레알 마드리드 울린 PSG '음바페'의 극장 결승골

2021-2022 UEFA 챔피언스리그 16강 첫 게임 결과

(2월 16일 오전 5시, 파르크 데 프랑스 - 파리)



★ 파리 생 제르망 1-0 레알 마드리드 CF [득점 : 킬리앙 음바페(90+4분)]



◇ 파리 생 제르망 선수들

FW : 앙헬 디 마리아(73분↔네이마르), 리오넬 메시, 킬리앙 음바페

MF : 마르코 베라티, 레안드로 파레데스, 다닐루(87분↔이드리사 게예)

DF : 누누 멘데스, 프레스넬 킴펨베, 마르퀴뇨스, 아크랍 하키미

GK : 지안뤼지 돈나룸마



◇ 레알 마드리드 CF 선수들

FW : 비니시우스 주니오르(82분↔에당 아자르), 카림 벤제마(87분↔가레스 베일), 마르코 아센시오(72분↔호드리구)

MF : 루카 모드리치(82분↔페데리코 발베르데), 카세미루, 토니 크로스

DF : 페를랑 멘디, 다비드 알라바, 에데르 밀리탕, 다니 카르바할(72분↔루카스 바스케스)

GK : 티보 쿠르투아

레알 마드리드 골키퍼 티보 쿠르투아의 슈퍼 세이브 장면들로만 가득찰 줄 알았던 게임이 후반전 추가 시간에 놀라운 결말을 만들어냈다. 그 주인공은 역시 파리 생 제르망의 자랑 킬리앙 음바페였다. 다음 달 두 번째 게임을 남겨놓고 있지만 페널티킥을 못 넣은 메시가 음바페에게 근사한 저녁 식사라도 사줘야 할 것 같다.마우리시오 포체티노 감독이 이끌고 있는 파리 생 제르망(프랑스)이 한국 시각으로 16일(수) 오전 5시 프랑스 파리에 있는 파르크 데 프랑스에서 벌어진 2021-2022 UEFA(유럽축구연맹) 챔피언스리그 16강 첫 게임에서 간판 골잡이 킬리앙 음바페의 극적인 결승골에 힘입어 레알 마드리드 CF(스페인)를 1-0으로 이겼다.이번 시즌부터 어웨이 골 우대 규정이 없어진 것 때문이라고 말할 수는 없겠지만 이 게임 어웨이 팀 레알 마드리드 CF의 공격은 초라했다. 간판 골잡이 카림 벤제마와 팀의 미래를 이끌어갈 비니시우스 주니오르가 뛰었지만 홈 팀 파리 생 제르망의 골문을 제대로 위협할만한 유효 슛을 단 한 개도 날리지 못한 것이다.마르코 베라티와 파레데스, 다닐루가 짝을 이룬 파리 생 제르망의 미드필더들이 뛰어난 활동력과 공 점유율을 보였기 때문에 레알 마드리드는 전반전 추가 시간에 겨우 만든 왼쪽 코너킥 세트 피스로 첫 슛 기록을 찍어야 했다.레알 마드리드의 공격은 후반전에도 크게 다르지 않아 돈나룸마가 지킨 홈 팀 골문을 벗어난 슛 2개만 보탤 뿐이었다. 반면에 파리 생 제르망은 22개의 슛을 시도했고 그 중 8개를 유효 슛 기록으로 남겼다. 파리 생 제르망이 기록면에서는 레알 마드리드를 압도했지만 실속을 챙기지 못했다. 그 이유는 레알 마드리드 골키퍼 티보 쿠르투아의 활약 때문이었다.쿠르투아는 놀라운 예측 능력을 자랑하며 눈부신 슈퍼 세이브를 보여주었다. 17분에 음바페의 왼발 슛 순간부터 상대 공격수의 슛 각도를 정확하게 좁히는 예측 능력을 자랑하더니 후반전에 활약의 정점을 찍었다. 음바페의 오른발 슛(50분), 리오넬 메시의 왼발 페널티킥(62분)을 기막히게 막아낸 것도 모자라 네이마르와 음바페의 아찔한 오른쪽 끝줄 크로스 순간에도 과감하게 각도를 좁히고 달려나와 그 다음 슛 기회조차 내주지 않은 것이다.게임은 이대로 끝날 것 같았다. 후반전 추가 시간 4분도 거의 다 흘러갔으니 유럽축구연맹이 뽑는 게임 최우수선수(Player of the Match) 미니 트로피 주인은 티보 쿠르투아가 될 것이 뻔했다. 하지만 마지막 순간 스타디움이 들썩거렸다.후반전 교체 선수 네이마르의 감각적인 백 힐 패스를 받은 킬리앙 음바페가 왼쪽 측면에서 과감한 대각선 드리블 실력을 자랑하며 레알 마드리드 수비수 에데르 밀리탕과 루카스 바스케스 사이를 비집고 들어와서는 오른발 인사이드 슛을 정확하게 굴려넣은 것이다. 약속된 추가 시간이 48초만 남은 상태에서 Player of the Match 주인공이 쿠르투아에서 음바페로 바뀐 것이다.이렇게 극적으로 희비가 엇갈린 두 팀은 다음 달 9일 장소를 마드리드에 있는 산티아고 베르나베우로 옮겨 8강 진출권을 놓고 한 번 더 마주쳐야 한다. 그런데 레알 마드리드는 수비형 미드필더 카세미루와 왼쪽 풀백 페를랑 멘디가 경고 누적 징계로 뛸 수 없게 되어 안첼로티 감독의 고민이 커졌다.