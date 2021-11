80년대생 팝스타가 70년대에 보내는 러브레터

큰사진보기 ▲ 그룹 '실크 소닉'(왼쪽에서부터 앤더슨 팩, 브루노 마스) ⓒ 워너뮤직코리아

큰사진보기 ▲ 실크 소닉(브루노 마스, 앤더슨 팩)의 정규 1집 'An Evening With Silk Sonic' ⓒ 워너뮤직코리아

쟁쟁한 뮤지션들이 모인 프로젝트 그룹을 '슈퍼 그룹'이라고 부르곤 한다. 에릭 클랩튼, 진저 베이커, 잭 브루스 등 대가들이 모였던 밴드 크림(Cream)이 그랬고, 라디오헤드의 톰 요크, 레드 핫 칠리 페퍼스의 플리가 조우했던 '아톰스 포 피스(Atoms For Peace)' 역시 좋은 예다. 각자의 음악 세계를 구축한 뮤지션들의 색깔이 한 앨범에서 어떻게 어우러지는가가 관건이다.얼마전 첫 정규 앨범 < An Evening With Silk Sonic >을 발표한 '실크 소닉(Silk Sonic) 역시 슈퍼 그룹이라 부르기에 부족함이 없을 것이다. 실크 소닉은 브루노 마스(Bruno Mars)와 앤더슨팩(Anderson. Paak)이 만나 결성한 팀이다. 브루노 마스는 2010년대 가장 많은 빌보드 1위곡을 보유한 남자 솔로 가수이며, 동세대 최고의 팝스타 중 한 사람이다.앤더슨팩 역시 흑인음악 팬들의 총애를 받고 있는 존재다. 랩과 노래, 드럼 연주에 모두 능한 그는 2019년부터 2021년까지 매년 그래미상을 수상했다(베스트 알앤비 앨범상을 수상한 < Ventura >를 꼭 들어보시라!). 한국계 어머니에게서 태어나, 한국인 여성과 결혼한 그는 유독 한국과도 인연이 깊다. 국내에서는 '밀양 박씨 최고 아웃풋'이라는 별명까지 얻었다.앤더슨팩이 브루노 마스의 '24k MAGIC' 투어의 오프닝 공연을 서면서, 이 슈퍼 그룹의 역사가 시작되었다. 2018년에는 펑크(Funk)의 전설 시크(Chic)의 < It's About Time >에 두 사람이 모두 참여하기도 했다. 두 사람이 모두 과거를 바라보고 있다는 것은 분명했다.선공개곡이었던 실크 소닉의 'Leave The Door Open'은 70년대 필라델피아 소울을 노골적으로 소환했다. 올해 빌보드 핫 100 1위에 오른 노래들 사이에서 'Leave The Door Open'은 이질적이었다. 두 사람이 노래를 주고받는 '콜 앤 리스펀스'부터 편곡과 코러스까지, 유독 과거 시제의 문법을 취하고 있었기 때문이다.선공개곡이 예고했듯이 < An Evening With Silk Sonic >은 회귀에 대한 야망을 극대화한 결과물이다. 스티비 원더, 제임스 브라운, 오제이스(The O'Jays), 스타일리스틱스, 스모키 로빈슨이 공존하는 듯 하다. 그만큼 가창이 주는 재미가 크다. 절제와 '절창'을 오가는 브루노 마스의 목소리, 그리고 간드러지는 보컬과 랩을 공존시키는 앤더슨팩의 목소리는 마찰없이 어우러진다. 두 사람의 색깔을 살리는 시도도 잊지 않았다. 베이비페이스가 참여한 'Put On A Smile'은 브루노 마스의 가창력을 극대화한 발라드다. 앤더슨 팩의 재치있는 랩이 주도하는 'Fly As Me' 역시 인상적이다.관능적인 베이스 라인이 빛나는 'After Last Night'은 단연 이 앨범의 정수다. 조지 클린턴과 함께 P-Funk 사운드를 확립한 베이시스트 부치 콜린스(Bootsy Collins), 그리고 베이시스트 겸 싱어송라이터인 썬더캣(Thundercat)의 연주가 더해졌다. 부치 콜린스는 실크 소닉의 팀 이름을 지어준 장본인이자, 이번 앨범의 스페셜 게스트 호스트 역할을 맡았다. 콜린스의 참여는 이 앨범에 그루브를 배가하는 것은 물론, 역사적인 의미마저 더한다.2010년대 피비 알앤비(PB R&B)가 대세로 자리잡은 이후, 대중음악의 흐름은 크게 바뀌었다. 아름다운 선율과 넘실대는 베이스, 소울 보컬의 절창은 흐릿한 미니멀 사운드, 흐느적거리는 창법으로 대체되었다. 선명한 멜로디보다 공간감이 중심이 되었다.실크 소닉의 음악은 마블의 영화 <가디언즈 오브 더 갤럭시>의 수록곡이 된다고 해도 어색하지 않을 것이다. 버라이어티는 이 앨범을 두고 1974년 그래미 베스트 알앤비 노래를 수상했을 법한 음악이라고 극찬했다. 실크소닉의 음악은 과거의 알앤비를 그리워했던 이들을 위한 것이다. 피아노와 첼로, 비올라 등의 스트링 사운드, 혼 섹션, 펑키 베이스 등 이 앨범의 풍성한 구성은 과거를 바라보고 있다. 다소 유치해보이는 코러스의 안무조차도 그렇다.두 남자는 공허한 하룻밤 대신 적극적인 구애, 관능적인 밤을 노래한다. 떠난 여자를 그리워하는 내용의 'Smokin Out The Window'조차도 경쾌하고 낙관적으로 들린다. 아홉 곡을 듣고 나면 축제가 막을 내린다. 짧지만 밀도 높은 31분이다.평론가 사이먼 레이놀즈는 저서 '레트로 마니아'에서 대중음악이 과거에 종속되는 것을 걱정했다. 그러나 이토록 정성스러운 레트로 앞에서는 어떤 반응을 보일까. < An Evening With Silk Sonic >은 80년대생인 브루노 마스와 앤더슨 팩이 70년대에 보내는 러브레터다. 앨범 전체를 관통하는 주제 의식이나 거대 담론은 없다. 아름다운 팝이 있고, 낭만적인 소울이 있을 뿐이다. 그것이 모든 주제 의식을 대체한다.