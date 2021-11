BTS, 아시아 최초 AMA 대상 격 '올해의 아티스트' 수상

큰사진보기 ▲ 방탄소년단의 '아메리칸 뮤직 어워즈' 대상 격인 '아티스트 오브 더 이어' 수상을 보도하는 미 ABC방송 갈무리. ⓒ ABC

방탄소년단이 미국 3대 음악 시상식으로 꼽히는 '아메리칸 뮤직 어워즈(American Music Awards·AMA)'에서 아시아 가수 최초로 대상 격인 '아티스트 오브 더 이어(Artist Of The Year)'를 수상했다.방탄소년단은 22일(한국시각) 미국 로스앤젤레스 마이크로소프트 시어터에서 열리고 미 지상파 ABC방송이 생중계한 2021 아메리칸 뮤직 어워드 시상식에서 올리비아 로드리고, 테일러 스위프트, 아리아나 그란데 등 쟁쟁한 경쟁자들을 제치고 '아티스트 오브 더 이어'에 선정됐다.한국을 넘어 아시아 가수 최초로 '아티스트 오브 더 이어' 후보로 지명됐던 방탄소년단은 트로피까지 거머쥐며 데뷔 이후 최고의 영예를 만끽했다.또한 방탄소년단은 '페이보릿 팝 듀오 오어 그룹(Favorite Pop Duo or Group)'과 '페이보릿 팝송(Favorite Pop Song)' 부문도 수상하며 이날 3관왕에 올랐다.1974년부터 시작한 아메리칸뮤직어워드는 빌보드 뮤직 어워즈, 그래미 어워즈와 함께 미국의 3대 음악 시상식으로 꼽히며 최고의 명성과 권위를 자랑한다.방탄소년단이 트로피를 수상하며 무대에 오를 때마다 팬클럽 아미는 열광적인 환호를 보냈다. 방탄소년단 멤버 진은 '페이보릿 팝 듀오 오어 그룹'을 수상한 뒤 자신들의 노래 제목에 빗대어 아미를 향해 "여러분은 우리의 우주(Universe)"라고 소감을 밝혔다.리더를 맡고 있는 RM도 "지금처럼 어려운 시기에 많은 사람들에게 우리의 긍정적인 에너지를 주고 싶었다"라고 말했다.특히 RM은 '아티스트 오브 더 이어'를 수상한 뒤 "이런 놀라운 영예를 주셔서 감사하다"라며 "음악으로 뭉쳐 한국에서 온 7명의 소년이 아미들의 사랑으로 모든 기적을 이뤘기 때문에 우리는 이 상을 당연하게 여기지 않는다. 여러분께 이 영광을 돌린다"라고 벅찬 감정을 숨기지 못했다.정국도 "우리의 음악으로 행복을 전하고 싶었고, 이 상은 우리가 열게 될 새로운 챕터의 시작"이라며 "몇 년 전부터 새롭게 배운 것이 있다면 매 순간이 소중하다는 것"이라고 소감을 밝혔다.이날 방탄소년단은 세계적인 밴드 콜드플레이와의 협업곡인 '마이 유니버스(My Universe)'를 처음으로 오프라인에서 합동 무대를 선보였고, 시상식 마지막에는 자신들의 히트곡 '버터(Butter)'로 화려한 피날레를 장식했다.방탄소년단은 올해 '버터'로 빌보드 메인 차트인 '핫 100'에서 총 10주나 1위를 차지했으며 '퍼미션 투 댄스(Permission To Dance)'와 '마이 유니버스'로도 1위에 올랐다.방탄소년단은 오는 24일 '그래미 어워즈' 후보 지명을 앞두고 있다. 작년에도 후보에 올랐으나 수상에는 실패했지만, 올해는 '아메리칸 뮤직 어워즈'의 '아티스트 오브 더 이어' 수상을 바탕으로 더 좋은 성과가 기대된다.