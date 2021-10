체급차이로 그룹스테이지 1일차 평정한 LCK, 4개팀 모두 승리

큰사진보기 ▲ 우리가 넘버원! 그룹스테이지 첫날 평정한 LCK LCK 4개팀이 그룹스테이지 첫날 모두 승리를 거뒀다. LCK 마지막 경기에 출전한 T1은 DFM을 상대로 20분만에 압도적인 경기력으로 승리했고, 페이커는 5번째 롤드컵을 순조롭게 시작했다. ⓒ 라이엇게임즈

11일 아이슬란드 레이캬비크 레이가스달스회들에서 열린 2021 LOL 월드챔피언십(롤드컵) 그룹스테이지 1일차 경기가 끝났다. 그룹스테이지 첫날, 한국 LCK 4개 팀이 모두 출격해 모두 승리를 거두며 순조로운 출발을 알렸다.'디펜딩 챔피언'인 A조의 담원은 FPX를 상대로 완승을 거두며 순조로운 출발을 알렸다. 우승후보로 꼽힌 FPX를 상대로 밴픽 단계부터 앞서나갔고, 경기 내내 도인비의 발을 꽁꽁 묶으며 승리를 가져왔다. 경기 초반 우위를 바탕으로 전령 앞 교전과 바론 교전에서 완승을 거두며 29분만에 FPX를 무너트렸다. 담원이 압도적 경기력을 선보이면서, 담원의 2회 연속 우승에 대한 기대도 높아졌다.'플레이 인 스테이지'부터 올라오며 C조에 합류한 한화생명은 유럽 LEC '전통의 강호' 프나틱을 상대로 경기 초반 불리함을 극복하고, 완승을 거두며 LCK 4시드의 위력을 선보였다. 경기 초반 윌러의 리신이 점멸이 빠지면서 정글링에 어려움을 겪고, 쵸비의 야스오도 전사하며 불리하게 경기를 시작했다.그러나 라인전에서 승리한 바텀을 바탕으로 교전마다 뷔스타의 쓰레쉬가 맹활약하고, 쵸비와 윌러의 '야스오-리신' 콤보로 상대를 연이어 끊어내면서 경기를 역전시켰다. 이후 유리한 주도권을 지키며 승리를 가져갔다. 한화생명은 PSG탈론에 승리한 중국 LPL의 RNG와 함께 1승으로 앞서 나갔다. 반면 프나틱은 초반 우위에도 원딜러 업셋의 빈 자리를 실감하며 첫 경기를 패했다.MAD라이온즈, 팀 리퀴드, LNG와 함께 죽음의 조에서 속한 D조의 젠지는 LNG를 상대로 승리했다. 경기 초반 비디디가 순간이동을 통해 킬을 내고, 미드에서 솔로 킬을 2번을 내며 경기를 유리하게 굴렸다. 2개의 용과 전령까지 챙긴 젠지가 유리하게 앞서나갔지만, LNG도 포탑 골드를 채굴하고 라스칼을 잡아내며 쫒아갔다. 그러나 젠지가 바텀 2차 포탑과 3번째 용 스택을 쌓으며 우위를 조금씩 지켜 나갔다.젠지가 4용을 먹으며 화염드래곤 영혼을 획득하고 열린 한타에서 5명을 모두 잡아낸 젠지가 LNG 선수 전원을 잡아내고 '에이스'를 띄웠다. 이후 미드로 진격하면서 23분만에 승리를 챙겼다. 젠지는 D조의 난적 LNG를 잡아내면서 기분 좋게 그룹스테이지를 시작했다.그룹 스테이지 1일차 마지막으로 출격한 T1은 경기 초반부터 전라인에서 앞서며 일본 DFM과의 한일전에서 압도적인 체급차이를 선보이며 승리했다. 바텀 솔로킬을 시작으로 오너의 탈론이 종횡무진 활약하며 앞서 나갔고, 완벽에 가까운 경기력을 선보이며 14분만에 9천 골드 차를 벌렸다. 이후 전령을 통해 억제기를 밀어낸 T1이 20분만에 1만 7천 골드 차로 게임을 끝냈다.LCK는 그룹스테이지 1일차에 모든 팀이 승리를 거두며 '1부 리그의 품격'을 선보였다. 모든 팀이 압도적인 체급차이와 좋은 경기력을 선보이면서 2년 연속 롤드컵 우승을 기대케 했다. LCK 4개팀은 2일차에도 T1과 EDG의 빅매치를 비롯해, 담원은 로그를, 한화생명은 PSG, 젠지는 매드 라이온즈를 상대로 2연승 사냥에 나선다.<그룹스테이지 2일차 LCK팀 일정(한국시각)>12일 20:00 T1 VS EDG12일 21:00 로그 VS 담원12일 22:00 PSG VS 한화생명13일 02:00 매드 라이온즈 VS 젠지