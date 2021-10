LCK, 한 팀은 결승으로 간다

큰사진보기 ▲ 4강에서 만나는 페이커와 쇼메이커 페이커와 쇼메이커가 4강에서 맞대결을 펼친다 ⓒ LOL Esports

LCK가 최소 한 팀이 결승에 진출하게 됐다.24일 아이슬란드 레이캬비크 뢰이가르달스회들 실내경기장에서 열린 2021 LoL 월드챔피언십(롤드컵) 8강 3경기에서 담원이 MAD를 잡고 4강에 안착했다. 담원은 지난해(2020년)에 이어 2년 연속 4강에 진출했다.1세트 압도적인 경기력으로 담원이 MAD를 압살하면서 무난히 승리하는 듯 했으나 2세트에 고비를 맞았다. 경기 초반 탑에서 열린 3:3 전투에서 대패했고, 탑이 2차 포탑까지 밀리는 등 MAD의 공격적인 모습에 불리하게 시작했다. 골드 격차는 컸고, 드래곤 영혼까지 MAD에게 넘겨줬지만 한타마다 킬교환을 이뤄내며 추격한 담원은 미드 지역 한타에서 휴머노이드의 오리아나를 먼저 잡아내고, 망했던 칸의 케넨이 순간이동으로 활약해 맹활약하며 대역전승을 이뤄냈다.3세트도 위기가 있었지만, 결국 담원이 승리했다. 담원이 신드라-직스에 긴 사거리와 캐니언의 리신을 통해 초반에 유리하게 굴려갔다. 베릴도 파이크로 높은 Q스킬 적중률을 선보이며 상대를 손쉽게 끊어냈다. 그러나 담원이 바론을 시도하던 중 모두 잡히면서 역전의 서막이 열리는 듯 했지만, 위기를 딛고 다시 한타에서 담원이 승리하면서 바론을 먹고 승리했다.담원은 유럽 1시드 MAD를 상대로 3:0 완승을 거두면서 2년 연속 4강에 진출했다. 4강 상대는 T1으로, 한국 LCK 내전에 4강에서 성사됐다. 이미 지난 롤드컵 서머시즌 결승에서 만난 적 있는 두 팀은 당시엔 담원이 T1에 3대 1로 승리한 바 있다. 두 팀 모두 우승 후보로 손꼽혀 4강에서 만나기는 아쉬운 대진표라는 팬들의 아쉬움도 있지만, 2016년 락스와 T1의 풀세트 접전의 4강 명경기가 재현될 거란 기대감도 높다.담원은 이번 롤드컵에서 그룹스테이지부터 단 한번도 패하지 않았다. T1전에서 완승할 경우 무실세트도 노릴 수 있게 됐다. 전승 우승은 2015년 T1도 결승전에서 한 세트를 내주며 이루지 못한 대기록이다. 또한 우승 시에는 T1에 이어 2회 연속 우승을 기록한 팀이 되며, 김정균 감독은 롤드컵 4회 우승과 2회 연속 우승을 두 번이나 기록하는 역사를 쓰게 된다.T1은 페이커가 4강에서 새로운 기록에 도전한다. 4강전에서 롤드컵 최초로 100경기 달성 가능성이 높다. 8강까지 96경기를 소화한 페이커는 4세트 이상 갈 경우, 새로운 기록을 쓰게 된다. 더불어 결승에 진출해 우승을 기록한다면, 페이커는 T1의 역사처럼 4회 우승을 기록하게 된다.4강전은 30일에 시작되지만 벌써부터 공식 주제가 'BURN IT OUT ALL DOWN'에서 등장한 페이커와 쇼메이커의 대결로 많은 이들의 관심을 끌고 있다. 'MAKE/BREAK' 라는 대회의 모토처럼 페이커가 새로운 역사를 만들지, 쇼메이커가 페이커를 넘고 새로운 기록을 깨갈지에 많은 관심이 쏠리고 있다. 페이커는 4년만에 4회 우승에 도전하며, 쇼메이커는 페이커에 이어 롤드컵 2회 우승과 2회 연속 우승에 도전한다.담원과 T1의 4강 내전이 성사됐지만, 결승전에서도 LCK 내전 성사 가능성도 남아있다. LCK 세 팀과 다른 라인에 대진이 배정된 젠지는 C9과 EDG를 꺾고 결승에 올라올 경우, LCK는 4년만에 결승전 내전이 성사된다. 2015년 T1과 락스타이거즈, 2016년과 2017년 T1과 삼성갤럭시가 맞붙었던 과거처럼 LCK 간 내전이 성사될 수 있다.롤드컵 8강 4경기로 출전하는 젠지는 25일 북미 LCS의 3시드 C9과 8강 대결을 펼친다. 클리드는 3년 연속 퍽즈와 만나며, 젠지도 2년 연속 퍽즈와 만나게 됐다. G2에서 팀을 바꾸어 C9을 8강으로 이끈 퍽즈가 건재하지만 젠지의 우세가 예상되고 있다. '반지원정대' 젠지로 5명의 선수가 모두 활약하는 마지막 해인 올해 과연 젠지가 과거의 기적을 반복하며 상위 라운드에 진출할지에 많은 관심이 쏠리고 있다.