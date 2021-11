방황하는 청춘에게 들려주면 좋을 그의 노래

큰사진보기 ▲ 넷플릭스 신작 뮤지컬 영화 '틱,틱...붐!' ⓒ 넷플릭스

1990년 뉴욕, 이제 30살 생일을 며칠 남겨두지 않은 존(앤드루 가필드 분)은 낮에는 식당 웨이터로 일하면서 뮤지컬 작곡가의 꿈을 키우는 열혈 청년이다. 거장 스티븐 손드하임(브래들리 휫포드 분)이 서른살도 되기 전 명작 <웨스트 사이드 스토리>를 탄생시켰던 것과 자신의 현실을 비교하면서 스스로에 채찍질을 가하던 존에게 신작 워크숍 기회가 찾아왔다. 여기서 좋은 반응을 얻고 제작 투자자들의 든든한 후원을 받게 된다면 그는 꿈에 그리던 브로드웨이 무대 위에 자신의 작품 <슈퍼비아>를 올릴 수 있게 되는 것이다.그런데 현실은 녹녹지 않았다. 연인 수잔은(알렉산드라 십 분) 뉴욕의 반대편 지역에 새 직장을 얻었고 22년 지기 친구 마이클(로빈 드 헤수스 분)은 결국 뮤지컬의 꿈을 접고 고액 연봉을 주는 광고회사에 취직했다. 반면 전기료마저 밀린 존으로선 워크샵 공연에 필요한 연주자 구하기도 빠듯한 상황이다. 그리고 결정적으로 투자 제작자들에게 들려줘야 할 공연의 핵심 곡은 아직 완성조차 되지 않았다. 앞날에 대한 불안감과 현실의 중압감은 그에게 "탁, 틱" 이명 현상까지 일으키게 만들었고 신경 과민에 빠진 존은 좀처럼 갈피를 잡지 못한다.지난 12일 일부 극장 개봉으로 첫 만남을 가진 넷플릭스 신작 <틱, 틱...붐!>(11월19일 공개 예정)은 조너선 라슨(1960~1969)의 동명 뮤지컬을 영상으로 옮긴 작품이다.잘 알려진 것처럼 조너선은 <렌트>로 국내 뮤지컬 팬들에게도 강렬한 인상을 심어준 작곡가였다. 'Seasons Of Love'를 비롯한 수많은 명곡을 탄생시킨 <렌트>는 오랜 기간 브로드웨이를 비롯한 전 세계 극장가를 누비면서 사랑받았고 그 결과 토니상, 퓰리쳐상을 휩쓰는 영광이 조너선과 작품에게 쏟아졌다. 하지만 안타깝게도 조너선은 1996년 <렌트> 초연의 오프닝 전날 뇌동맥류 파열로 세상을 떠났고 일생일대의 역작이 무대에 올라가는 걸 끝내 지켜볼 수 없었다.​<틱, 틱...붐!>은 그가 남긴 또 다른 작품 중 하나로 당초 1990년 혼자 등장하는 1인극으로 구성되었다. <보호 데이즈>라는 제목의 워크숍 공연으로 만들어졌다가 그의 사망으로 사장될 뻔한 작품을 안타깝게 여긴 친구들에 의해 재공연이 기획되었다. <레이크 하우스>의 시나리오를 쓰기도 한 데이빗 어번의 손을 거쳐 1인극 대신 존-마이클-수잔 등 3명의 배우가 다른 역할까지 담당하는 3인 다역 형태로 각색되어 2001년 다시 무대에 올려졌다.한국에서도 여러차례 공연되면서 조너선 마니아 및 뮤지컬 팬들에겐 친숙한 <틱, 틱...붐!>이 영화로 옮겨질 수 있었던 데는 린 미란다-마누엘의 역할이 절대적이었다. 뮤지컬 <해밀턴>, <인 더 하이츠>, 영화 <메리 포핀스 리턴즈> 등을 통해 젊은 거장으로 각광받는 배우이자 작곡가인 그가 이 작품을 자신의 영화 감독 데뷔작으로 선택했고 넷플릭스의 투자 속에 작업은 급물살을 타기 시작했다.영화는 7인 구성의 밴드가 소극장 무대 위에서 펼치는 공연을 중심으로 월세방, 식당 등 존의 현실 세계를 차례로 넘나들면서 노래와 이야기를 들려준다. 평소 엘튼 존, 빌리 조엘, 더 후(The Who) 등으로 부터 음악적 영향을 크게 받았던 만큼 <틱, 틱...붐!>에선 타격감 강한 피아노 연주('30/90')가 전반적인 분위기를 지배한다.​화면 속 그의 선반에 꽂혀진 제쓰로 툴, 데이빗 길모어(핑크 플로이드), 주다스 프리스트의 카세트 테이프처럼 경렬한 하드 록을 연출('Johnny Can't Decide') 하는가 하면 때론 건반 선율이 감정선을 지배하는 발라드('Come To Your Senses', 'Why')가 영상 밖 세상으로 울려퍼진다.이 과정에선 가창 경력이 전무한 앤드루 가필드가 기대 이상으로 발군의 실력을 발휘한다. 여기에 팝 가수 겸 배우 바네사 허진스 등 동료 출연진들의 멋진 가창력은 앤드루의 연기에 큰 힘을 보태준다.30년 전 뉴욕은 당시 젊은 예술가들에겐 에이즈(AIDS)의 두려움이 지배하던 시절이었다. 극 중 존이 "지난해 나보다 어린 친구 3명의 장례식을 치렀다"고 토로할 만큼 에이즈는 그들의 꿈을 꺾는 공포의 존재였다. 북극 유람선 공연에 캐스팅되었다고 즐거워하던 동료 사이먼은 항체 이상 반응으로 쓰러져 사경을 헤매고 죽마고우 마이클도 HIV 양성 판정을 받고 어찌할 바 모르는 상황에 놓인다.​결국 존은 워크숍 공연에 올린 <슈퍼비아> 제작 꿈을 이루지 못했다. 여기서 그는 좌절하고 다시 식당 종업원의 일상으로 돌아갔을까? 이후의 과정은 뮤지컬 팬들이라면 익히 잘 아는 내용이 될 것이다.OTT 플랫폼의 작은 화면, 어중간한 음향으로만 감상하기엔 정말 아까운 작품이다.