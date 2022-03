1만 5천 명의 약속, 방탄소년단도 놀랐다

▲ 방탄소년단 방탄소년단이 10일 오후 서울 잠실종합운동장 주경기장에서 열린 'BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - SEOUL'에서 공연을 하고 있다. 방탄소년단의 국내 대면 콘서트는 2019년 10월 'BTS WORLD TOUR 'LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF' [THE FINAL]' 이후 약 2년 반 만이다. 'BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - SEOUL'은 지난해 10월 시작된 'BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE' 시리즈의 일환이다. 콘서트는 12일과 13일 같은 장소에서 계속된다. ⓒ 빅히트 뮤직