어린시절 비밀 일기장처럼... 15년 꿈꾸다 만든 영화

역으로 가는 길을 알려줘

Show Me the Way to the Station, 駅までの道をおしえて

2019|일본|드라마

2022.02.17. 개봉|126분|전체관람가

감독 하시모토 나오키

주연 니이츠 치세(사야카), 오이다 요시(후세 코타로),

아리무라 카스미(10년후의 사야카),

루(루), 마노르카(루스)

출연 사카이 마키(사야카의 엄마), 타키토 켄이치(사야카의 아빠),

하다 미치코(사야카의 큰엄마), 마키타 스포츠(사야카의 큰아빠),

사토 유타로(코이치로), 요 키미코(간호사), 에모토 아키라(동물병원 원장),

이치게 요시에(사야카의 할머니), 시오미 산세이(사야카의 할아버지)

원작 이주인 시즈카

수입 / 배급 영화사 진진