7년 걸려 완성한 기지촌 이야기... 죽어도 못 떠나는 이유

거미의 땅 Tour of Duty

2012|한국|드라마/다큐멘터리

2016. 1. 14. 개봉|150분|15세 관람가

감독 김동령, 박경태

주연 박인순, 안성자, 박묘연

제작 및 배급 (주)시네마달



2013 올해의 여성영화인상 - 단편/다큐멘터리 부문

2013 야마가타국제다큐멘터리영화제 국제경쟁심사위원특별상



임신한 나무와 도깨비 The Pregnant Tree and the Goblin

2019|한국|판타지/다큐멘터리

2022.01.27. 개봉|115분|15세 관람가

감독 김동령, 박경태

주연 박인순

출연 조은경, 신윤숙, 변중희, 김아해, 김미숙, 신승태, 이승아, 그렉 프리스터, 김명선

제작/배급 (주)시네마달



2019 서울독립영화제 집행위원회 특별상

2020 이미지포럼 데라야마 슈지상