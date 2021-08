"이번 앨범으로 우리 알리고파"... 자신감으로 무장한 CIX

슬라이드 큰사진보기 ▲ CIX(씨아이엑스. BX, 승훈, 배진영, 용희, 현석)가 17일 오후 비대면으로 열린 정규 1집 < 'OK' Prologue : Be OK'(오케이 프롤로그 : 비 오케이) > 발매 기념 온라인 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다. < 'OK' Prologue : Be OK'(오케이 프롤로그 : 비 오케이) >는 새로운 'OK' 시리즈를 여는 앨범으로 앞으로 이어질 'OK' 시리즈의 핵심 키워드인 '청춘'과 '죄', '구원'에 관한 내용을 통해 청춘들의 현실을 전하며 위로하는 이야기를 펼치고 있다. ⓒ C9엔터테인먼트

"파워풀한 리듬과 그루비하고 감성적인 멜로디가 어우러져 청량감을 극대화한다. 자신 있는 만큼 팬들도 저희를 믿고 함께 웨이브를 타줬으면 좋겠다." (배진영)

슬라이드 큰사진보기 ▲ 'CIX' 승훈 ⓒ C9엔터테인먼트

슬라이드 큰사진보기 ▲ CIX(씨아이엑스. BX, 승훈, 배진영, 용희, 현석) ⓒ C9엔터테인먼트

그룹 CIX가 첫 정규 앨범을 선보이며 한층 시원해진 모습으로 돌아왔다. "팬 여러분께 새로운 모습을 보여드릴 생각에 설렌다"는 이들의 이번 콘셉트는 무엇일까.17일 오후 CIX의 첫 번째 정규 앨범 <오케이 프롤로그: 비 오케이('OK' Prologue: Be OK)>의 발매를 기념한 쇼케이스가 온라인으로 열렸다.이번 앨범은 '오케이(OK)' 시리즈의 프롤로그에 해당한다. 앞으로 이어질 시리즈의 키워드인 '청춘'과 '죄', '구원'에 관한 이야기를 풀고 있으며, 지난 시리즈와 달리 구원받기 위한 준비에 관한 내용을 담았다.CIX의 첫 정규 앨범의 타이틀곡은 제목에서부터 시원함이 느껴지는 '웨이브(WAVE)'다. 이 곡은 거센 운명의 파도를 넘어 우리만의 속도로 함께 나아가겠다는 의지를 표현한 노래로, 미디엄 템포의 퓨처베이스 비트를 기반으로 했다.타이틀곡 외에도 이번 앨범에는 '배드 드림(Bad Dream)', '오프 마이 마인드(Off My Mind)', '로스트(Lost)', '지니 인 어 바틀(Genie in a Bottle)', '20살', '아이스(ICE)', '숨', '고해', '히어 포 유(Here For You)' 등 총 10개의 곡이 담겼다. 모두 청춘에 관한 이야기란 점에서 공통점을 갖는다.BX는 앨범을 소개하며 "'오케이' 시리즈의 포문을 여는 앨범으로, 지금까지와는 다른 저희의 면모를 보여줄 생각에 긴장되고 설렌다"라고 말했다. 이어 "청춘에 어울리는 청량한 콘셉트를 기반으로, 에너지 넘치는 퍼포먼스를 보여드리기 위해 많이 준비했다"고 강조했다.'웨이브'의 안무는 안무가 캐스퍼(Kasper)가 퍼포먼스 디렉터를 맡아 만들어졌다. 특히 청량함에 주안점을 뒀으며 여기에 더해 CIX만의 파워풀함을 녹여낸 안무로 매력을 어필할 예정이다.BX는 "퍼포먼스의 시작부터 끝까지 지연스럽게 이어지는 동선과 유기적인 구성이 특징"이라고 설명했고 이어서 현석은 "메인 댄서로 여러 부분을 세심하게 수정하여 완성도 높은 안무가 나왔다"라고 말했다.끝으로 이들은 이번 앨범을 통해 얻고 싶은 성과를 솔직히 털어놓았다. 먼저 BX는 "이번 앨범으로 CIX를 확실히 알리고 싶다. 자신 있다"고 말했고, 승훈은 "한 걸음 더 나아간 모습, 발전한 모습을 보여드릴 것"이라고 말했다.끝으로 배진영은 "데뷔 때부터 지금 이 순간까지 잘 달려온 덕에 정규 앨범을 내게 돼 기쁘다"라며 "저희가 앞으로 나아가는 계기가 되는 앨범이 됐으면 한다"라고 포부를 드러냈다.