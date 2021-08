"회사 덕에 잘됐다"는 시선 이겨내겠다는 BTS 동생 그룹

▲ 투모로우바이투게더(수빈, 연준, 범규, 태현, 휴닝카이)가 17일 오후 비대면으로 열린 정규 2집 리패키지 앨범 < 혼돈의 장: FIGHT OR ESCAPE > 발매 미디어 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다. < 혼돈의 장: FIGHT OR ESCAPE >에는 정규 2집 < 혼돈의 장: FREEZE >에 수록된 '0X1=LOVESONG (I Know I Love You) feat. Seori' 오리지널 버전과 첫 영어곡 'Magic','Anti-Romantic', '소악행' 등을 포함해, 정규 2집 리패키지 앨범의 타이틀곡 'LO$ER=LO♡ER', '교환일기 (두밧두 와리와리)', ‘0X1=LOVESONG (I Know I Love You) feat. Seori (Emocore Mix)'가 수록되어 있다. ⓒ 빅히트 뮤직