정이 2일부터 시작된다.