차가운 금속 너머, 이 괴물 같은 사랑

※ 이 글은 영화의 주요 내용을 담고 있습니다.

큰사진보기 ▲ 영화 <티탄> 포스터 ⓒ (주)영화특별시SMC

큰사진보기 ▲ 영화 <티탄> 스틸 이미지 ⓒ (주)영화특별시SMC

큰사진보기 ▲ 영화 <티탄> 스틸 이미지 ⓒ (주)영화특별시SMC

큰사진보기 ▲ 영화 <티탄> 스틸 이미지 ⓒ (주)영화특별시SMC

제74회 칸 영화제에서 황금종려상을 받은 영화 <티탄(Titane, 2021)>은 괴이한 신체를 소재로 하는 바디 호러(body horror)로 장르영화에서 독특한 입지를 다진 쥘리아 뒤크르노 감독의 신작이다.한 여성이 잠재한 식인 본능을 알아채곤 욕망에 충실한 삶을 살아가는 여정을 담은 그의 전작 <로우(Raw, 2017)>는 '식인'이라는 파격적 소재와 화려한 연출로 관객뿐만 아니라 평단에도 신선한 충격을 안겨주었다. 쥘리아 뒤크르노 감독은 <티탄>으로 또 한 번 영화계를 놀라게 할 준비를 마쳤다. 지난 10월 개최된 제26회 부산국제영화제에서 연일 매진 행렬을 이룬 화제작, <티탄>은 최근 국내에서 정식 개봉했다.<티탄>은 '어린 시절, 교통사고로 뇌에 티타늄을 심고 살아가던 여성이 기이한 욕망에 사로잡혀 일련의 사건에 휘말리다 10년 전 실종된 아들을 찾던 슬픈 아버지와 조우하게 되며 벌어지는 이야기'다. 티타늄을 심고 살아온 여성, 알렉시아(아가트 루셀 배우)는 흉터를 숨기지 않은 채 자동차 전시장에서 외설적인 춤을 추며 생계를 이어간다. 여느 때와 같이 일을 마친 알렉시아는 그를 따라와 강제로 추행한 남성을 살해한다. 알렉시아가 긴 금발 머리를 묶을 때 사용한 금속 비녀는 그날부터 그의 폭발적인 살인 욕구를 실현하는 도구가 된다.​뾰족한 금속 비녀로 사람들의 몸을 뚫을 때 알렉시아는 지금껏 느껴본 적 없는 쾌감에 사로잡힌다. 그러나 알렉시아를 더 큰 쾌감으로 이끄는 것은 그의 뇌에 심긴 티타늄의 물성과 온도를 꼭 닮은 자동차의 딱딱한 차체, 차가운 피어싱, 그러니까 금속 그 자체다. 말 그대로 자동차와 섹스(car sex)하며 흥분에 젖은 알렉시아의 얼굴을 카메라는 역동적으로 담는다. 그러나 계획없이 무자비하게 살인을 저지른 탓에 알렉시아의 신상은 곧바로 도시 전역에 퍼진다.누가 알아볼 새라 후드 모자를 뒤집어쓴 채 지하철을 서성이던 알렉시아는 한 몽타주를 발견한다. 몽타주엔 10년 전 실종된 남자아이의 현재 모습으로 추정되는 얼굴이 그려져 있다. 알렉시아는 '안드리안'이라는 이름을 가진 그 불분명한 얼굴이 자신과 닮았다고 생각한다. 곧바로 머리를 짧게 자르고, 눈썹을 몽땅 밀고, 코뼈까지 부러뜨린다. 거울에 비친 알렉시아는 이제 몽타주 속 안드리안과 똑 닮았다. 잃어버린 아들을 발견했다는 소식에 달려온 아버지 '빈센트(뱅상 랭동 배우)'는 10년을 기다린 탓인지 유전자 검사 따윈 필요 없다고 말한다. 안드리안이 맞다고 확인해 주는 빈센트의 끄덕임 한 번에 알렉시아는 안드리안이 된다.여기서부터 영화는 핏빛 스릴러에서 바디 호러로, 욕망에 눈 뜬 자의 살인 서사에서 "방황하는 불쌍한 나그네(a poor wayfaring stranger)"가 "병도, 노역도, 위험도 없는 그곳(Yet there's no sickness, toil nor danger in that bright land to which I go)"으로 향하는 여정으로 완전히 전환된다. [영화에서 등장하는 민요 '방황하는 나그네'(The Wayfaring Stranger)의 가사]감독은 <로우>와 같이 <티탄>에도 '아버지와 자녀'의 서사를 끌어들인다. 그러나 <티탄>의 '부녀 (혹은 부자)' 관계는 한층 복잡하다. 예컨대 <로우> 속 부녀는 명백한 혈연관계로 쉽게 정상성을 획득하지만, <티탄> 속 알렉시아(안드리안)와 빈센트의 부녀 (혹은 부자) 관계는 혈연으로 맺어지지 않았다는 점에서 시작부터 비틀려 있다.알렉시아가 뇌에 티타늄을 심은 이유는 그의 생물학적 아버지와 관련된다. 어린 알렉시아는 아버지와 단 둘인 차에서 시끄러운 소리를 낸다. 아버지는 그런 알렉시아가 성가시다는 듯 라디오의 볼륨을 키운다. 알렉시아는 악을 쓰며 더 크게 소리 지르고 아버지는 그런 알렉시아를 혼내려다 핸들을 놓치고 만다. 자신이 일으킨 사고로 어린 딸이 큰 수술을 받았지만 아버지는 괜찮냐는 물음 하나 건네지 않는다.알렉시아가 성인이 되어도 무신경한 태도는 변함없다. 그는 의사인데도 배앓이 하는 딸의 몸을 두어 번 만지곤 '아무 이상 없다'며 자리를 피한다. 오프닝 시퀀스의 어린 알렉시아를 마냥 말썽쟁이로 간주할 수 없게 만드는 이유가 여기에 있다. 그렇게 소리 지른 건 어쩌면 아버지로부터 한마디 말이라도 듣고 싶었기 때문은 아닐까.'아무 이상 없다'던 아버지의 말과 달리 알렉시아의 몸은 끔찍하게 변한다. 초반부 묘사된 격정적인 카섹스 장면 이후 그는 임신한다. 배는 비상식적인 속도로 불러오고 속옷엔 검은 엔진 오일이 묻어 나온다. '가짜 안드리안'이 되고부턴 몸이 시퍼렇게 멍들도록 압박붕대를 감으며 어떻게든 정체를 숨긴다. 혼란, 외로움, 두려움은 오로지 알렉시아의 몫이다.그런 알렉시아에게 끊임없이 말을 건네는 사람, 그를 끝까지 책임지는 사람은 피 한 방울 섞이지 않은 안드리안의 아버지 빈센트다. 소방관인 빈센트는 안드리안(알렉시아)을 구급 현장에 꾸준히 데리고 다니며 재회 후 대화를 거부하는 그를 잠자코 기다린다. 남보다 못한 사이처럼 데면데면하게 구는 그에게 화를 내면서도 함께 춤을 추자고 손을 내민다. 구급 현장에서 당황한 그를 달래기 위해 어린 시절 함께 불렀던 노래를 부른다. 안드리안인 '척'하는 알렉시아는 그 노래를 모르는데도 말이다.틈만 나면 빈센트의 곁을 떠나려던 알렉시아는 점차 마음의 문을 연다. 빈센트가 건넨 손을 맞잡고 함께 춤 추며 슬며시 웃는다. 구급 현장에서 빈센트에게 배운대로 자신의 몫을 해낸다. 약물 남용으로 화장실에 쓰러진 빈센트를 내버려두고 떠나려던 그는 다시 돌아와 '아버지'라 소리 내 부르며 그를 껴안는다. 이들의 교감은 엔진오일과 티타늄이 터질 듯 분출하는 '바디 호러' 장면과 대비되며 결국 이 모든 광기가 귀결하는 곳은 '사랑'이라고 확신하듯 말한다.무엇보다 이 괴물 같은 부녀(혹은 부자)의 사랑은 '정상가족'이란 이데올로기 너머에서 젠더 경계 역시 괴물처럼 허물어버린다. 생물학적 여성으로 남성의 외양을 갖춘 채 남성 안드리안으로 여겨지는 알렉시아는 그 자체로 젠더 경계를 흐리는 인물이다.남성성의 상징적 공간인 소방서에서 근육질 남성 대원을 이끄는 대장인 빈센트가 나이 든 몸을 부정하고 과할 정도로 스테로이드 주사를 맞는 장면은 역설적으로 남성성의 빈약함을 폭로한다. 건장한 남성 사이에서 여성의 몸을 지닌 채 남성인 척 서 있는 알렉시아의 모습 역시 젠더 이분법을 무색하게 만든다. 가부장제가 규정한 남성성과 여성성의 신화를 폭로하고 젠더의 경계를 흐리는 장면은 영화 곳곳에서 확인된다.임무를 마친 후 모든 대원이 즐기는 파티장에서 안드리안(알렉시아)은 과거 자동차 전시장에서 췄던 외설적 춤을 똑같이 춘다. 여성의 모습으로 수영복을 입은 채 남성들 앞에서 '섹시한' 춤을 추면 쏟아졌던 환호와 키스는 단지 춤을 추는 이가 남성이라는 이유로 사라진다. 남성의 모습으로 춤을 추는 그에게 같은 동료들은 당황스런 시선을 보낼 뿐이다. 그러나 그는 아무렇지 않다는 듯 계속 춤을 춘다.결국 빈센트는 자신 곁의 '안드리안'이 '진짜 안드리안'이 아니라 여성, 그것도 터질듯 부푼 배에서 검은 엔진 오일이 흐르고 티타늄이 튀어 나오는 괴물 같은 여성이라는 사실을 알게 된다. 그러나 빈센트에게 눈앞의 인물이 어떤 과거를 지녔는지, 어떤 성별인지는 더 이상 중요하지 않다. 그에게 알렉시아는 이미 안드리안이다. 서툰 방식으로나마 사랑을 쌓은 내 소중한 자식이다.알렉시아는 이제 그가 사랑하는 아버지의 품에 안긴다. 오프닝 시퀀스와 후반부 파티 장면에서 딱 두 번 변주되어 흘러나온 오래된 민요 '방황하는 나그네'(The Wayfaring Stranger)의 가사처럼, 알렉시아는 드디어 '병도 노역도 위협도 없는, 더 이상 떠돌지 않아도 되는 곳'에 도착했다. 눈 감은 알렉시아의 곁에서 "괜찮아, 내가 여기 있어(It's okay, I'm here for you)"라 말하는 빈센트의 나지막한 음성은 화려한 사운드와 괴이한 연출로 내내 강렬함을 선보엿던 <티탄>의 어쩌면 가장 초라한 장면이자 그래서 가장 강렬한 마무리다.쥘리아 뒤크르노 감독이 자평했듯 <티탄>은 "괴물" 같은 영화다. 티타늄이 뿜어내는 강한 물성과 욕망을 주체하지 못한 인간의 화학 작용을 보고 있노라면 정신이 아득해진다. 그러나 "괴물성은 규범이라는 벽을 밀어내는 무기이자 힘"이라던 감독의 말처럼, <티탄>은 정상성 너머의 사랑과 인간성을 짚어내며 관객의 마음으로 괴물같이 돌진한다.