2021년, 칠순이 된 아바의 신곡을 듣는다

스웨덴은 북유럽을 대표하는 대중음악 강국이다. 엔싱크부터 위켄드에 이르기까지, 20년째 팝 최고의 히트곡을 만들고 있는 프로듀서 맥스 마틴이 있다. 20년 째 팝계의 정상에서 군림하고 있는 프로듀서 맥스 마틴이 있다. 아비치와 스웨디시 하우스 마피아, 에릭 프리즈 등을 배출한 EDM(일렉트로니카 댄스 뮤직) 강국이기도 하며, 인 플레임즈, 소일워크 등 굵직한 밴드들로 상징되는 메탈 강국이기도 하다. 그러나 이들의 모든 성취 이전에, 혼성 그룹 아바(ABBA)가 있었다.1972년 결성된 그룹 아바는 전 세계적인 사랑을 받은 첫 번째 스웨덴 대중음악 뮤지션이다. 1974년 'Waterloo'가 영국 브라이튼에서 열린 유로비전 송 콘테스트 그랑프리를 차지하면서 아바는 세계 무대에 이름을 알리게 되었다. 작곡을 맡았던 비요른 울바에우스, 베니 안데르손, 그리고 여성 보컬 애니 프리드 린스태드, 앙네타 펠트스코그의 만남은 조화로웠다.북유럽에서 온 아바는 흑인음악에 영향을 받은 영미권의 팝 음악과는 궤를 달리 했다. 그리고 이들이 들려주는 팝 음악은 온 가족이 들을 수 있는 아름다운 노래이기도 했다. 아바는 영미권 뮤지션이 아니었지만 5장의 정규 앨범을 UK 차트 정상에 올려놓았다. 빌보드 차트와 UK 차트에서 모두 1위를 차지한 'Dancing Queen'을 비롯, 'Waterloo', 'Mamma Mia', 'The Winner Takes It All', 'Super Trouper', 'Thank You For The Music' 등 수많은 히트곡을 탄생시켰다. 팀 내에서 부부가 탄생했으나 이혼과 함께 팀의 결속력도 사라지고 말았다.그렇게 아바는 1982년 팀 활동을 종료했고, 이들이 함께 무대에 서는 모습은 볼 수 없었다. 그러나 아바의 역사는 거기서 끝난 것이 아니었다. 그들의 노래에 대한 세계 음악팬들의 지지는 꾸준했고, 필리다 로이드 감독이 연출한 영화 < 맘마미마 >의 성공은 아바의 음악을 다시 한번 현재진행형으로 만들었다. 팝을 잘 모르는 사람들이라도, 'Mamma Mia'나 'Dancing Queen'의 코러스를 듣는다면 반가운 기분을 느끼게 될 것이다.아바의 재결합을 바라는 목소리도 높았고, 거액의 개런티를 제시하는 경우도 적지 않았다. 그러나 아바의 멤버들은 줄곧 침묵을 지켰다. 그리고 지난 9월 3일, 아바가 신곡 'I Still Have Faith In You'와 사이드 B 싱글인 'Don't Shut Me Down'을 선공개했다. 39년만에 발표된 신곡이다. 유튜브로 생중계된 신곡의 발표회에는 아바의 작곡을 담당했던 비요른과 베뉘가 등장했다. 이 두 곡은 오는 11월 5일 발표될 새 앨범 < Voyage >에 실릴 예정이다.모든 것이 향수를 자극한다. 린스태드와 펠트스코그의 화음, 흡인력 있는 멜로디, 수많은 악기가 층을 쌓는 사운드 역시 여전하다. 'I Still Have Faith In You'의 뮤직비디오는 공개 후 얼마 지나지 않아 700만 건 이상의 조회수를 전성기 시절 아바의 모습이 담긴 채 시작된 뮤직비디오의 말미에는, 모션 캡쳐 기술로 재현된 젊은 멤버들의 모습이 등장한다. 젊은 시절의 모습이 생생하게 재현된 가운데, 칠순을 넘긴 멤버들의 목소리에서는 세월의 흐름이 묻어 나온다. 멤버들 사이의 오랜 우정과 믿음을 표현한 가사 역시 감동을 배가한다.아바는 내년 5월 17일 런던에서 콘서트를 여는 등, 활발한 활동을 예고했다. 70년대 젊은 시절의 모습을 재현한 홀로그램이 등장해, 웅장한 오케스트라 연주에 맞춰 노래할 예정이라고 전해진다. 이 홀로그램은 < 스타 워즈 >의 조지 루카스 감독이 세운 특수효과 회사 '인더스트리얼 라이트 앤 매직'에 의해 주조된다. 아바의 음악을 사랑해 온 음악 팬들에게 있어 놀라운 일이 벌어지고 있다. 반세기에 가깝도록 끊겨 있었던 아바의 노래가 다시 시작된다.