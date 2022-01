에픽하이, 미국 최대 페스티벌 무대 오른다

큰사진보기 ▲ 그룹 에픽하이 ⓒ 아워즈

"썸머소닉 to 코첼라 글라스톤베리가 다음

일상이 축제니까 감사하기도 바빠"

- '노땡큐(에픽하이)' 중

에픽하이가 세계 최대의 뮤직 페스티벌에 선다.에픽하이(타블로, 미쓰라 진, 디제이 투컷츠)는 오는 4월 미국 캘리포니아 인디오에서 열리는 음악 축제인 코첼라 뮤직 페스티벌(Coachella Valley Music and Arts Festival)에 참여한다. 에픽하이는 2016년 이후 이 페스티벌에 세 번 초청받은 최초의 한국 뮤지션이다(2020년 코첼라에도 초대받았으나, 심각한 팬데믹 상황 때문에 취소되었다.) 2017년, 에픽하이는 커리어에 대한 자부심을 가사에서도 드러냈다.'코첼라'는 매년 4월 캘리포니아 인디오에서 펼쳐지고 있는 실외 뮤직 페스티벌이다. 1999년 개최되었을 당시에는 록 페스티벌의 정체성을 강하게 띠고 있었다. 그러나 지금은 팝과 일렉트로니카, 힙합, 알앤비 등 다양한 장르의 뮤지션들이 출연하는 종합 뮤직 페스티벌이 되었다.마블 영화 <블랙팬서>의 마지막 장면, 주인공 트찰라(채드윅 보스먼 분)가 동생 슈리(레티티아 라이트)와 함께 복지 시설을 세우기 위해 미국에 갔을 때, 슈리는 "미국 LA에 간다길래 코첼라나 디즈니 랜드에 가는 줄 알았다"라고 말한다. 코첼라의 위상을 잘 보여주는 장면 중 하나일 것이다. 미국 청년들이 이곳에서 페스티벌을 즐기는 모습을 SNS에 올리는 것은 어렵지 않게 볼 수 있는 일이다. 레오나르도 디카프리오, 리한나 등 슈퍼스타들이 관객들 사이에서 춤을 추는 모습도 발견된다. 매년 20만 명에 가까운 관객들이 캘리포니아의 사막으로 향한다.건즈앤로지스의 역사적인 재결합 공연도, '비첼라(Beychella)'라는 이름으로 불린 비욘세의 단독 공연도 이곳에서 펼쳐졌다. 영국에 글래스톤베리가 있다면, 미국을 대표하는 페스티벌은 단연 코첼라일 것이다. 관객들에게나, 뮤지션들에게나 꿈의 무대이며, 자본주의를 상징하는 축제 중 하나가 되었다.올해 코첼라 밸리 뮤직 & 아트 페스티벌은 오는 4월 15일부터 17일, 4월 22일부터 24일, 총 2주에 걸쳐 행사를 진행한다. 2020년과 2021년이 취소되었고, 2년만에 돌아왔다. 원 디렉션의 멤버에서 솔로 뮤지션과 배우로서 승승장구하고 있는 해리 스타일스(Harry Styles), MZ 세대의 아이콘인 빌리 아일리시(Billie Eillish), 'Ye'로 이름을 바꾼 아티스트 칸예 웨스트(Kanye West)가 헤드라이너를 맡았다.한편 2020년 코첼라에서 공연할 예정이었던 세 팀의 헤드라이너(프랭크 오션, 트래비스 스캇, 레이지 어게인스트 더 머신)는 각자 다른 사유로 교체되었다. 그 외에는 아시아계 미국인의 정체성을 강하게 드러내고 있는 음악 레이블 '88 rising'이 참여하며, EDM의 전설인 스웨디시 하우스 마피아(Swedish House Mafia)의 복귀 공연 역시 예정되어 있다. 피비 브리저스, 플룸, 도자 캣, 기브온, 칼리 레이 젭슨, 빅 션, 제이미 XX 등 화려한 라인업이 포진했다.에픽하이는 LA에서 열었던 단독 공연에 코첼라 측 관계자가 참석하면서 코첼라와 첫 인연을 맺게 되었다. 코첼라는 에픽하이 이외에도 한국 뮤지션들과의 인연이 있다. 2019년에는 걸그룹 블랙핑크와 밴드 혁오가 성공적인 공연을 펼쳤다. 숱한 논란에 휩싸여 있었던 빅뱅이 2020년 컴백 무대로 예정한 곳이기도 했지만 무산되었던 바 있다.한편 에픽하이는 코첼라 공연에 앞선 상반기, 정규 10집의 두 번째 파트인 < EPIK HIGH IS HERE 下 >를 발표할 예정이다.