더 강력한 빌런과 맞붙는 '베놈' 흥행 요인 두 가지

제목: 베놈 2: 렛 데어 비 카니지

영제: Venom: Let There Be Carnage

감독: 앤디 서키스

출연: 톰 하디, 미셸 윌리엄스, 나오미 해리스, 레이드 스콧, 스테판 그레이엄 그리고 우디 해럴슨

수입/배급: 소니 픽쳐스

상영 포맷: 2D, IMAX 2D, 4DX, 4D, 스크린X, 2D ATMOS

관람 등급: 15세이상관람가

러닝 타임: 97분

북미 개봉: 2021년 10월 1일(금)

국내 개봉: 2021년 10월 13일(수)