이창열 감독의 '그대 어이가리', 베를린국제예술영화제 본선 경쟁 진출

큰사진보기 ▲ 선정통보 베를린국제예술영화제 필름 프리웨이로부터 온 영화 <그대 어이가리> 본선 경쟁작 진출 소식 이메일이다. ⓒ 김철관

큰사진보기 ▲ 감독과 주연배우 지난 2월 17일 오후 서울 용산CGV 기술시사회을 마치고 <그대 어이가리> 이창열 감독(중)과 주연배우 선동혁(아버지 동혁 역, 우), 정아미(치매 아내 연희 역, 좌)씨가 기념사진을 촬영했다. ⓒ 김철관

코로나19가 창궐할 때인 지난해 9월 촬영에 들어가 지난 2월 17일 서울 용산CGV에서 시사회를 마친 이창열 감독의 영화 < 그대 어이가리, a song for may dear >가 오는 10월 열릴 베를린국제예술영화제 본선 경쟁작으로 공식 초청됐다.영화 <그대 어이가리>의 이창열 감독은 4일 오후 "'그대 어이가리'가 오늘 베를린국제예술영화제에 공식 본선 경쟁작으로 선정돼 주최 측으로부터 통보를 받았다"고 밝혔다.이 감독은 4일 베를린국제예술영화제 필름프리웨이(Film Free Way)에서 온 이메일을 SNS를 통해 공유했다. 이 메일은 "경축, 선정, 귀하는 필름프리웨이(Film Free Way)에서 1차 선택을 받았다, 우리는 귀하의 이러한 성공을 축하하게 되어 매우 기쁘다"며 "우리는 이 영화(그대 어이가리)가 많은 출품작 중에서 최우수작이 되기를 소망한다"고 적었다.이 소식을 전해들은 <그대 어이가리> 주연 배우 선동혁 씨는 "어제 이창열 감독으로부터 본선 진출작 소식을 듣고 매우 기뻤다"며 "베를린국제예술영화제 본선에서도 좋은 결과가 나오길 기원하고 있다"고 밝혔다.지난해 2월 용산CGV 기술시사회에서 관람한 영화 <그대 어이가리, a song for my dear>(감독 이창열)는 지난해 9월 9일 코로나 19가 창궐한 악재 속에 첫 촬영해 들어가 지난 2월 시사회를 마치고, 올 10월에 열릴 베를린국제예술영화제에 출품해 본선 경쟁작으로 선정됐다. 주연배우 선동혁(아버지 동혁 역)·정아미(치매 아내 연희 역)와 미스코리아 출신 배우 김유미(딸 수경 역) 그리고 배우 장태훈(사위 태훈 역)이 치매와 관련해 일어난 가정사를 디테일하게 그렸다.민속음악을 공연하며 대학에서 국악을 강의하는 60대의 교수 동혁과 젊은 시절 무용가였던 부인 연희와, 딸 수경은 어느 날 갑자기 치매에 걸린 연희로 인해 힘든 인생을 살게 된다. 아내의 병간호를 위해 대학까지 퇴직한 동혁은 점점 심해지는 아내의 병수발로 몇 년을 고통스러운 힘든 나날을 보낸다. 결국은 어쩔 수 없이 깊이 병든 아내를 요양원으로 보내게 되는데...이 영화에서 주연배우 선동혁은 남도민요, 상여소리, 육자배기, 흥타령. 씻김굿구음 등을 직접 부른다. 고령화 시대에 세계의 어느 가정에도 있을 법한 치매로 인해 고통 받는 가족과 부부의 사랑이야기를 아름다운 영상과 분위기 있는 롱테크기법으로 그려 관객의 눈물샘을 자극한다. 특히 엔딩의 도심다리위에서 빌딩숲속으로 나가는 상여 씬은 지금까지의 다른 영화에서 볼 수 없던 독특한 영상미를 보여준다.지난 2월 17일 오후 3시 <그대 어이가리> 용산CGV 기술시사회에서 이창렬 감독은 "코로나19로 인해 어렵게 촬영한 영화였다"며 "기술시사회와 관객 시사회에 이어 국제영화제에 출품한 후, 국내 극장 개봉을 진행할 예정"이라고 밝힌 바 있다.이날 주연배우 선동혁 씨는 "이 시대에 노령화가 진행되면서 치매문제가 사회적으로 심각한 문제"라며 "치매를 주제로 우리 삶에서 나온 정서인 만가(상여소리)를 조화롭게 해 촬영한 영화"라고 덧붙였다.치매 연기를 한 배우 정아미 씨는 "치매 연기를 하기 위해 요양원 등에 가 직접 많이 관찰했다"며 "촬영이 끝나고 나면, 연기에 대해 항상 아쉬움이 남는다"고 말했다.한편 <그대 어이가리> 주연배우인 선동혁은 6년 전 KBS 대하드라마 <정도전>에서 이성계의 의형제 여진족 이지란 역을 맡았는데, 앞으로 방영될 KBS 대하드라마 <이방원>에서도 다시 이지란 역을 맡아 캐릭터가 강한 함경도 사투리를 선보일 예정이다.