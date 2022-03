윌 스미스 폭행 "폭력은 안 돼 vs. 잔인한 조롱" 의견 분분

큰사진보기 ▲ 제94회 아카데미 시상식에서 배우 윌 스미스가 자신의 아내를 조롱한 코미디언 크리스 록을 때린 사건을 보도하는 미 ABC 뉴스 갈무리. ⓒ ABC

큰사진보기 ▲ 윌 스미스의 폭행 사건에 대한 입장을 밝히는 아카데미 시상식 공식 트위터 갈무리. ⓒ 아카데미 시상식

큰사진보기 ▲ 2016년 제88회 아카데미 시상식에서 크리스 록이 아시아계 어린이들을 무대에 올려 인종 편견 농담을 한 논란을 보도하는 <뉴욕타임스> 갈무리. ⓒ 뉴욕타임스

미국 아카데미 시상식에서 할리우드 스타 윌 스미스가 자신의 아내를 부적절한 농담으로 조롱한 시상자의 뺨을 때리면서 전 세계를 놀라게 했다.미국 로스앤젤레스(LA) 돌비극장에서 27일(현지시간) 열린 제94회 아카데미 시상식에서 장편 다큐멘터리상 시상자로 무대에 오른 배우 겸 코미디언 크리스 록은 특유의 입담으로 장내 분위기를 띄우려고 했다(관련 기사: "내 아내 모욕하지마" '오스카' 시상식서 주먹 날린 윌 스미스 할리우드의 부부 배우들을 소재로 농담을 하던 록은 스미스의 아내 제이다 핀켓 스미스를 언급하며 "<지.아이.제인> 후속 편을 빨리 보고 싶다"라고 말했다.2018년 자가면역질환으로 탈모증의 고통을 호소하며 삭발한 제이다가 군인 소재 영화인 <지.아이.제인>에 출연해야 한다고 조롱한 것이다. 스미스도 처음에는 다른 관객들과 함께 웃었으나, 돌연 무대에 올라오더니 록의 뺨을 강하게 때렸다.이때까지만 해도 두 남자가 미리 짜 놓은 각본처럼 보여 관객들은 계속 웃었으나, 자리로 돌아온 스미스는 록이 농담을 이어가려고 하자 "내 아내 이름 입에 올리지 마(Keep my wife's name out of your f***ing mouth)"라며 욕설까지 섞어 소리치자 그제야 장내는 찬물을 끼얹은 듯 조용해졌다.당황한 록은 농담을 멈췄으나, 해당 장면은 미국을 비롯해 전 세계에 생중계되면서 아카데미 사상 초유의 방송 사고가 터졌다. 시상식을 생중계한 미 ABC 방송에 따르면 생중계 광고 시간에 일부 동료 배우들이 스미스를 찾아가 위로를 건네기도 했다.얼마 후 <킹 리차드>로 배우 인생 최초의 아카데미 남우주연상을 수상한 스미스는 "(영화 주인공인) 리처드 윌리엄스는 가족을 지극히 보호하는 사람이며, 내가 이 역할을 맡은 것을 소명으로 여겼다"라며 "나는 내가 사랑하는 사람들을 보호하는 소명을 받았다고 생각한다"라고 말하며 눈물을 흘렸다.이어 "내가 사랑하는 사람들을 보호해야 하지만, 때로는 비난을 감수하며 나를 존중하지 않는 사람들과 일해야 할 때도 있다"라며 "그럼에도 미소를 지으면서 아무렇지 않은 척해야 하는 순간들이 있다"라고 밝혔다.또한 자신의 폭행에 대해 "아카데미 측과 여기 있는 모든 동료, 후보 배우들에게 사과한다"라며 "우리는 사랑 때문에 미친 짓을 하기도 한다"라고 말했다. 그러면서 "아카데미가 내년에도 저를 초청해 주기를 바란다"라고 맺었다.폭행을 당한 록도 신고를 하지 않았다. LA 경찰은 "폭행 상황을 인지했으나, 관련자(크리스 록)가 신고를 거부했다"라며 "추후 신고를 원할 경우 수사 보고서를 작성하게 될 것"이라고 밝혔다.그러나 일각에서는 스미스가 아카데미상을 박탈당할 수 있다는 우려까지 나왔다. <뉴욕포스트>에 따르면 한 할리우드 관계자는 "아카데미 측이 스미스에게 트로피를 돌려달라고 요청할 수도 있다"라고 말했다.이어 "일단 스미스는 폭행을 저질렀고, 모두들 너무 놀라고 불편했다"라며 "스미스는 트로피를 돌려주고 싶지 않겠지만, 어떻게 될지 누가 알겠느냐"라고 주장했다.사태가 커지자 아카데미 시상식을 주관하는 미국 영화예술과학아카데미(AMPAS)가 주관하는 성명을 통해 "아카데미는 어떤 형태의 폭력도 용납하지 않는다"라고 밝혔다. 그러면서도 "오늘 밤 우리는 전 세계 영화인 동료들로부터 인정받은 아카데미상 수상자들을 축하하게 되어 기쁘다"라며 트로피 박탈 논란에 선을 그었다.록은 과거에도 '선 넘은' 농담과 조롱으로 구설에 오른 바 있다. 특히 2016년 아카데미 시상식에서도 시상자로 참여해 제이다를 조롱했다.그는 당시 제이다가 아카데미의 유색 인종 홀대를 비판하며 시상식을 보이콧하자 "그것은 마치 내가 리한나(미국의 유명 여가수)의 속옷을 보이콧한 것과 마찬가지"라고 말했다. 제이다가 시상식에 초청받지도 않았는데 보이콧을 선언했다며 비꼰 것이다. 하지만 록의 발언은 리한나에 대한 성희롱 논란에 휘말렸다.또한 록은 같은 자리에서 아시아계 어린이 3명을 무대에 올린 뒤 회계사 시늉을 하게 했다. 그러면서 "혹시 내 농담이 불쾌했다면 스마트폰으로 트윗을 올려달라. 물론 그 스마트폰은 이 어린이들이 만든 것"이라고 말했다. 아시아계가 수학을 잘하고 직장을 위해 희생한다는 편견을 농담으로 쓴 것이다.그러자 아카데미상을 두 차례나 수상한 대만 출신의 이안 감독을 비롯해 25명의 아카데미 회원이 단체로 항의 성명을 냈으며, 결국 AMPAS는 "모욕적인 측면이 있었다는 것을 유감스럽게 여기고, 문화적으로 더 세심한 배려를 하기 위해 노력하겠다"라는 입장을 내면서 진화에 나섰다.이날 충격적인 장면을 지켜본 사람들은 엇갈린 반응을 보였다. 맨부커상을 수상한 영국 소설가 버나딘 에바리스토는 트위터에 "아카데미 사상 5번째이자, 16년 만에 흑인 배우로서 남우주연상을 수상한 남자가 상대를 제압하기 위해 말의 힘이 아닌 폭력을 썼다"라며 스미스를 비판했다.반면에 할리우드 여배우 소피아 부시는 "폭력은 옳지 않지만, 록이 아카데미 시상식에서 두 번이나 제이다를 조롱했다"라며 "누군가의 아픔을 농담 소재로 삼는 것은 잘못된 일이고, 잔인하다"라고 스미스를 두둔했다.